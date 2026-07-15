Mantan pelatih Freiburg, Christian Streich, sependapat dengan Kramer dan memperkuat pandangannya dengan contoh-contoh dari tim Spanyol yang, berbeda dengan tim bintang Prancis, mampu bermain kompak. Terutama disiplin pertahanan para pemain serang Spanyol itulah yang membuat pelatih berpengalaman Bundesliga ini merasa kagum: "Sistem yang diterapkan hari ini, bagaimana Spanyol bertahan, bagaimana Lamine Yamal—yang memang harus melakukannya—serta Baena dan Oyarzabal bertahan—setiap kali pemain Prancis membelakangi Anda, mereka langsung melakukan tekanan. Setiap kali."

Bagi Streich, perbedaan mendasar terletak pada struktur yang lebih mendalam dan sejarah kedua tim. Sementara pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, sudah mengenal dan membentuk sebagian besar pemainnya sejak di tim nasional junior, skuad Prancis lebih mirip kumpulan bintang dunia dengan ego yang kuat.

Hal ini berdampak langsung pada hubungan mereka dengan pelatih. Streich benar-benar memuji hubungan antara para pemain Spanyol dan pelatih mereka: “Mereka menunjukkan kerendahan hati kepada pelatih, rasa syukur karena dia telah membina mereka. Dan situasinya pun menjadi berbeda.”