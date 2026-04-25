Mengapa Southampton mengenakan seragam kuning saat menghadapi Man City di semifinal Piala FA
Menghormati para pahlawan tahun 1976
Saat Southampton tampil di Wembley untuk menghadapi Manchester City, mereka akan mengenakan seragam kuning khusus yang tidak mencantumkan nama pemain di bagian belakang. Seragam peringatan ini merupakan penghormatan langsung atas kesuksesan klub di Piala FA 1976, di mana mereka secara legendaris mengalahkan Manchester United untuk mengangkat trofi tepat 50 tahun yang lalu.
Keputusan untuk beralih dari seragam bergaris merah-putih yang biasa mereka kenakan merupakan penghormatan terhadap momen paling ikonik dalam sejarah 141 tahun klub. Kemenangan pada tahun 1976 itu tetap menjadi satu-satunya trofi besar yang pernah diraih Southampton, dan dengan mengenakan seragam berwarna kuning dan biru, skuad saat ini berharap dapat membangkitkan semangat tim legendaris asuhan Lawrie McMenemy.
Eckert mendesak para pemain Saints untuk "berani" saat menghadapi City
Manajer Southampton, Tonda Eckert, menyadari betapa pentingnya pertandingan ini, dan mengakui bahwa meskipun timnya akan kesulitan menghadapi kualitas Manchester City, mereka harus meningkatkan performa saat menguasai bola. Pelatih asal Jerman ini, yang telah membawa The Saints mencatatkan 20 pertandingan tak terkalahkan, meyakini bahwa momentum dari perjalanan mereka di ajang piala sangatlah penting.
"Saya pikir kami telah menulis ulang cerita itu selama beberapa minggu terakhir," kata Eckert di situs web resmi klub. "Sangat jelas bahwa turnamen piala juga telah membantu kami tampil baik di liga – saya rasa memang begitu."
"Tentu saja Anda mendapatkan kepercayaan diri dengan memenangkan pertandingan di Championship, tetapi Anda akan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar jika melihat bahwa Anda bisa bersaing dengan tim-tim di Premier League. Saya pikir itu sangat wajar – hal itu berlaku bagi para pemain, staf, dan semua orang yang bekerja di sekitar tim."
"Saya pikir bukan berarti satu hal menghalangi yang lain. Jika Anda melihat apa artinya bagi klub sepak bola ini, jika Anda melihat berapa banyak pendukung yang akan ikut bersama kami ke Wembley, saya tidak melihat bagaimana hal ini bisa menghalangi apa pun."
Penampilan yang konsisten dalam perjalanan menuju gelar juara yang bersejarah
The Saints telah menjadikan seragam peringatan berwarna kuning sebagai bagian tetap dari kampanye Piala FA mereka musim ini, dengan mengenakannya di setiap babak hingga semifinal. Seragam tersebut tampaknya telah menjadi jimat keberuntungan, karena Southampton berhasil mengalahkan raksasa Liga Premier Arsenal dan Fulham untuk mencapai empat besar.
FA memberikan izin khusus bagi klub untuk terus mengenakan seragam yang terinspirasi dari tahun 1976 di panggung Wembley. Sekitar 36.000 penggemar Southampton diperkirakan akan memadati stadion nasional tersebut, banyak di antaranya mengenakan koleksi edisi terbatas peringatan 50 tahun yang mencakup replika kaos klasik dengan sentuhan halus berupa tanda tangan skuad pemenang tahun 1976.
Mengejar impian untuk kembali ke final
Kemenangan bagi Southampton akan membuka peluang bagi mereka untuk mengangkat trofi di tahun peringatan ke-50 klub, yang bertepatan dengan waktu kesuksesan mereka di masa lalu. Pemenang pertandingan hari ini akan kembali ke Wembley pada bulan Mei untuk menghadapi Chelsea atau Leeds United di final bergengsi tersebut. Dengan babak play-off yang tampaknya menjadi jalur paling mungkin bagi mereka untuk kembali ke Liga Premier, lolos ke final Piala FA akan menjadi bonus bersejarah bagi musim debut penuh Eckert sebagai manajer.