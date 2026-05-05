Terjadi insiden yang memanas di Real Madrid. Sekali lagi, sorotan tertuju pada Antonio Rüdiger.
Memukul rekan setim? Kontroversi seputar Antonio Rüdiger di Real Madrid - Permintaan maaf kepada tim
Menurut laporan jurnalis Miguel Latigo Serrano di Onda Cero, pemain tim nasional Jerman tersebut telah menyerang bek sayap Alvaro Carreras dan bahkan menamparnya. Namun, hal itu tidak sesuai dengan fakta, sebagaimana yang diketahui SPOX dari pihak terdekat sang pemain. Memang benar terjadi perselisihan dengan seorang rekan setim, namun sama sekali tidak ada perkelahian fisik. Selain itu, insiden tersebut tidak terjadi pada bulan April seperti yang dilaporkan, melainkan sudah terjadi pada bulan Februari.
The Athletic juga melaporkan sebuah insiden di mana Rüdiger dilaporkan terlibat pertengkaran sengit dengan seorang rekan setim yang tidak disebutkan namanya, yang diawali oleh pemain berusia 33 tahun tersebut. Bek tengah tersebut kemudian meminta maaf atas perilakunya dan mengundang tim beserta keluarga mereka untuk makan bersama.
Namun, ini jauh dari insiden pertama musim ini yang membuat Rüdiger mendapat kecaman. Setelah pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions yang spektakuler melawan FC Bayern, Josip Stanisic melontarkan tuduhan yang cukup mencolok terhadap pemain Jerman itu terkait perilakunya di lapangan. Bek Getafe, Diego Rico, baru-baru ini kembali mengkritik tekel brutal dan berbahaya yang dilakukan Rüdiger terhadapnya, yang menurutnya telah "melampaui batas": "Dia ingin menghancurkan wajahku."
Dan semua insiden ini terjadi di saat Rüdiger juga berada di bawah pengawasan ketat pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, menjelang Piala Dunia 2026 yang akan datang.
Rüdiger sudah dalam masa percobaan di bawah asuhan Nagelsmann: "Batasnya sudah tercapai"
Setelah Rüdiger benar-benar kehilangan kendali diri selama final Piala DFB melawan FC Barcelona musim lalu (2-3 setelah perpanjangan waktu), menghina wasit, dan melemparkan gulungan plester kepadanya, Nagelsmann dan Direktur Olahraga DFB Rudi Völler memberikan peringatan tegas.
"Batasnya sudah tercapai. Dia tidak boleh melakukannya lagi, jika tidak akan ada konsekuensi yang lebih besar," kata Nagelsmann saat itu. "Itu tidak boleh. Apalagi sebagai pemain tim nasional Jerman," tegas Völler: "Toni adalah pemain hebat - tetapi sebagai pemain tim nasional, dia juga harus menunjukkan kelasnya dalam perilakunya. Dia memang berhak menuntut rasa hormat untuk dirinya sendiri, tetapi rasa hormat ini juga harus dia berikan kepada orang lain tanpa kecuali."
Rüdiger tampak bersikap bijaksana dan bahkan menyesal pada bulan-bulan berikutnya. "Diskusi ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang pada beberapa momen tidak saya penuhi. Saya menanggapi kritik yang disampaikan dengan serius dan objektif, karena saya sendiri tahu bahwa saya pernah melakukan tindakan yang jelas-jelas berlebihan," katanya kepada FAZ pada bulan Maret: "Saya tidak ingin menjadi sumber keributan, melainkan memberikan stabilitas dan keamanan."
Real Madrid berada di atas "bom waktu": Apakah akan terjadi perselisihan antara Arbeloa dan Mbappé?
Namun, kabarnya bukan hanya Rüdiger yang saat ini justru menimbulkan situasi sebaliknya di Real Madrid. "Ruang ganti Los Blancos telah berubah menjadi bom waktu," tulis Mundo Deportivo baru-baru ini, dan antara lain melaporkan insiden yang tidak dijelaskan secara rinci yang melibatkan Rüdiger serta perselisihan antara pelatih yang akan hengkang, Alvaro Arbeloa, dan Dani Ceballos.
The Athletic juga melaporkan sebuah insiden yang melibatkan Kylian Mbappe. Bintang Prancis tersebut dilaporkan berselisih dengan seorang anggota staf dan menghina orang tersebut. L'Equipe juga baru-baru ini melaporkan bahwa semakin banyak pemain yang merasa terganggu oleh sikap dan hak istimewa yang dimiliki bintang penyerang berusia 27 tahun itu.
Saraf para pemain Los Blancos sudah di ujung tanduk di akhir musim yang secara keseluruhan bencana dan penuh gejolak. Real akan mengakhiri musim ini tanpa gelar juara dan bahkan bisa mengalami penghinaan terburuk pada akhir pekan mendatang, jika FC Barcelona memastikan gelar juara tepatnya dalam El Clasico melawan Los Blancos. Syaratnya hanyalah hasil imbang, sementara Real tertinggal sebelas poin dengan empat pertandingan tersisa.
Konsekuensinya diperkirakan akan sangat luas. Selama berminggu-minggu, telah beredar spekulasi tentang kembalinya Toni Kroos ke Los Blancos dalam peran sebagai pejabat klub. Selain itu, menurut The Athletic, Jose Mourinho dianggap sebagai pilihan utama Presiden Florentino Perez untuk posisi pelatih.