Menurut para ahli, kegagalan tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya disiplin taktis dan sikap rendah hati. Terutama Kramer, yang sama sekali tidak menyalahkan faktor fisik atau kurangnya semangat juang para pemain secara individu.
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"Mereka memang tidak mau berlatih": Juara Dunia asal Jerman melontarkan tuduhan kontroversial terhadap tim nasional Prancis
"Kamu tidak bisa menyangkal apa pun dari Prancis. Mereka semua ingin bermain, dan mereka berlari," tegas pria berusia 33 tahun itu sambil menyinggung statistik lari yang bagus dari tim tersebut. Masalah tim Prancis justru terletak pada perilaku taktis tim saat bertahan.
Bagi Kramer, perbedaan yang menentukan terletak di tempat lain: Prancis sama sekali tidak berhasil tampil sebagai satu kesatuan yang kompak di semifinal. "Perbedaan besarnya adalah mereka tidak melakukannya secara bersama-sama," kata pakar ZDF tersebut.
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Kramer tentang Prancis: "Tidak mau berlatih"
Justru melatih sekelompok individu yang begitu beragam inilah yang menjadi tantangan besar bagi staf pelatih. Kramer menganalisis hal ini sebagai berikut: "Kamu harus melatih kelompok yang riuh ini. Jika kamu memiliki begitu banyak pemain kelas dunia seperti Dembele dan Mbappe, maka tugas terbesar sebagai pelatih mungkin adalah menjaga agar mereka tetap bersemangat."
Selanjutnya, sang juara dunia 2014 itu melontarkan kritik tajam terhadap perilaku pertahanan para pemain lini serang: "Hari ini, kamu bisa melihat dari perilaku awal Prancis bahwa Spanyol bisa bermain melawan mereka tanpa henti. Bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka sama sekali tidak bersemangat untuk berlatih, dan karena itu kamu tidak bisa melatihnya."
Lelucon tentang Spanyol: Kerendahan hati dan rasa syukur atas de la Fuente
Mantan pelatih Freiburg, Christian Streich, sependapat dengan Kramer dan memperkuat pandangannya dengan contoh-contoh dari tim Spanyol yang, berbeda dengan tim bintang Prancis, mampu bermain kompak. Terutama disiplin pertahanan para pemain serang Spanyol itulah yang membuat pelatih berpengalaman Bundesliga ini merasa kagum: "Sistem yang diterapkan hari ini, bagaimana Spanyol bertahan, bagaimana Lamine Yamal—yang memang harus melakukannya—serta Baena dan Oyarzabal bertahan—setiap kali pemain Prancis membelakangi Anda, mereka langsung melakukan tekanan. Setiap kali."
Bagi Streich, perbedaan mendasar terletak pada struktur yang lebih mendalam dan sejarah kedua tim. Sementara pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, sudah mengenal dan membentuk sebagian besar pemainnya sejak di tim nasional junior, skuad Prancis lebih mirip kumpulan bintang dunia dengan ego yang kuat.
Hal ini berdampak langsung pada hubungan mereka dengan pelatih. Streich benar-benar memuji hubungan antara para pemain Spanyol dan pelatih mereka: “Mereka menunjukkan kerendahan hati kepada pelatih, rasa syukur karena dia telah membina mereka. Dan situasinya pun menjadi berbeda.”
- Getty Images Sport
Spanyol menghancurkan impian Prancis di Piala Dunia
Impian Prancis untuk mencapai final ketiga berturut-turut pupus pada Selasa malam. Setelah Spanyol yang tampil sangat tangguh menang 2-0 secara layak, Equipe Tricolore kini hanya bisa bertanding dalam perebutan tempat ketiga. Sementara itu, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal kedua di final pada hari Minggu, di mana Inggris dan juara bertahan Argentina akan saling berhadapan pada Rabu malam (pukul 21.00).
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