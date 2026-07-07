"Saya senang Brasil tersingkir. Saya sudah tidak tahan lagi melihat keluhan dan gerak-gerik berlebihan itu," tulis pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional itu dalam kolomnya di Sky, yang tidak segan-segan mengkritik penampilan Selecao saat kalah 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia.
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"Menempatkan egonya di atas kesuksesan tim": Lothar Matthäus mengkritik Neymar setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia
Setelah itu, Matthäus langsung menyinggung Neymar, yang ia kritik habis-habisan terutama karena penalti yang menghasilkan gol penyeimbang di menit-menit akhir. "Alih-alih segera mengeksekusi penalti, Neymar malah berdebat dengan kiper sebelum dan sesudah tendangan. Dari perilaku ini, terlihat bahwa ia lebih mengutamakan egonya daripada kesuksesan tim."
Bintang Brasil itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir saat skor masih 0-0 melawan Norwegia, namun tak lama kemudian ia harus menyaksikan bagaimana Erling Haaland, dengan dua gol dalam waktu sebelas menit, mengakhiri impian Piala Dunia tim Amerika Selatan itu secara mendadak.
- AFP
Neymar mengakhiri kariernya di tim nasional
Gol penalti Neymar pada menit kesepuluh perpanjangan waktu hanyalah sekadar pemanis skor. Kritik Matthäus mengacu pada kejadian-kejadian sesaat sebelum dan sesudah eksekusi penalti tersebut.
Sebelum mengeksekusi penalti, pemain berusia 34 tahun itu awalnya tanpa henti membujuk kiper Norwegia, Orjan Nyland, sebelum berlari ke arahnya setelah mencetak gol dan merayakannya dengan provokatif ke arahnya, meskipun Brasil sebenarnya masih sangat membutuhkan satu gol lagi untuk lolos ke babak berikutnya.
Gol tersebut tak kunjung tercipta, sehingga karier Neymar di tim nasional pun berakhir tanpa prestasi yang membanggakan. Pelatih tim nasional Carlo Ancelotti secara mengejutkan memasukkan mantan bintang penyerang FC Barcelona itu ke dalam skuad 26 pemainnya, meskipun ia sedang cedera, demi memberinya kesempatan terakhir untuk tampil di panggung Piala Dunia.
Neymar absen dalam dua pertandingan grup pertama dan pada akhirnya hanya dua kali masuk sebagai pemain pengganti; namun, selain gol penalti yang dicetaknya, ia gagal menampilkan momen-momen gemilang. Segera setelah tersingkir oleh Norwegia, pemain berusia 34 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Brasil.
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