Mengapa FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Manchester City begitu memuji bakat muda berbakat ini

Penyerang serba bisa Eduardo Conceição baru berusia enam belas tahun dan bahkan belum melakukan debutnya di tim utama Palmeiras. Namun, sudah ada prediksi bahwa Eduardo akan pindah ke salah satu klub papan atas Eropa dengan nilai transfer yang menggiurkan. Klub-klub seperti Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Chelsea dilaporkan sangat ingin merekrut pemain muda timnas Brasil ini.

Seberapa bagus sebenarnya talenta muda Palmeiras ini? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Dan apakah Eduardo bahkan akan direkrut sebelum ia melakukan debut profesionalnya di Brasil?! Voetbalzone merangkum semuanya di bawah ini.

  • Awal

    Eduardo lahir di São Paulo pada 7 Desember 2009 dan berkat ayahnya, yang juga pernah bermain sepak bola, ia pun segera tertarik pada olahraga ini. ''Sejak kecil, saya selalu ikut bersama ayah ke mana pun dia pergi,'' kata penyerang muda berbakat ini.

    "Saya mulai bermain di kompetisi amatir dan di akademi sepak bola. Suatu hari, salah satu pelatih saya mengatur masa percobaan di Palmeiras untuk saya. Setelah empat hari, saya lolos, jadi saya datang ke klub untuk evaluasi dan diterima saat berusia sembilan tahun." Sejak saat itu, Eduardo bermain untuk klub asal kota kelahirannya.

  • Terobosan besar

    Tak lama kemudian, terlihat jelas bahwa Palmeiras kembali menemukan seorang pemain berbakat dalam diri Eduardo. Ia secara konsisten tampil jauh lebih baik daripada rekan-rekan sebayanya saat menjalani pendidikan di salah satu akademi muda paling dihormati di dunia sepak bola, dan pada Januari tahun ini, Eduardo masuk dalam skuad klubnya untuk Copa São Paulo de Futebol Júnior, salah satu turnamen paling bergengsi bagi pemain di bawah 20 tahun dalam sepak bola Brasil. Dan semua itu terjadi padahal sebulan sebelumnya ia baru saja genap berusia enam belas tahun.

    Terlepas dari semua sensasi seputar partisipasinya di usia yang begitu muda, Eduardo tidak mengecewakan. Dalam pertandingan keduanya di fase grup, penyerang ini mencetak empat gol dan memberikan tiga assist dalam penampilan yang membuat para pendukung dan pencari bakat terpesona.

    Hanya beberapa hari kemudian, Eduardo menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Palmeiras, yang juga cukup bijaksana untuk memasukkan klausul pelepasan sebesar 100 juta euro, rekor klub, ke dalam perjanjian tersebut.

    ''Saya sangat bersyukur,'' kata Eduardo dalam wawancara dengan AS. ''Segala yang saya capai sebagai atlet, saya berutang budi pada kerja keras yang dilakukan klub sejak kedatangan saya.''

    ''Palmeiras telah melatih berbagai pemain untuk tim utama dalam beberapa tahun terakhir. Pekerjaan kepala akademi João Paulo Sampaio menjadi teladan di negara ini, dan Copinha selalu menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk menyaksikan kerja ini dari dekat.''

    "Saya sangat senang mengetahui bahwa saya dihargai atas apa yang saya lakukan di lapangan. Ini menjadi motivasi tambahan bagi saya untuk terus berkembang setiap hari," kata Eduardo yang sangat ambisius.

  • Lalu bagaimana?

    Eduardo tetap membela Palmeiras di kompetisi U-20, baik di Brasileiro maupun di Copa Libertadores. Selain itu, ia mewakili Brasil bulan lalu dalam Kejuaraan Amerika Selatan untuk pemain di bawah usia 17 tahun, di mana ia, seperti yang sudah diduga, berhasil menarik perhatian.

    Eduardo mencetak gol pembuka untuk negaranya dalam kemenangan 5-0 atas Bolivia, sementara ia juga mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas rival abadi Argentina di babak penyisihan grup.

    Brasil akhirnya finis di posisi ketiga, berkat kemenangan 1-0 atas Ekuador, setelah dikalahkan oleh juara akhirnya, Kolombia, di babak semifinal. Namun, meski kecewa karena tidak bisa melaju hingga akhir, Eduardo kini sudah menanti dengan penuh antusiasme Piala Dunia U-17 tahun ini, yang akan digelar pada November dan Desember di Qatar.

    ''Sul-Americano tidak berakhir seperti yang kami harapkan, tetapi seluruh tim tetap optimis dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada kami,'' tulis sang penyerang di Instagram. ''Saya senang dengan penampilan saya, tetapi lebih senang lagi dengan tim yang sedang kami bangun. Kami akan melaju ke Qatar.''

  • Kelebihan

    Alasan utama mengapa semua orang begitu antusias dengan Eduardo adalah kemampuannya yang mengesankan dalam melewati lawan. Seperti yang dia katakan sendiri: ''Saya sangat menyukai situasi satu lawan satu, menggiring bola, dan mengungguli lawan-lawan saya.''

