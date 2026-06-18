Menyelesaikan krisis gajah sebelum pertandingan melawan Jerman

Federasi Sepak Bola Pantai Gading mengumumkan, pada Kamis malam, bahwa krisis yang melibatkan pemain Elie Wahie telah terselesaikan, menjelang pertandingan melawan Jerman.

Timnas Gajah akan menghadapi timnas Jerman pada Sabtu mendatang, dalam pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pantai Gading memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan dramatis atas Ekuador dengan skor 1-0, sementara Jerman menghancurkan Curaçao dengan skor 7-1.

Akun resmi timnas Pantai Gading di platform X menyebutkan bahwa Elie Wahie telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk masuk ke wilayah Kanada.

Dengan demikian, pemain asal Pantai Gading tersebut kini berhak bepergian bersama rombongan “Gajah” ke Kanada, dan akan melanjutkan partisipasinya dalam turnamen ini seperti biasa, bersama rekan-rekan setimnya.