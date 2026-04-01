Donnarumma, VasiljImago Images / Anadolu Agency

Memalukan bagi sepak bola... Kritik menghujani Donnarumma setelah kegagalan Italia

Perilaku aneh dari penjaga gawang Manchester City

Gianluigi Donnarumma, kiper Manchester City dan tim nasional Italia, mendapat banyak kritikan akibat perilakunya saat adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina di final babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Italia kembali gagal memecahkan kutukan kegagalan lolos ke Piala Dunia, setelah kalah di kandang Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti (4-1), setelah imbang (1-1) dalam pertandingan yang digelar Selasa malam, di final play-off kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan demikian, timnas Italia gagal lolos ke tiga edisi terakhir Piala Dunia setelah tahun 2018 dan 2022, sehingga skuad Azzurri harus menunggu empat tahun lagi untuk kembali ke Piala Dunia, sementara timnas Bosnia lolos untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.


    Donnarumma tampil gemilang sepanjang pertandingan dan berhasil menahan banyak tembakan sulit, namun sebelum Italia gagal lolos ke Piala Dunia, adu penalti menyuguhkan momen aneh antara kedua kiper.

    Donnarumma berada di garis gawang sambil mengutak-atik lembaran catatan kiper Bosnia dan klub St. Pauli, Nikola Vasilj, pada saat Pio Esposito, penendang penalti pertama Italia, maju ke titik penalti dan melepaskan bola tinggi di atas mistar gawang. 

    Kertas panduan tersebut, yang mencatat nama semua penendang Italia dan sudut favorit mereka, tampak rusak setelahnya. Jelas bahwa Donnarumma mencoba merobeknya, namun sarung tangan kiper tampaknya menghalangi jalannya.

    Komentator DAZN, Mario Riker, juga langsung menyadari trik yang dilakukan kiper berusia 27 tahun itu. Ia berkata dalam siaran langsung: "Apakah Donnarumma merobek kertas itu sekarang? Saya rasa dia melihatnya sendiri." 

    Sementara itu, ketika Vasili menyadari apa yang terjadi pada kertasnya, ia kehilangan kendali dan bergegas menghadapi lawannya. Bahkan wasit asal Prancis, Clément Turpin, terpaksa turun tangan dan memberikan kartu kuning kepada kiper St. Pauli tersebut karena protesnya. 

    Namun Donaruma, yang sebelumnya telah mendapat kartu kuning selama pertandingan, lolos tanpa hukuman. 

    "Pria ini memalukan bagi sepak bola: tindakan Donnarumma yang tak terduga dan tidak adil selama adu penalti!" Demikian komentar SportsSport, portal olahraga terbesar di Bosnia dan Herzegovina.

  • Gianluigi Donnarumma Getty

    Donnarumma lolos dari kartu merah

    Donnarumma hampir saja mendapat kartu merah, bahkan lebih dari sekali. Pada menit ke-41, setelah Alessandro Bastoni mendapat kartu merah, Donnarumma terlibat bentrokan dengan pemain lawan Amar Dedić, yang berujung pada benturan ringan di kepala. 

    Namun, Donnarumma tidak menerima kartu kuning hingga menit ke-81, tak lama setelah Haris Tapačović mencetak gol penyama kedudukan. Alasan pastinya tidak terlihat dalam tayangan ulang televisi.

    Dan itu belum semuanya, bahkan setelah peluit akhir dibunyikan, Donnarumma tetap menjadi sorotan ketika terlibat pertengkaran verbal dengan Edin Džeko, yang saat itu mengenakan perban di bahunya.

    Italia akhirnya kalah, dan Donnarumma gagal menahan tendangan penalti mana pun, sementara tim Azzurri hanya mencetak satu gol.

