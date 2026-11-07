Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mengungkap Kondisi Rice, Arteta soal Kontroversi VAR: Saya Tidak Ingin Berbohong

Arsenal vs Hull City
Arsenal
Hull City
Premier League
M. Arteta
D. Rice
Inggris
Spanyol

"Kami membutuhkan lebih banyak kekacauan"!

Pertandingan berikutnya
NEW

NEW

Premier League

21 Nov 2026

ARS

ARS

HUL

HUL

Premier League

22 Nov 2026

BHA

BHA

Mikel Arteta, pelatih kepala Arsenal, berbicara kepada media usai kemenangan timnya atas Hull City di Emirates Stadium, dalam sebuah laga yang membuat Arsenal kesulitan meraih kemenangan dengan selisih satu gol.

Pergantian Declan Rice, setelah sekitar 60 menit, memunculkan tanda tanya mengenai kondisi fisiknya, sementara laga tersebut juga diwarnai keputusan kontroversial dari teknologi video, setelah Kai Havertz tidak diberi hadiah penalti.

Arteta juga menyinggung krisis offside yang membayangi timnya, setelah jumlah kejadian offside Havertz mencapai 15 kali musim ini.

Baca juga: Apakah Odegaard menyelamatkan mereka dari aib? Kesalahan wasit yang membuat Arsenal kehilangan hadiah penalti

  • Kemenangan penting sebelum jeda internasional: "Fase berikutnya sangat sulit"

    Arteta mengatakan bahwa ia senang dengan kemenangan yang datang sebelum jeda internasional, seraya menambahkan: "Kami adalah tim yang lebih baik dan kami mendapatkan beberapa peluang, tetapi kami kurang efektif. Karena itu kami memperbanyak percobaan hingga berhasil menembus pertahanan lawan. Gol Martin bukanlah yang terindah, tetapi efektif.

    Mengenai pencapaian 9 kemenangan dalam 10 pertandingan dan penilaiannya terhadap awal musim ini, ia menyatakan: "Saya memberikan pujian kepada para pemain dan staf kepelatihan. Periode yang lalu sangat melelahkan, dengan banyaknya perjalanan dan sedikitnya waktu pemulihan di antara pertandingan, tetapi tim menunjukkan mentalitas dan kualitas yang luar biasa".

    Ia menambahkan: "Kami tidak berada dalam situasi yang sempurna, dan kami tahu ada banyak aspek yang bisa kami tingkatkan. Kami akan menganalisis hal itu selama periode jeda, dan menentukan cara untuk berkembang, karena fase berikutnya akan sangat sulit".

    Baca juga: Keputusan mengejutkan dari presiden Napoli sebelum laga melawan Lazio

  • Offside yang Membingungkan! Angka Besar

    Arteta membahas masalah offside yang terlihat jelas pada babak pertama, dan mungkin sepanjang musim ini, karena jumlah situasi offside yang diputuskan terhadap Arsenal mencapai 35 di Liga Inggris.

    Ia berkata: "Ada hal-hal yang harus diperbaiki, ini salah satunya. Jumlahnya lebih banyak dari yang semestinya. Pertandingan melawan Aston Villa menempatkan angka-angka ini dalam perspektif yang berbeda, dan saya rasa sampelnya masih terlalu sedikit untuk menganalisis hal ini, tetapi pengamatan Anda tepat sasaran".

    Baca juga: Mimpi buruk Salah kembali, Forest kejutkan City dalam 18 menit

  • Apakah menurutmu Havertz layak mendapatkan penalti?

    Arteta menyatakan: "Saya belum menonton tayangan ulangnya lagi, dan saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Saya terkejut dengan keputusan itu, karena Benjamin mengatakan kepada saya, ketika wasit dipanggil untuk meninjau layar, bahwa itu adalah penalti yang jelas. Sekarang saya tahu bahwa mereka memutuskan untuk tidak mengesahkannya karena Kai berada dalam posisi offside saat permainan dimulai. Saya tidak tahu penjelasan dari keputusan itu, dan saya yakin mereka akan menjelaskannya agar kita memahami apa yang terjadi."

    Ia melanjutkan: "Keputusan itu tampak membingungkan, bahkan di sini kami tidak dapat menentukan apakah offside memengaruhi pengesahan penalti atau tidak."

    Ia ditanya: "Apakah Anda masih memahami semua aturan sebagai seorang pelatih, atau apakah aturan itu sudah menjadi sedemikian membingungkan?", dan ia menjawab: "Saya tidak tahu. Pertama-tama saya perlu memahami keputusan itu, dan mengetahui aturan mana yang didahulukan atas aturan lain dalam proses pengambilannya, setelah itu saya baru bisa menjawab."

    Ia pun menambahkan: "Saya pikir dia offside, tetapi aturannya tampak seperti mengatakan bahwa hal itu tidak penting." Kemudian ia ditanya lagi: Jadi dia tidak offside? Lalu ia mengangkat bahu!

    Baca juga: "Mourinho adalah yang terbaik", Gerrard memperingatkan Carrick soal Aston Villa

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Kondisi Declan Rice, penampilan Madueke dan Guimaraes

    Arteta menjawab pertanyaan para jurnalis mengenai penggantian Declan Rice dan apakah dia baik-baik saja, ia berkata: "Ya, dia baik-baik saja".

    Tentang kemenangan berulang dengan selisih satu gol di Liga Primer Inggris, ia menyatakan: "Kami butuh efektivitas yang lebih besar; kami dua kali berhadapan satu lawan satu dengan kiper, dan kami menyia-nyiakan satu penalti serta satu peluang lainnya. Terkadang kami mencoba mencetak gol yang sempurna menghadapi pertahanan rapat, padahal kami butuh lebih banyak kekacauan dan mencetak gol lebih awal".

    Tentang Madueke dan apakah ia menganggapnya contoh pemain yang kembali ke performanya setelah mendapat lebih banyak menit, serta bebannya memimpin lini serang di tengah absennya beberapa elemen belakangan ini, ia menjawab: "Noni layak mendapat kesempatan, ia tidak menampilkan yang cukup di awal musim, tetapi ia berlatih dan kembali dengan berbeda dan serius. Ia menampilkan level yang menakjubkan, dan ia harus mempertahankan tempatnya".

    Tentang kemarahan sang pemain saat digantikan hari ini, ia berkata: "Ia menyia-nyiakan tiga peluang jelas. Ia berkontribusi dalam gol Martin, tetapi ia harus memperbaiki keputusan dan efektivitasnya".

    Terakhir, ia memuji penampilan Bruno Guimaraes yang namanya diteriakkan para suporter saat ia berkeliling lapangan, dan ia berkata tentangnya: "Ia bisa menampilkan yang terbaik. Ia berpengaruh dan memaksakan kehadirannya, tetapi masih ada lebih banyak di depannya, terutama dalam kekompakan para pemain tengah".

    Baca juga: "Lini tengah tiada tanding": Apakah trio Paris melampaui legenda Barcelona dan Real?
Pertandingan berikutnya
NEW

NEW

Premier League

21 Nov 2026

ARS

ARS

HUL

HUL

Premier League

22 Nov 2026

BHA

BHA