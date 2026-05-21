Tak lama kemudian, terlihat jelas bahwa Palmeiras kembali menemukan seorang pemain berbakat dalam diri Eduardo. Ia secara konsisten tampil jauh lebih baik daripada rekan-rekan sebayanya saat menjalani pendidikan di salah satu akademi muda paling dihormati di dunia sepak bola, dan pada Januari tahun ini, Eduardo masuk dalam skuad klubnya untuk Copa São Paulo de Futebol Júnior, salah satu turnamen paling bergengsi bagi pemain di bawah 20 tahun dalam sepak bola Brasil. Dan semua itu terjadi padahal sebulan sebelumnya ia baru saja genap berusia enam belas tahun.

Terlepas dari semua sensasi seputar partisipasinya di usia yang begitu muda, Eduardo tidak mengecewakan. Dalam pertandingan keduanya di fase grup, penyerang ini mencetak empat gol dan memberikan tiga assist dalam penampilan yang membuat para pendukung dan pencari bakat terpesona.

Hanya beberapa hari kemudian, Eduardo menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Palmeiras, yang juga cukup bijaksana untuk memasukkan klausul pelepasan sebesar 100 juta euro, rekor klub, ke dalam perjanjian tersebut.

''Saya sangat bersyukur,'' kata Eduardo dalam wawancara dengan AS. ''Segala yang saya capai sebagai atlet, saya berutang budi pada kerja keras yang dilakukan klub sejak kedatangan saya.''

''Palmeiras telah melatih berbagai pemain untuk tim utama dalam beberapa tahun terakhir. Pekerjaan kepala akademi João Paulo Sampaio menjadi teladan di negara ini, dan Copinha selalu menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk menyaksikan kerja ini dari dekat.''

"Saya sangat senang mengetahui bahwa saya dihargai atas apa yang saya lakukan di lapangan. Ini menjadi motivasi tambahan bagi saya untuk terus berkembang setiap hari," kata Eduardo yang sangat ambisius.