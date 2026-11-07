Arteta menjawab pertanyaan para jurnalis mengenai penggantian Declan Rice dan apakah dia baik-baik saja, ia berkata: "Ya, dia baik-baik saja".
Tentang kemenangan berulang dengan selisih satu gol di Liga Primer Inggris, ia menyatakan: "Kami butuh efektivitas yang lebih besar; kami dua kali berhadapan satu lawan satu dengan kiper, dan kami menyia-nyiakan satu penalti serta satu peluang lainnya. Terkadang kami mencoba mencetak gol yang sempurna menghadapi pertahanan rapat, padahal kami butuh lebih banyak kekacauan dan mencetak gol lebih awal".
Tentang Madueke dan apakah ia menganggapnya contoh pemain yang kembali ke performanya setelah mendapat lebih banyak menit, serta bebannya memimpin lini serang di tengah absennya beberapa elemen belakangan ini, ia menjawab: "Noni layak mendapat kesempatan, ia tidak menampilkan yang cukup di awal musim, tetapi ia berlatih dan kembali dengan berbeda dan serius. Ia menampilkan level yang menakjubkan, dan ia harus mempertahankan tempatnya".
Tentang kemarahan sang pemain saat digantikan hari ini, ia berkata: "Ia menyia-nyiakan tiga peluang jelas. Ia berkontribusi dalam gol Martin, tetapi ia harus memperbaiki keputusan dan efektivitasnya".
Terakhir, ia memuji penampilan Bruno Guimaraes yang namanya diteriakkan para suporter saat ia berkeliling lapangan, dan ia berkata tentangnya: "Ia bisa menampilkan yang terbaik. Ia berpengaruh dan memaksakan kehadirannya, tetapi masih ada lebih banyak di depannya, terutama dalam kekompakan para pemain tengah".
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