Pertandingan persahabatan yang berakhir dengan skor 0-0 dan digelar pada malam hari antara Meksiko dan Portugal di Kota Meksiko membawa kabar duka. Pada hari pembukaan kembali dan peresmian ulang Stadion Banorte, yang juga dikenal sebagai Stadion Azteca yang bersejarah, seorang penonton terjatuh dari tribun dan meninggal dunia. Pihak berwenang telah membuka penyelidikan, namun sayangnya telah mengonfirmasi kematian tersebut.
Meksiko, tragedi di Stadion Azteca: seorang suporter terjatuh dan tewas saat pertandingan melawan Portugal
APA YANG TERJADI
Tak lama sebelum balapan dimulai—yang akhirnya dimulai dan berlangsung seperti biasa di tengah kontroversi yang meluas—seorang penonton terjatuh dari panggung VIP stadion dan terjatuh ke area parkir.
PENYIDIKAN SEDANG BERLANGSUNG
"Kejaksaan Agung Kota Meksiko (Fiscalía CDMX) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya seorang warga pada Sabtu, 28 Maret di dalam Stadion Banorte, sebelum dimulainya pertandingan persahabatan tim nasional Meksiko.
Selain itu, saat ini sedang dilakukan analisis rekaman kamera pengawas stadion dan pintu masuknya, serta pengumpulan kesaksian dari orang-orang yang berada di lokasi, guna merekonstruksi urutan kejadian secara akurat dan menentukan tanggung jawab yang mungkin ada.
Demikian pula, saat ini sedang dilakukan prosedur otopsi sesuai ketentuan hukum untuk memastikan penyebab kematian, serta kondisi fisik individu tersebut pada saat terjatuh.
Kejaksaan Agung Kota Meksiko akan melanjutkan penyelidikan secara mendalam dan akan terus memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan yang relevan, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip proses hukum yang adil."
HARI PEMBUKAAN KEMBALI
Tragedi itu terjadi tepat pada hari ketika stadion bersejarah di Kota Meksiko itu dibuka kembali setelah renovasi yang berlangsung selama beberapa tahun, menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di negara tersebut pada musim panas mendatang.
Stadion Azteca akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan, menjadikannya stadion pertama dalam sejarah yang pernah menjadi tuan rumah tiga pertandingan pembuka turnamen tersebut, setelah yang terjadi pada tahun 1970 dan 1986.