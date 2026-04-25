Mengapa Southampton mengenakan seragam kuning saat menghadapi Man City di semifinal Piala FA

Manajer Southampton, Tonda Eckert, menyadari betapa pentingnya pertandingan ini, dan mengakui bahwa meskipun timnya akan kesulitan menghadapi kualitas Manchester City, mereka harus meningkatkan performa saat menguasai bola. Pelatih asal Jerman ini, yang telah membawa The Saints mencatatkan 20 pertandingan tak terkalahkan, meyakini bahwa momentum dari perjalanan mereka di ajang piala sangatlah penting.

"Saya pikir kami telah menulis ulang cerita itu selama beberapa minggu terakhir," kata Eckert di situs web resmi klub. "Sangat jelas bahwa turnamen piala juga telah membantu kami tampil baik di liga – saya rasa memang begitu."

"Tentu saja Anda mendapatkan kepercayaan diri dengan memenangkan pertandingan di Championship, tetapi Anda akan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar jika melihat bahwa Anda bisa bersaing dengan tim-tim di Premier League. Saya pikir itu sangat wajar – hal itu berlaku bagi para pemain, staf, dan semua orang yang bekerja di sekitar tim."

"Saya pikir bukan berarti satu hal menghalangi yang lain. Jika Anda melihat apa artinya bagi klub sepak bola ini, jika Anda melihat berapa banyak pendukung yang akan ikut bersama kami ke Wembley, saya tidak melihat bagaimana hal ini bisa menghalangi apa pun."