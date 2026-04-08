Mengapa para pemuncak klasemen Liga Premier begitu gencar memburu 'Lewandowski baru'

Dalam pertandingan CLJ lainnya di akhir tahun itu, kali ini melawan Hutnik di Krakow, Pietuszewski mengalami cedera ligamen silang yang parah. Meskipun ia tidak langsung menyadari betapa seriusnya cedera tersebut.

''Kedengarannya aneh, tapi itu situasi yang lucu, karena selama pertandingan saya sama sekali tidak merasakannya. Saya bermain sepanjang pertandingan tanpa rasa sakit,'' katanya kepada Laczy nas Pilka. ''Setelah pertandingan, semuanya baik-baik saja. Kami bersiap-siap di ruang ganti dan memulai perjalanan panjang kembali ke Białystok. Setelah satu setengah jam perjalanan, saat berhenti sejenak, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh di lutut saya. Lutut saya sedikit bengkak, terasa kencang, dan timbul rasa sakit. Tak lama kemudian, rasa takut pun muncul.”

''Kami pulang sangat larut dan lutut saya sakit, tapi saya berharap rasa sakit itu akan hilang saat saya bangun. Namun, ternyata tidak. Tak lama setelah itu, saya menjalani pemindaian MRI dan mendapat diagnosis. Kurang dari dua minggu kemudian, saya menjalani operasi.''

Banyak pemain berbakat yang tidak berhasil pulih dari cedera parah serupa, tetapi hal itu justru memperkuat tekad Pietuszewski: ''Saya tahu bahwa sebelum operasi, saya harus melakukan persiapan yang matang. Saya berlatih di gym untuk memastikan kembalinya saya berjalan semulus mungkin. Pemulihan dari robekan ligamen biasanya memakan waktu sekitar satu tahun. Setelah enam bulan, saya kembali berlatih penuh dan setelah tujuh bulan, saya memainkan pertandingan pertama saya."

Sejak saat itu, Pietuszewski yang penuh semangat secara bertahap kembali bugar sepenuhnya dan pada akhirnya tampil jauh lebih baik daripada sebelum cedera. Saat musim 2024/25 dimulai, ia siap untuk melakukan debutnya di Jagiellonia pada usia yang masih sangat muda, yaitu enam belas tahun. Ia pun masuk ke lapangan pada 20 menit terakhir saat kekalahan di leg kedua babak playoff Liga Europa melawan Ajax. Itu adalah kali pertama ia berinteraksi dengan mantan pelatih Ajax, Francesco Farioli, yang kini menjadi pelatihnya di Porto.

Empat bulan kemudian, ia juga tampil sebagai pemain pengganti dalam debutnya di Ekstraklasa melawan Pogoń Szczecin. Ia menutup musim dengan 20 penampilan untuk tim utama, termasuk empat di Conference League dan satu dalam kemenangan Jagiellonia di final Piala Super Polandia melawan Wisla Krakow.

Pietuszewski membuka catatan golnya untuk klub dengan gaya saat imbang 1-1 melawan Gornik Zabrze di akhir musim. Ia mengelabui seorang bek di tepi kotak penalti dan kemudian melepaskan tendangan kaki kanan yang tak terbendung ke sudut jauh.