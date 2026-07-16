Mengapa Scaloni tidak merayakan gol-gol Argentina?.. Dan bagaimana sebenarnya kondisi kesehatannya?

Sampai saat ini, Scaloni belum memberikan penjelasan langsung mengenai alasannya tidak merayakan gol, namun jika kita menelusuri kariernya, hal ini bukanlah sesuatu yang baru.

Pada Piala Dunia Qatar 2022 pun, ia bukanlah salah satu pelatih yang berlari ke pinggir lapangan atau merayakan gol secara berlebihan; sebaliknya, ia terbiasa menjaga ketenangannya.

Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa ketenangan Scaloni terkait dengan penyakit atau masalah kesehatan, dan juga tidak ada yang memastikan bahwa pengalaman yang dialaminya setelah Piala Dunia 2022 mendorongnya untuk menghindari emosi berlebihan.

Berdasarkan pernyataannya dan kejadian-kejadian sebelumnya, tampaknya Scaloni bukanlah pelatih yang dingin perasaannya, melainkan caranya mengekspresikan emosi berbeda dari yang lain; ia mungkin membiarkan air matanya mengalir sebelum kata-katanya terucap setelah pertandingan, sementara selama “90 menit” pertandingan ia tampak tenang.

Apakah karena ia tidak suka berinteraksi pada saat-saat seperti itu? Atau karena ia tidak tahu cara mengekspresikan emosinya selama pertandingan? Hanya Scaloni sendiri yang tahu jawabannya, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa ketiadaan perayaannya tidak ada hubungannya dengan penyakit atau kondisi kesehatan yang menghalanginya untuk menunjukkan emosi.