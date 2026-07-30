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'Menari ada dalam darah saya' - Mantan bintang Chelsea dan Manchester City mendaftar untuk Strictly Come Dancing
Wright-Phillips menukar sepatu bot dengan ballroom
Mantan pemain internasional Inggris Wright-Phillips diumumkan sebagai peserta untuk seri 2026 mendatang dari Strictly Come Dancing. Kabar tersebut secara resmi diungkap pada Kamis melalui kanal media sosial acara unggulan BBC itu.
Mantan winger itu menikmati karier bermain yang gemilang, mencatatkan 36 penampilan untuk negaranya serta menjalani periode penting di Manchester City, Chelsea, dan Queens Park Rangers. Ia juga sempat bermain di Amerika Serikat dengan membela New York Red Bulls dan Phoenix Rising sebelum gantung sepatu.
'Menari ada dalam darah saya'
Berbicara setelah pengumumannya, Wright-Phillips mengungkapkan antusiasmenya untuk tantangan yang ada di depan, meski mengakui adanya kurva pembelajaran yang curam dalam dansa ballroom. Pundit saat ini itu mengakui bahwa pengalamannya di lantai dansa sebelumnya hanya terbatas pada perayaan keluarga.
"Menari ada dalam darah saya, tapi sebagian besar hanya di acara keluarga!" canda Wright-Phillips. "Strictly jelas berada di luar zona nyaman saya, tetapi saya sangat bersemangat untuk memulai dan benar-benar menantikan tantangan ini!"
Duta besar menjadi penghibur
Sejak pensiun dari sepak bola profesional, Wright-Phillips membangun karier penyiaran yang sukses sebagai pundit untuk jaringan-jaringan besar termasuk BBC, Sky Sports, ITV, dan Premier League. Putra legenda Arsenal Ian Wright itu juga telah menjabat sebagai duta resmi klub Manchester City sejak 2020.
Ia kini bergabung dengan deretan selebritas dengan latar beragam untuk seri 2026, termasuk aktris Lacey Turner, figur televisi Dani Dyer, dan penyanyi Australia Delta Goodrem. Kontestan bintang lainnya dijadwalkan diumumkan sepanjang musim panas seiring antisipasi untuk musim baru pada musim gugur terus meningkat.
- Getty Images Entertainment
Tayang perdana pada musim gugur di BBC
Serial terbaru Strictly Come Dancing akan hadir di layar televisi pada musim gugur ini, tayang pada Sabtu dan Minggu malam di BBC One dan BBC iPlayer. Pemirsa sudah bisa menambahkan acara hiburan andalan ini ke daftar tontonan mereka menjelang pemutaran perdana besar pada September.
Wright-Phillips akan mencoba menukar kecepatan eksplosif khasnya di sayap dengan ritme dan ketenangan di lantai dansa. Penggemar sepak bola akan penasaran melihat apakah mantan juara Premier League itu bisa mengulangi kesuksesan olahraganya di ballroom terkenal milik BBC.
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