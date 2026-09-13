Paris Brunner menyelamatkan satu poin untuk AS Monaco lewat gol penyeimbang brilian pada menit ke-71 dalam hasil imbang 1-1 melawan RC Strasbourg di Stade de la Meinau. Lamine Camara melepaskan umpan terobosan kepada mantan penyerang Borussia Dortmund itu, yang melesakkan tembakan lengkung jarak jauh luar biasa ke pojok atas gawang.

Namun, pemain berusia 20 tahun itu langsung memicu kemarahan dengan berlari ke arah pendukung Strasbourg dan membuat gestur menggorok leher dengan ibu jarinya.

Insiden itu menutupi gol kelimanya musim ini di semua kompetisi dan membuatnya berpotensi menghadapi tindakan disipliner dari otoritas Ligue 1.