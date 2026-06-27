Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Membuat para penonton terharu dan memukau dunia... Cape Verde menorehkan kisah terindah di Piala Dunia

FEATURES
Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
Argentina vs Cape Verde
Argentina
Bubista
Vozinha
R. Lopes
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS
Argentina

Hiu biru berenang melawan arus

Di setiap edisi Piala Dunia, selalu muncul juara baru, dan terukir kisah tak terduga yang mengingatkan semua orang bahwa sepak bola tidak mengenal batas geografis maupun jumlah penduduk, melainkan keyakinan, kerja keras, dan kemampuan untuk menantang hal yang mustahil.

Dan pada Piala Dunia 2026, kisah paling menginspirasi datang dari tim nasional Cape Verde, negara kecil yang terdiri dari sepuluh pulau di tengah Samudra Atlantik, dengan populasi tidak lebih dari 525 ribu jiwa, namun berhasil mencuri perhatian dunia setelah menjadi negara terkecil dalam sejarah yang lolos ke babak gugur Piala Dunia.

Sementara negara-negara sepak bola tradisional bersaing memperebutkan tiket lolos, tim “Hiu Biru” ini dengan mantap menembus grup yang sulit yang diisi oleh Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi, untuk mencetak prestasi bersejarah dan menjadwalkan pertemuan dengan juara bertahan, tim Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi, dalam salah satu pertandingan babak 32 besar yang paling mendebarkan.

Namun, keberhasilan Cape Verde mencapai tahap ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari proyek jangka panjang yang dimulai bertahun-tahun lalu, yang menggabungkan perencanaan, stabilitas teknis, dan pemanfaatan para pemain keturunan Cape Verde yang tersebar di Eropa, hingga negara kecil ini berubah menjadi kisah sukses global, demikian dilaporkan oleh "BBC".

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Momen yang mencatat sejarah

    Para pemain Cape Verde tidak merayakan kelolosan mereka di ruang ganti atau di depan layar raksasa, melainkan berkumpul di sekitar sebuah ponsel kecil di lapangan setelah pertandingan melawan Arab Saudi berakhir, menyaksikan menit-menit terakhir pertandingan antara Spanyol dan Uruguay.

    Semua menahan napas, dan jantung berdebar kencang, hingga peluit akhir berbunyi mengumumkan kemenangan Spanyol—hasil yang memastikan Cape Verde menduduki peringkat kedua di Grup 8 dan lolos secara bersejarah ke babak 32 besar.

    Momen-momen penantian itu berubah menjadi pemandangan yang mengharukan; air mata kebahagiaan membanjiri para pemain dan penonton, sementara sorak-sorai perayaan menggema di tribun, dalam adegan yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu momen paling mengharukan dalam turnamen tersebut.

    Komentator “BBC Radio 5 Live”, Rob Lowe, menggambarkan momen tersebut sebagai salah satu pemandangan terindah di Piala Dunia, sambil menegaskan bahwa semua orang berkumpul di sekitar ponsel mereka dengan penuh ketegangan, sebelum rasa bangga dan kebahagiaan meluap begitu peluit akhir dibunyikan.

    • Iklan
  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perjalanan yang luar biasa melawan para raksasa dunia

    Kualifikasi Cape Verde tidak hanya bergantung pada keberuntungan atau sekadar menunggu hasil tim lain, melainkan diraih berkat serangkaian penampilan gemilang saat menghadapi tim-tim dengan sejarah yang panjang.

    Tim ini memulai perjalanannya dengan hasil imbang tanpa gol yang menegangkan melawan Spanyol, mantan juara dunia, dalam pertandingan di mana kiper veteran Fozinha, yang berusia empat puluh tahun, menampilkan salah satu penampilan internasional terbaiknya, setelah menggagalkan tujuh peluang emas dan mencegah Spanyol meraih kemenangan.

    Kemudian, tim ini terus menghadirkan kejutan saat memaksakan hasil imbang 2-2 melawan Uruguay, juara dunia dua kali, setelah menunjukkan karakter yang kuat dan kemampuan luar biasa untuk membalikkan keadaan meskipun sempat tertinggal.

    Pada pertandingan terakhir, mereka puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi, sehingga memastikan tiket lolos berkat kemenangan Spanyol atas Uruguay.

    Adapun Juan Mata, juara dunia bersama Spanyol pada tahun 2010, menegaskan bahwa penampilan tim nasional Cape Verde tidak bisa dianggap sekadar kejutan sesaat, karena tim tersebut telah membuktikan dalam tiga pertandingan berturut-turut bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar.

  • CVERDE-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Bagaimana sebuah negara kecil bisa berhasil mencapai tingkat ini?

