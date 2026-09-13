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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

“Mereka membicarakan keluarga saya!” - Paris Brunner buka suara soal selebrasi gol misterius yang memicu pertikaian sengit

Monaco
P. Brunner
Ligue 1

Paris Brunner menanggapi kecaman keras terkait selebrasi gol kontroversialnya saat AS Monaco bermain imbang 1-1 melawan Strasbourg. Penyerang asal Jerman itu menegaskan gestur menggorok leher yang dilakukannya bukan bentuk tidak hormat, seraya menjelaskan bahwa suporter tuan rumah telah menyasar keluarganya sebelum gol penyeimbang sensasionalnya.

  • Brunner cetak gol spektakuler sebelum picu kontroversi selebrasi

    Paris Brunner menyelamatkan satu poin untuk AS Monaco lewat gol penyeimbang brilian pada menit ke-71 dalam hasil imbang 1-1 melawan RC Strasbourg di Stade de la Meinau. Lamine Camara melepaskan umpan terobosan kepada mantan penyerang Borussia Dortmund itu, yang melesakkan tembakan lengkung jarak jauh luar biasa ke pojok atas gawang.

    Namun, pemain berusia 20 tahun itu langsung memicu kemarahan dengan berlari ke arah pendukung Strasbourg dan membuat gestur menggorok leher dengan ibu jarinya.

    Insiden itu menutupi gol kelimanya musim ini di semua kompetisi dan membuatnya berpotensi menghadapi tindakan disipliner dari otoritas Ligue 1.

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    Striker ungkap kekerasan dalam keluarga picu reaksi emosional

    Berbicara di mixed zone setelah pertandingan, Brunner membela tindakannya dengan mengungkapkan bahwa suporter tuan rumah telah melontarkan hinaan verbal kepada orang tuanya sepanjang laga. Ia menegaskan bahwa gestur itu murni luapan emosi setelah momen bertekanan tinggi, bukan tindakan yang berniat jahat.

    Pemain internasional Jerman itu menjelaskan bahwa gesturnya berarti hasil pertandingan ditentukan oleh golnya.

    "Para suporter berbicara tentang keluarga saya, ibu saya, ayah saya," kata Brunner. "Ada banyak emosi, terutama setelah tembakan seperti itu. Saya tidak bermaksud tidak sopan. Maksud saya adalah, 'Gol yang luar biasa, pertandingan selesai.'"


  • Penyerang itu menyampaikan permintaan maaf di media sosial

    Menanggapi kontroversi itu lebih lanjut melalui Instagram Story-nya pada malam harinya, Brunner mengungkapkan penyesalan atas kesalahpahaman yang dipicu oleh selebrasinya. Ia mengakui gestur tersebut canggung sembari menegaskan kembali rasa hormatnya kepada lawan.

    Reaksinya muncul setelah ia memantapkan diri sebagai figur kunci dalam serangan Monaco menyusul pramusim yang gemilang dan penampilan terbaru dengan dua gol melawan Marseille.

    "Saya minta maaf jika itu menyakiti perasaan siapa pun," tulis Brunner. "Saya bertindak terbawa suasana; gestur itu canggung dan saya seharusnya tidak melakukannya."


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    Penyerang Monaco menanti potensi peninjauan LFP

    Dengan kritik di media sosial yang terus meningkat atas insiden tersebut, masih belum jelas apakah komite disiplin LFP akan menjatuhkan denda atau skorsing kepada sang penyerang. Monaco tetap fokus melindungi talenta muda mereka saat ia menjalani laga-laga Ligue 1 bertekanan tinggi.

    Performa menyerang Brunner tetap vital bagi Monaco saat mereka mempertahankan posisi di puncak klasemen.

    Monaco kini bersiap untuk pertandingan berikutnya melawan Lens, dengan harapan menjaga penyerang bintang mereka tetap fokus pada hasil di atas lapangan.

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