Memalukan bagi sepak bola... Kritik menghujani Donnarumma setelah kegagalan Italia

Donnarumma tampil gemilang sepanjang pertandingan dan berhasil menahan banyak tembakan sulit, namun sebelum Italia gagal lolos ke Piala Dunia, adu penalti menyuguhkan momen aneh antara kedua kiper.

Donnarumma berada di garis gawang sambil mengutak-atik lembaran catatan kiper Bosnia dan klub St. Pauli, Nikola Vasilj, pada saat Pio Esposito, penendang penalti pertama Italia, maju ke titik penalti dan melepaskan bola tinggi di atas mistar gawang.

Kertas panduan tersebut, yang mencatat nama semua penendang Italia dan sudut favorit mereka, tampak rusak setelahnya. Jelas bahwa Donnarumma mencoba merobeknya, namun sarung tangan kiper tampaknya menghalangi jalannya.

Komentator DAZN, Mario Riker, juga langsung menyadari trik yang dilakukan kiper berusia 27 tahun itu. Ia berkata dalam siaran langsung: "Apakah Donnarumma merobek kertas itu sekarang? Saya rasa dia melihatnya sendiri."

Sementara itu, ketika Vasili menyadari apa yang terjadi pada kertasnya, ia kehilangan kendali dan bergegas menghadapi lawannya. Bahkan wasit asal Prancis, Clément Turpin, terpaksa turun tangan dan memberikan kartu kuning kepada kiper St. Pauli tersebut karena protesnya.

Namun Donaruma, yang sebelumnya telah mendapat kartu kuning selama pertandingan, lolos tanpa hukuman.

"Pria ini memalukan bagi sepak bola: tindakan Donnarumma yang tak terduga dan tidak adil selama adu penalti!" Demikian komentar SportsSport, portal olahraga terbesar di Bosnia dan Herzegovina.