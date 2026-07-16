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Mengapa Scaloni tidak merayakan gol-gol Argentina?.. Dan bagaimana sebenarnya kondisi kesehatannya?

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Di balik topeng ketenangannya... sang pelatih dijuluki "Si Anak yang Sering Menangis"

Setiap kali tim nasional Argentina mencetak gol di Piala Dunia 2026, lensa kamera langsung tertuju pada pelatih kepala Lionel Scaloni, namun pemandangan ini hampir selalu terulang; pelatih asal Argentina itu tidak melompat kegirangan, juga tidak berlari ke pinggir lapangan, melainkan hanya menatap dengan tenang atau memberikan instruksi singkat kepada para pemainnya, yang membuat banyak orang bertanya-tanya: apakah ia mengalami masalah kesehatan yang menghalanginya untuk merayakan?

Pertanyaan-pertanyaan ini semakin mengemuka seiring berlanjutnya perjalanan luar biasa dan mendebarkan “La Tango” di turnamen ini, setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di menit-menit akhir semifinal, sehingga lolos ke final untuk kedua kalinya berturut-turut, dan akan berhadapan dengan Spanyol di final yang dinantikan pada Minggu mendatang, dalam upaya mempertahankan gelar yang diraihnya di Qatar 2022.

  • Apakah Scaloni sedang sakit?

    Jawabannya sederhana: Tidak. Tidak ada laporan atau pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa pelatih kepala Argentina menderita penyakit yang menghalanginya untuk menunjukkan emosi atau merayakan gol, dan ia terus memimpin tim nasional negaranya seperti biasa tanpa ada tanda-tanda bahwa ia mengalami masalah kesehatan.

    Asal mula rumor ini berasal dari pengakuan Scaloni setelah menjuarai Piala Dunia 2022, ketika ia menjelaskan dalamwawancara dengan mantan pemain Italia, Christian Vieri, bahwa tekanan luar biasa yang dialaminya selama turnamen tersebut memengaruhi sistem kekebalannya, yang menyebabkan masalah kesehatan ringan berupa reaktivasi virus herpes dan munculnya ruam kulit, sebelum akhirnya pulih sepenuhnya dalam waktu singkat.

    Namun, Scaloni tidak pernah mengaitkan kejadian tersebut dengan gaya kepelatihannya di pinggir lapangan, dan ia juga tidak menyebutkan bahwa ia menerima saran medis apa pun untuk menghindari emosi berlebihan atau perayaan.

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  • Kenyataannya justru sebaliknya dari apa yang dipikirkan banyak orang

    Ironisnya, Scaloni bukanlah pelatih yang dingin seperti yang diperkirakan sebagian orang. Setelah comeback dramatis melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia—di mana Argentina berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi kemenangan dramatis 3-2— pelatih asal Argentina itu tak mampu menahan air matanya saat wawancara televisi setelah pertandingan, sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa para pemain timnas menjulukinya “La Llorona”, yang berarti “Si Penangis”, karena ia selalu terharu di ruang ganti.

    Scaloni mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: “Sepak bola adalah taktik dan strategi, tetapi juga hati dan naluri, dan itulah mengapa tercipta emosi yang tak tertandingi.”

    Ini bukanlah kali pertama ia terlihat terharu, karena sebelumnya ia juga meneteskan air mata pada pertandingan pembuka turnamen tersebut setelah memeluk Lionel Messi setelah pemain itu diganti, dalam sebuah adegan yang mencerminkan kedekatan hubungan personal yang terjalin antara dirinya dan kapten tim nasional tersebut.

  • Mengapa tidak ada perayaan selama pertandingan?

    Sampai saat ini, Scaloni belum memberikan penjelasan langsung mengenai alasannya tidak merayakan gol, namun jika kita menelusuri kariernya, hal ini bukanlah sesuatu yang baru.

    Pada Piala Dunia Qatar 2022 pun, ia bukanlah salah satu pelatih yang berlari ke pinggir lapangan atau merayakan gol secara berlebihan; sebaliknya, ia terbiasa menjaga ketenangannya.

    Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa ketenangan Scaloni terkait dengan penyakit atau masalah kesehatan, dan juga tidak ada yang memastikan bahwa pengalaman yang dialaminya setelah Piala Dunia 2022 mendorongnya untuk menghindari emosi berlebihan.

    Berdasarkan pernyataannya dan kejadian-kejadian sebelumnya, tampaknya Scaloni bukanlah pelatih yang dingin perasaannya, melainkan caranya mengekspresikan emosi berbeda dari yang lain; ia mungkin membiarkan air matanya mengalir sebelum kata-katanya terucap setelah pertandingan, sementara selama “90 menit” pertandingan ia tampak tenang.

    Apakah karena ia tidak suka berinteraksi pada saat-saat seperti itu? Atau karena ia tidak tahu cara mengekspresikan emosinya selama pertandingan? Hanya Scaloni sendiri yang tahu jawabannya, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa ketiadaan perayaannya tidak ada hubungannya dengan penyakit atau kondisi kesehatan yang menghalanginya untuk menunjukkan emosi.

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