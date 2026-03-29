Meksiko, tragedi di Stadion Azteca: seorang suporter terjatuh dan tewas saat pertandingan melawan Portugal

"Kejaksaan Agung Kota Meksiko (Fiscalía CDMX) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya seorang warga pada Sabtu, 28 Maret di dalam Stadion Banorte, sebelum dimulainya pertandingan persahabatan tim nasional Meksiko.

Selain itu, saat ini sedang dilakukan analisis rekaman kamera pengawas stadion dan pintu masuknya, serta pengumpulan kesaksian dari orang-orang yang berada di lokasi, guna merekonstruksi urutan kejadian secara akurat dan menentukan tanggung jawab yang mungkin ada.

Demikian pula, saat ini sedang dilakukan prosedur otopsi sesuai ketentuan hukum untuk memastikan penyebab kematian, serta kondisi fisik individu tersebut pada saat terjatuh.

Kejaksaan Agung Kota Meksiko akan melanjutkan penyelidikan secara mendalam dan akan terus memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan yang relevan, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip proses hukum yang adil."