    Namun, ia juga memiliki insting yang tajam di depan gawang, dan meskipun Eduardo lebih memilih kaki kanannya, ia juga mampu mencetak gol dengan kaki kirinya. Hal ini membuat Eduardo cukup serba bisa untuk bermain di mana saja di lini serang. Dan itulah alasan mengapa sudah ada perbandingan yang dibuat dengan rekan senegaranya, Vinicius Júnior.

  • Hal-hal yang perlu diperbaiki

    Seperti yang sering terjadi pada pemain sayap muda namun sangat terampil, Eduardo terkadang cenderung terlalu lama menguasai bola. Untungnya bagi dirinya, mentornya, Sampaio, terus-menerus menekankan pentingnya mengetahui kapan harus mengoper bola.

    ''Saya selalu berbicara dengan João Paulo. Dia sangat terlibat dalam kehidupan sehari-hari kami, baik saat latihan maupun pertandingan,'' kata Eduardo kepada AS. ''Dia adalah orang yang menuntut banyak dari kami, karena dia tahu apa yang bisa kami sumbangkan dan di mana kami bisa memperbaiki diri.''

    ''Setelah pertandingan, dia berbicara denganku tentang momen-momen di pertandingan di mana aku mengambil keputusan yang salah. Penyesuaian yang bisa membantuku tumbuh sebagai pemain. Saat dia berbicara, semua orang mendengarkan.''

    Sampaio sendiri tidak ragu bahwa Eduardo memiliki semua kualitas untuk mencapai level tertinggi, asalkan dia tetap rendah hati.

    ''Saya berkata padanya: 'Kamu harus ingat bahwa setiap hari kamu harus berjuang seperti singa','' ungkap kepala akademi muda Palmeiras setelah klub menawarkan kontrak hingga 2029 kepadanya. ''Sekarang dia semakin terkenal, kritik akan berlipat ganda. Semua orang akan selalu mengharapkan pertandingan sempurna darinya, dan dia harus tahu cara menghadapinya.''

    ''Dia harus memahami bahwa jawabannya selalu ada di lapangan, bukan di luar lapangan. Kami akan memberinya kesempatan, tetapi dia harus memanfaatkannya,'' kata Eduardo sebagai nasihat tulus.

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Estêvão berikutnya?

    Sebagai pemain sayap kiri yang lincah, Eduardo menceritakan bahwa saat kecil ia mengagumi Neymar, karena pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu adalah 'idola bagi seluruh generasi'. Namun, ia dengan jujur mengakui bahwa Endrick adalah sumber inspirasi utamanya, karena 'apayang telah dilakukannya untuk Palmeiras sungguh luar biasa'.

    Namun, dalam hal keterampilan spesifik, Eduardo jelas memiliki lebih banyak kesamaan dengan Estêvão.

    ''Saya sudah banyak belajar dari permainannya, meskipun ia kidal dan saya kaki kanan,'' kata Eduardo tentang pemain sayap Chelsea itu. ''Di level global, Lamine Yamal adalah pemain dengan gaya bermain yang mirip dengan saya, selalu mencari aksi individu.''

    Tidak mengherankan jika Eduardo enggan terbawa arus perbandingan. Terutama karena ia memiliki kualitasnya sendiri. Jika mengingat penyerang ini sudah setinggi 1,80 meter, ia memang memiliki potensi untuk menjadi ancaman yang jauh lebih besar di udara daripada banyak panutannya, asalkan ia lebih fokus memperbaiki permainan kepalanya.

    ''Sungguh luar biasa bahwa saya dibandingkan dengan pemain-pemain sukses yang saya kagumi,'' kata Eduardo kepada AS, ''Tapi tujuan saya adalah menempuh jalan saya sendiri, agar Brasil dan dunia tahu siapa Eduardo sebenarnya.''

  • Masa depan

    Untuk saat ini, Eduardo sepenuhnya fokus pada pencapaian tujuan utamanya: bermain untuk tim utama Palmeiras. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum ia melakukan salah satu debut yang paling dinantikan dalam sejarah klub.

    Namun, ada kemungkinan langkah selanjutnya sudah ditentukan bahkan sebelum ia sempat merasakan atmosfer sepak bola level atas. Sampaio baru-baru ini mengungkapkan bahwa Palmeiras telah menolak dua tawaran untuknya sebesar antara 20 dan 25 juta euro, tanpa termasuk bonus. Klub asal São Paulo tersebut dilaporkan yakin dapat mengantongi biaya transfer hampir 50 juta euro untuk anggota terbaru 'The Billionaire Generation'.

    Tentu saja, bahkan jika kesepakatan tercapai dalam waktu dekat, Eduardo baru boleh pindah ke Eropa saat ia genap berusia delapan belas tahun pada Desember 2028. Dan ia merasa tak masalah dengan hal itu, mengingat kecintaannya pada Palmeiras.

    ''Ini berjalan selangkah demi selangkah,'' tegas penyerang yang sangat dipuji itu. ''Dua tahun lagi saya baru berusia 18 tahun, masih sangat muda! Dan untuk saat ini, saya hanya ingin membangun reputasi di klub hebat ini yang telah membuka pintunya bagi seorang pemuda dengan banyak impian.''