    Ketika dunia melihat jumlah penduduk Cape Verde, lolos ke Piala Dunia dan kemudian mencapai babak gugur mungkin tampak seperti keajaiban.

    Namun kenyataannya, Federasi Sepak Bola Cape Verde telah memulai beberapa tahun lalu sebuah proyek yang jelas, yang memanfaatkan penyebaran besar-besaran komunitas Cape Verde di Eropa, terutama di Portugal dan Belanda.

    Akibat gelombang imigrasi yang dialami negara tersebut selama abad lalu, ratusan ribu warga Cape Verde atau keturunan Cape Verde tinggal di Eropa, yang menyediakan basis pemain profesional yang luas.

    Oleh karena itu, tim nasional ini mencakup sejumlah besar pemain yang lahir di luar negeri; dari 26 pemain, 14 di antaranya lahir di luar Kepulauan Cape Verde, sementara enam di antaranya berasal dari kota Rotterdam, Belanda saja.

    Mereka memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas tim nasional dan menyumbangkan pengalaman Eropa ke dalam pengembangan sepak bola di negara tersebut.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebuah proyek yang telah dimulai bertahun-tahun yang lalu

    Kesuksesan ini tidak datang begitu saja, melainkan merupakan hasil dari visi jangka panjang yang diusung oleh Asosiasi Sepak Bola Lokal.

    Josina Freitas Fortes, anggota parlemen Cape Verde, menegaskan bahwa federasi tersebut telah mencapai kemajuan besar berkat semangat, kerja yang terorganisir, dan rencana teknis yang jelas, sambil menyoroti bahwa pencapaian saat ini hanyalah hasil dari upaya yang tak henti-hentinya selama bertahun-tahun.

    Visi ini tercermin dalam kisah-kisah luar biasa, terutama bergabungnya bek Roberto Lopes—yang lahir di ibu kota Irlandia, Dublin—ke tim nasional setelah federasi menghubunginya melalui platform “LinkedIn” pada tahun 2019, dalam salah satu kisah paling unik dalam sepak bola modern.

    Selain itu, pemain sayap Pepe, mantan pemain Manchester United, juga bergabung dengan tim nasional setelah sebelumnya pernah membela Portugal di level tim nasional junior, sehingga memberikan pengalaman tambahan bagi tim.

    Sedangkan penyerang Dylon Leframento, yang pernah bermain di liga Portugal, mencetak gol penentu yang memastikan Cape Verde lolos ke Piala Dunia dengan mengalahkan Kamerun, juara Afrika lima kali.

  • FBL-AFR-AFCON-2024-CPV-TRAININGAFP

    Bobista... Arsitek Impian

    Jika Federasi adalah otak di balik proyek ini, maka pelatih Bobista adalah orang yang mewujudkannya.

    Sejak mengambil alih tugas pada Januari 2020, pelatih berusia 56 tahun ini berhasil membangun tim yang kompak dengan disiplin taktis yang tinggi, serta tahu cara bertahan dan menyerang pada waktu yang tepat.

    Berkat stabilitas teknis tersebut, performa tim nasional mengalami perkembangan yang mencolok, setelah mencapai perempat final Piala Afrika, kemudian berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, sebelum terus menorehkan sejarah di edisi saat ini.

    Tim nasional Cape Verde dikenal memiliki organisasi pertahanan yang kokoh, lini tengah yang mampu menguasai bola, serta para penyerang yang memiliki kecepatan dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang sekecil apa pun.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pertahanan yang kokoh dan kedisiplinan yang luar biasa

    Salah satu statistik yang paling mencerminkan karakter tim ini muncul saat menghadapi Spanyol.

    Meskipun Spanyol terus-menerus menekan, para pemain Cape Verde hanya melakukan satu pelanggaran sepanjang pertandingan, yang merupakan jumlah pelanggaran terendah yang pernah dilakukan oleh tim mana pun dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak tahun 1966.

    Bek Sidney López Cabral menegaskan bahwa penampilan ini tidaklah mengejutkan, melainkan mencerminkan gaya permainan yang terus dilatih oleh tim.

    Ia menjelaskan bahwa semua pemain bekerja sebagai satu kesatuan, dan disiplin tim merupakan identitas serta karakter tim di lapangan.

    Dalam pertandingan berikutnya melawan Uruguay, tim ini membuktikan bahwa mereka tidak hanya mahir dalam bertahan, tetapi juga memiliki karakter menyerang, setelah berhasil membalikkan ketertinggalan dan meraih hasil imbang yang berharga melawan salah satu tim paling berpengalaman di dunia.

