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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Mengaku gagal? Carrick: Apa yang terjadi di hadapan Tottenham sangat menyakitkan bagiku

Manchester United vs Tottenham Hotspur
Manchester United
Tottenham Hotspur
Premier League
M. Carrick
C. Baleba
Inggris
Kamerun

Pelatih United jelaskan kejutan hasil imbang kontra Spurs, membela bintangnya

Michael Carrick, pelatih Manchester United, mengatakan bahwa cemoohan dari para pendukung timnya saat hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur "sangat menyakitkan bagi saya", namun ia menegaskan bahwa ia memahami kekhawatiran mereka, setelah timnya menyia-nyiakan keunggulan menghadapi lawan yang bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-78.

Manchester United mencatatkan awal musim terburuk mereka di liga dalam 40 tahun, dan ini adalah pertandingan keempat beruntun di liga di mana mereka gagal meraih kemenangan.

Para pendukung Manchester United menunjukkan kekecewaan mereka di pertengahan babak pertama, kemudian melontarkan cemoohan terhadap tim pada akhir pertandingan, setelah performa yang memburuk dan hasil yang menurun.

Carrick berkata usai pertandingan: "Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, saya memahami reaksi para suporter di beberapa kesempatan. Hal itu sangat menyakitkan bagi saya. Tidak mudah untuk melewatinya. Namun terkadang Anda harus melaluinya".

Ia menambahkan: "Saya peduli dengan tempat ini sebesar kepedulian siapa pun. Terkadang Anda bisa mengatakan banyak hal, karena kami belum keluar dari situasi ini. Saya memahami hal itu".

Ia menegaskan: "Saya rasa para pemain menangani hal ini dengan baik, dan memanfaatkannya untuk mengubah keadaan di babak kedua".

  • Gol Tottenham merangkum segalanya

    Carrick menggambarkan gol penyama kedudukan Tottenham di menit-menit akhir, yang dicetak Dominic Solanke setelah Rodrigo Bentancur diusir keluar lapangan, sebagai "merangkum segalanya", dan ia berkata: "Pertandingan ini benar-benar penuh perubahan. Kami kesulitan di babak pertama. Pembuka yang sulit. Keadaan tidak berjalan baik, dalam detail-detail kecil dan penguasaan bola."

    Ia menambahkan: "Kami kesulitan dalam mengoper, kami sedikit terlambat dalam melakukan tekanan, kami meninggalkan ruang, dan ada sejumlah hal (negatif). Kami butuh waktu untuk masuk ke dalam pertandingan, dan kami jauh lebih baik di babak kedua dengan banyak cara yang berbeda. Kami sampai pada posisi yang sangat baik untuk menunjukkan semangat juang dan unggul 1-0."

    Ia menegaskan: "Pertandingan seperti ini seharusnya kami tuntaskan, tetapi kami tidak menemukan cara yang tepat untuk mewujudkannya. Kami kehilangan bola dengan mudah di beberapa kesempatan, dan membiarkan pertandingan terbuka. Itu jelas gol yang buruk, dan merangkum segalanya."

    Ia menambahkan: "Saya sangat kecewa karena berada dalam situasi seperti ini dan tidak keluar dari pertandingan dengan kemenangan."

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  • Kesabaran? Baliba di Bawah Taring Suporter United!

    Carrick juga meminta para suporter untuk bersabar terhadap Carlos Baleba, yang direkrut dari Brighton dalam kesepakatan yang mencapai 70 juta pound sterling, namun absen pada awal musim karena cedera di periode pramusim.

    Carrick berbicara kepada Sky Sports: "Soal Carlos, saya rasa dia sedang berupaya mencapai kebugaran penuh. Dia absen setelah cederanya pada awal musim panas, jadi dia melewatkan periode yang penting. Kami memahami hal itu, dan kami harus bersabar dengannya agar dia mencapai levelnya sebelum melangkah ke sorotan dan ke panggung besar."

    Dia menjelaskan: "Ini adalah lompatan besar ketika kamu bergabung dengan klub seperti Manchester United. Saya tidak hanya bermaksud dari sisi kemampuan bermain, tetapi juga pindah ke sini lalu bermain. Saya rasa kami perlu sedikit kesabaran, dan kami tidak seharusnya berharap terlalu banyak terlalu dini."

    Dia menambahkan: "Dia pemain muda yang pindah ke sini, dan seiring berjalannya waktu dia akan semakin membaik. Namun untuk saat ini kami benar-benar senang dengannya."

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