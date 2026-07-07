"Menempatkan egonya di atas kesuksesan tim": Lothar Matthäus mengkritik Neymar setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia

Gol penalti Neymar pada menit kesepuluh perpanjangan waktu hanyalah sekadar pemanis skor. Kritik Matthäus mengacu pada kejadian-kejadian sesaat sebelum dan sesudah eksekusi penalti tersebut.

Sebelum mengeksekusi penalti, pemain berusia 34 tahun itu awalnya tanpa henti membujuk kiper Norwegia, Orjan Nyland, sebelum berlari ke arahnya setelah mencetak gol dan merayakannya dengan provokatif ke arahnya, meskipun Brasil sebenarnya masih sangat membutuhkan satu gol lagi untuk lolos ke babak berikutnya.

Gol tersebut tak kunjung tercipta, sehingga karier Neymar di tim nasional pun berakhir tanpa prestasi yang membanggakan. Pelatih tim nasional Carlo Ancelotti secara mengejutkan memasukkan mantan bintang penyerang FC Barcelona itu ke dalam skuad 26 pemainnya, meskipun ia sedang cedera, demi memberinya kesempatan terakhir untuk tampil di panggung Piala Dunia.

Neymar absen dalam dua pertandingan grup pertama dan pada akhirnya hanya dua kali masuk sebagai pemain pengganti; namun, selain gol penalti yang dicetaknya, ia gagal menampilkan momen-momen gemilang. Segera setelah tersingkir oleh Norwegia, pemain berusia 34 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Brasil.