Membuat para penonton terharu dan memukau dunia... Cape Verde menorehkan kisah terindah di Piala Dunia

Di setiap edisi Piala Dunia, selalu muncul juara baru, dan terukir kisah tak terduga yang mengingatkan semua orang bahwa sepak bola tidak mengenal batas geografis maupun jumlah penduduk, melainkan keyakinan, kerja keras, dan kemampuan untuk menantang hal yang mustahil.

Dan pada Piala Dunia 2026, kisah paling menginspirasi datang dari tim nasional Cape Verde, negara kecil yang terdiri dari sepuluh pulau di tengah Samudra Atlantik, dengan populasi tidak lebih dari 525 ribu jiwa, namun berhasil mencuri perhatian dunia setelah menjadi negara terkecil dalam sejarah yang lolos ke babak gugur Piala Dunia.

Sementara negara-negara sepak bola tradisional bersaing memperebutkan tiket lolos, tim “Hiu Biru” ini dengan mantap menembus grup yang sulit yang diisi oleh Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi, untuk mencetak prestasi bersejarah dan menjadwalkan pertemuan dengan juara bertahan, tim Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi, dalam salah satu pertandingan babak 32 besar yang paling mendebarkan.

Namun, keberhasilan Cape Verde mencapai tahap ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari proyek jangka panjang yang dimulai bertahun-tahun lalu, yang menggabungkan perencanaan, stabilitas teknis, dan pemanfaatan para pemain keturunan Cape Verde yang tersebar di Eropa, hingga negara kecil ini berubah menjadi kisah sukses global, demikian dilaporkan oleh "BBC".