Mengapa Scaloni tidak merayakan gol-gol Argentina?.. Dan bagaimana sebenarnya kondisi kesehatannya?

Setiap kali tim nasional Argentina mencetak gol di Piala Dunia 2026, lensa kamera langsung tertuju pada pelatih kepala Lionel Scaloni, namun pemandangan ini hampir selalu terulang; pelatih asal Argentina itu tidak melompat kegirangan, juga tidak berlari ke pinggir lapangan, melainkan hanya menatap dengan tenang atau memberikan instruksi singkat kepada para pemainnya, yang membuat banyak orang bertanya-tanya: apakah ia mengalami masalah kesehatan yang menghalanginya untuk merayakan?
Pertanyaan-pertanyaan ini semakin mengemuka seiring berlanjutnya perjalanan luar biasa dan mendebarkan “La Tango” di turnamen ini, setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di menit-menit akhir semifinal, sehingga lolos ke final untuk kedua kalinya berturut-turut, dan akan berhadapan dengan Spanyol di final yang dinantikan pada Minggu mendatang, dalam upaya mempertahankan gelar yang diraihnya di Qatar 2022.