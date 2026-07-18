"Saya butuh bantuan, Donald Trump!" tulis mantan bek Joan Capdevila, yang menjadi juara dunia bersama Spanyol pada 2010, di Twitter. "Saya baru saja diberi tahu bahwa saya tidak bisa bepergian ke final Piala Dunia bersama anak-anak saya karena permohonan ESTA saya ditolak."

Alasan mengapa permohonan tersebut—yang bagi banyak warga Eropa berfungsi sebagai izin perjalanan elektronik yang memungkinkan kunjungan wisata atau bisnis hingga 90 hari tanpa visa di AS—ditolak, belum diketahui.

Namun, ini bukanlah kali pertama dalam Piala Dunia ini di mana pejabat atau bahkan pemain ditolak masuk ke AS atau Kanada — contoh paling terkenal tentu saja adalah wasit Omar Artan, yang pada akhirnya tidak dapat bertugas di turnamen tersebut, meskipun sebelumnya telah dinominasikan oleh FIFA.



