Arteta menyatakan: "Saya belum menonton tayangan ulangnya lagi, dan saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Saya terkejut dengan keputusan itu, karena Benjamin mengatakan kepada saya, ketika wasit dipanggil untuk meninjau layar, bahwa itu adalah penalti yang jelas. Sekarang saya tahu bahwa mereka memutuskan untuk tidak mengesahkannya karena Kai berada dalam posisi offside saat permainan dimulai. Saya tidak tahu penjelasan dari keputusan itu, dan saya yakin mereka akan menjelaskannya agar kita memahami apa yang terjadi."

Ia melanjutkan: "Keputusan itu tampak membingungkan, bahkan di sini kami tidak dapat menentukan apakah offside memengaruhi pengesahan penalti atau tidak."

Ia ditanya: "Apakah Anda masih memahami semua aturan sebagai seorang pelatih, atau apakah aturan itu sudah menjadi sedemikian membingungkan?", dan ia menjawab: "Saya tidak tahu. Pertama-tama saya perlu memahami keputusan itu, dan mengetahui aturan mana yang didahulukan atas aturan lain dalam proses pengambilannya, setelah itu saya baru bisa menjawab."

Ia pun menambahkan: "Saya pikir dia offside, tetapi aturannya tampak seperti mengatakan bahwa hal itu tidak penting." Kemudian ia ditanya lagi: Jadi dia tidak offside? Lalu ia mengangkat bahu!

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