AFP
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‘Mempertimbangkan atmosfernya!’: Bagaimana Graham Potter dan Swedia bereaksi terhadap pesta perpisahan emosional Edin Dzeko
Dzeko dihormati dalam penampilan internasional terakhir saat Swedia bermain imbang
Ikon sepak bola Bosnia Edin Dzeko mengakhiri karier internasional legendarisnya dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Swedia. Penonton tuan rumah dan orang-orang di atap-atap sekitar memberikan tepuk tangan kepada striker veteran itu saat ia meninggalkan lapangan setelah standing ovation pada pergantian pemain di babak kedua.
Viktor Gyokeres membuka keunggulan untuk Swedia sebelum Kerim Alajbegovic menyamakan kedudukan di akhir laga untuk tuan rumah.
Swedia tetap di puncak grup, unggul dua poin atas Bosnia.
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Potter memuji ketenangan Swedia di tengah atmosfer emosional Dzeko
Berbicara setelah peluit akhir, pelatih kepala Swedia Graham Potter memuji para pemainnya karena tetap menjaga fokus meski dalam suasana yang sarat emosi untuk menghormati Dzeko. Sang manajer mengakui tantangan unik saat menghadapi tim yang termotivasi oleh perpisahan emosional kapten legendaris mereka.
Potter mengungkapkan kebanggaannya atas penerapan taktik Swedia dalam laga tandang yang intens.
"Saya sangat senang dengan penampilan tim, sungguh," kata Potter kepada wartawan. "Saya pikir kami tampil luar biasa mengingat apa yang harus kami lalui dan mengingat posisi kami serta atmosfer di sekitar pertandingan. Keunggulan kami memang pantas didapatkan, tetapi kami membutuhkan gol kedua."
Gol Dzeko yang dianulir dan drama di akhir laga mewarnai malam yang berkesan
Dzeko nyaris menutup malam bersejarahnya dengan gol pada babak pertama, mendorong bola ke dalam gawang sebelum ofisial memutuskan bola sudah lebih dulu melewati garis gawang dalam rangkaian permainan itu. Gyokeres kemudian membawa Swedia unggul lewat penyelesaian keras setelah kerja Alexander Bernhardsson, sebelum umpan tendangan bebas Alajbegovic masuk untuk menyamakan kedudukan.
Potter menyoroti bahwa kehadiran fisik Dzeko dalam situasi bola mati terus memberi tekanan pada lini belakang Swedia.
Swedia berhasil meredam pergerakan Dzeko di lini depan untuk sebagian besar caps terakhirnya.
"Gol itu lahir setelah tendangan bebas yang menurut kami meragukan," tambah Potter mengenai gol penyama kedudukan itu. "Saat bola masuk ke kotak penalti dan mereka punya begitu banyak pemain bertubuh besar, hal seperti itu bisa terjadi."
- Anadolu Agency
Swedia mengalihkan fokus ke Rumania saat Bosnia merayakan warisan Dzeko
Bosnia dan Herzegovina merayakan karier panjang dan sukses Dzeko setelah peluit akhir berbunyi, sementara Swedia bersiap untuk laga grup berikutnya. Tim asuhan Potter bertandang ke Bucharest untuk menghadapi Rumania dalam pertandingan terakhir mereka di jeda internasional ini.
Kemenangan 6-0 Polandia atas Rumania membuat persaingan di klasemen grup tetap ketat.
Swedia berusaha mengamankan posisi puncak dalam laga terakhir mereka di Nations League.
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