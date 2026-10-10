Michael Carrick, pelatih Manchester United, mengatakan bahwa cemoohan dari para pendukung timnya saat hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur "sangat menyakitkan bagi saya", namun ia menegaskan bahwa ia memahami kekhawatiran mereka, setelah timnya menyia-nyiakan keunggulan menghadapi lawan yang bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-78.

Manchester United mencatatkan awal musim terburuk mereka di liga dalam 40 tahun, dan ini adalah pertandingan keempat beruntun di liga di mana mereka gagal meraih kemenangan.

Para pendukung Manchester United menunjukkan kekecewaan mereka di pertengahan babak pertama, kemudian melontarkan cemoohan terhadap tim pada akhir pertandingan, setelah performa yang memburuk dan hasil yang menurun.

Carrick berkata usai pertandingan: "Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, saya memahami reaksi para suporter di beberapa kesempatan. Hal itu sangat menyakitkan bagi saya. Tidak mudah untuk melewatinya. Namun terkadang Anda harus melaluinya".

Ia menambahkan: "Saya peduli dengan tempat ini sebesar kepedulian siapa pun. Terkadang Anda bisa mengatakan banyak hal, karena kami belum keluar dari situasi ini. Saya memahami hal itu".

Ia menegaskan: "Saya rasa para pemain menangani hal ini dengan baik, dan memanfaatkannya untuk mengubah keadaan di babak kedua".