    Bobista mengatakan setelah pertandingan bahwa hasil memang penting, tetapi yang terpenting baginya adalah timnya menunjukkan identitas, kekuatan, persatuan, dan ketangguhannya.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Iman lebih penting daripada kemampuan

    Bobista meraih penghargaan Pelatih Terbaik Afrika tahun 2025 setelah membawa tim nasionalnya ke Piala Dunia, namun keyakinannya terhadap kemampuan timnya sudah dimulai bertahun-tahun sebelumnya.

    Sebelum Piala Afrika 2021, ia menyatakan bahwa tim nasional Cape Verde suatu hari nanti akan berlaga di Piala Dunia, meskipun banyak yang menganggap impian itu mustahil tercapai.

    Dan kini, kata-kata tersebut menjadi kenyataan, setelah tim ini berhasil mengalahkan tim-tim yang lebih berpengalaman dan berpotensi, sekaligus menegaskan bahwa keyakinan terhadap proyek ini tidak kalah pentingnya dari potensi finansial.

    Pelatih tersebut berpendapat bahwa pencapaian ini harus menginspirasi tim-tim kecil di seluruh dunia, sambil menegaskan bahwa sepak bola adalah milik semua orang, dan memberikan setiap tim kesempatan untuk menciptakan sejarah jika ada visi dan kerja keras.

  • NETHERLANDS-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Pertandingan Terbesar... Argentina

    Setelah perayaan bersejarah tersebut, perhatian langsung beralih ke tantangan berikutnya.

    Hadiah yang menanti Cape Verde adalah pertandingan melawan timnas Argentina, juara bertahan Piala Dunia, yang dipimpin oleh legenda Lionel Messi.

    Meskipun tugas ini sulit, Bobista menolak menyerah sebelum pertandingan dimulai, menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan tim sejak awal turnamen adalah memperkenalkan Cape Verde kepada dunia, dan bahwa menghadapi Argentina di babak gugur merupakan kesempatan bersejarah bagi seluruh negara, terlepas dari hasilnya.

    Sementara itu, gelandang Deroy Duarte, yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Arab Saudi, tidak menyembunyikan perasaannya, menegaskan bahwa ia sedang menjalani mimpi yang tak terbayangkan, namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa tim akan merayakan kemenangan terlebih dahulu, baru kemudian mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Argentina, karena segala sesuatu mungkin terjadi dalam sepak bola.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sebuah kisah yang mengubah wajah Piala Dunia

    Prestasi Cape Verde tidak hanya mendapat pujian di benua Afrika, tetapi juga mendapat pengakuan luas dari para legenda sepak bola.

    Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, menggambarkan peristiwa tersebut sebagai perwujudan sejati dari semangat Piala Dunia, di mana sepak bola memberikan kesempatan kepada negara-negara kecil untuk bermimpi dan bersaing dengan raksasa-raksasa dunia.

    Sementara itu, Gary Neville, mantan bek Inggris dan Manchester United, berpendapat bahwa kisah Cape Verde mungkin mengubah pandangan banyak orang terhadap sistem Piala Dunia baru yang diikuti oleh 48 tim.

    Ia menjelaskan bahwa tersingkirnya tim besar seperti Uruguay sementara negara dengan populasi tidak lebih dari setengah juta jiwa berhasil lolos, menegaskan bahwa perluasan turnamen ini membuka peluang bagi kisah-kisah kemanusiaan dan olahraga yang luar biasa, yang sulit terulang di turnamen lain mana pun.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebuah mimpi yang belum berakhir

    Mungkin pertandingan melawan Argentina merupakan ujian terberat dalam sejarah Cape Verde, namun hanya dengan berhasil mencapai tahap ini saja sudah merupakan kemenangan bersejarah bagi negara kecil yang berhasil menorehkan namanya di peta sepak bola dunia.

    “Hiu Biru” telah membuktikan bahwa perencanaan jangka panjang, stabilitas teknis, dan pemanfaatan bakat-bakat yang tersebar di seluruh dunia, dapat menciptakan keajaiban olahraga yang sesungguhnya.

    Dan hari ini, saat tim nasional bersiap menghadapi juara bertahan, tak ada lagi yang memandang Cape Verde sekadar sebagai tamu kehormatan di Piala Dunia, melainkan sebagai salah satu sorotan utama turnamen ini, serta pemilik kisah paling menginspirasi hingga saat ini.

    Baik mimpi itu berakhir di hadapan Argentina atau berlanjut ke babak-babak selanjutnya, Cape Verde telah memastikan tempatnya dalam sejarah Piala Dunia, setelah membuktikan bahwa “tidak mungkin” hanyalah sebuah kata yang dapat dihapus oleh sepak bola dalam waktu sembilan puluh menit.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Cape Verde crest
Cape Verde
CPV