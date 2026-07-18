Ketika final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina digelar di New Jersey pada hari Minggu nanti, tampaknya seorang juara dunia tidak dapat hadir secara langsung. Karena itu, kini bahkan telah diajukan permohonan terbuka kepada Presiden AS Donald Trump.
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Menjelang final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina: Juara Dunia meminta bantuan Presiden AS Donald Trump
"Saya butuh bantuan, Donald Trump!" tulis mantan bek Joan Capdevila, yang menjadi juara dunia bersama Spanyol pada 2010, di Twitter. "Saya baru saja diberi tahu bahwa saya tidak bisa bepergian ke final Piala Dunia bersama anak-anak saya karena permohonan ESTA saya ditolak."
Alasan mengapa permohonan tersebut—yang bagi banyak warga Eropa berfungsi sebagai izin perjalanan elektronik yang memungkinkan kunjungan wisata atau bisnis hingga 90 hari tanpa visa di AS—ditolak, belum diketahui.
Namun, ini bukanlah kali pertama dalam Piala Dunia ini di mana pejabat atau bahkan pemain ditolak masuk ke AS atau Kanada — contoh paling terkenal tentu saja adalah wasit Omar Artan, yang pada akhirnya tidak dapat bertugas di turnamen tersebut, meskipun sebelumnya telah dinominasikan oleh FIFA.
Capdevila memohon: "Adakah yang bisa membantuku dalam hal ini?"
Sementara itu, alasan penolakan permohonan ESTA bisa bermacam-macam, di antaranya misalnya masalah sebelumnya dengan otoritas AS, alasan keamanan dan pidana, alasan kesehatan, informasi yang salah atau tidak lengkap, atau bahkan keraguan terhadap tujuan perjalanan.
Capdevila tetap bertekad untuk melakukan segala cara agar tetap bisa hadir di pertandingan final. "Adakah yang bisa membantu saya? Kalian tidak tahu betapa saya sangat menantikan momen ini, untuk berada di sana bersama rekan-rekan setim saya dari tahun 2010 dan tim ini, serta mendukung mereka," tulisnya lebih lanjut.
Pria berusia 48 tahun itu “tidak percaya bahwa mereka tidak mengizinkan saya masuk ke AS … dan bahwa saya akan melewatkan momen seperti ini bersama anak-anak saya yang sangat mencintai sepak bola. Jika ada yang tahu cara menyelesaikan masalah ini, saya akan berterima kasih seumur hidup kepada orang tersebut.”
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