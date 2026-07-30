Mantan pemain internasional Inggris Wright-Phillips diumumkan sebagai peserta untuk seri 2026 mendatang dari Strictly Come Dancing. Kabar tersebut secara resmi diungkap pada Kamis melalui kanal media sosial acara unggulan BBC itu.

Mantan winger itu menikmati karier bermain yang gemilang, mencatatkan 36 penampilan untuk negaranya serta menjalani periode penting di Manchester City, Chelsea, dan Queens Park Rangers. Ia juga sempat bermain di Amerika Serikat dengan membela New York Red Bulls dan Phoenix Rising sebelum gantung sepatu.