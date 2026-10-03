Ikon sepak bola Bosnia Edin Dzeko mengakhiri karier internasional legendarisnya dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Swedia. Penonton tuan rumah dan orang-orang di atap-atap sekitar memberikan tepuk tangan kepada striker veteran itu saat ia meninggalkan lapangan setelah standing ovation pada pergantian pemain di babak kedua.

Viktor Gyokeres membuka keunggulan untuk Swedia sebelum Kerim Alajbegovic menyamakan kedudukan di akhir laga untuk tuan rumah.

Swedia tetap di puncak grup, unggul dua poin atas Bosnia.