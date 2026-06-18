Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Menyelesaikan krisis gajah sebelum pertandingan melawan Jerman

Germany vs Ivory Coast
Germany
Ivory Coast
World Cup
E. Wahi
Jerman
Côte d’Ivoire
Kanada

Federasi Sepak Bola Pantai Gading mengumumkan, pada Kamis malam, bahwa krisis yang melibatkan pemain Elie Wahie telah terselesaikan, menjelang pertandingan melawan Jerman.

Timnas Gajah akan menghadapi timnas Jerman pada Sabtu mendatang, dalam pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pantai Gading memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan dramatis atas Ekuador dengan skor 1-0, sementara Jerman menghancurkan Curaçao dengan skor 7-1.

Akun resmi timnas Pantai Gading di platform X menyebutkan bahwa Elie Wahie telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk masuk ke wilayah Kanada.

Dengan demikian, pemain asal Pantai Gading tersebut kini berhak bepergian bersama rombongan “Gajah” ke Kanada, dan akan melanjutkan partisipasinya dalam turnamen ini seperti biasa, bersama rekan-rekan setimnya.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIVAFP

    Alasan mengapa Wahi dilarang masuk ke Kanada

    Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Pantai Gading telah menjelaskan bahwa Élie Wahé tidak akan dapat ikut serta dalam rombongan tim nasional dalam perjalanan mereka ke Kanada.

    Hal ini disebabkan oleh belum diterimanya izin administratif yang diperlukan untuk memasuki wilayah Kanada.

    Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa keputusan untuk melarang Wahi masuk ke Kanada disebabkan karena sang pemain sedang menjalani penyelidikan terkait kasus pengaturan skor pertandingan di Prancis.

    Pihak berwenang Kanada belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai alasan penolakan pemberian izin masuk kepada pemain tersebut, namun keputusan ini diambil sehari setelah laporan yang diterbitkan oleh surat kabar "The Athletic", yang menyebutkan bahwa Wahi ditahan di Prancis sekitar 10 hari sebelum dimulainya Piala Dunia, sebelum akhirnya dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan.

    Menurut sumber yang dikutip surat kabar tersebut, penyelidikan berfokus pada dugaan bahwa pemain tersebut sengaja mendapatkan kartu kuning selama pertandingan Nice melawan Metz, yang digelar pada 17 Mei lalu.

    • Iklan
World Cup
Germany crest
Germany
GER
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV