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Masterplan stadion €2 miliar PSG terungkap saat keputusan akhir semakin dekat
Waktunya mengambil keputusan bagi PSG
PSG akan secara spektakuler mengumumkan lokasi stadion masa depan mereka dalam beberapa pekan ke depan setelah pertemuan pamungkas dengan tiga kota kandidat. Pertama kali diumumkan empat tahun lalu, proyek stadion besar baru itu akhirnya memasuki fase penentuan. Menurut laporan dari Le Parisien, putusan final terkait proyek infrastruktur masif tersebut kini sudah sangat dekat.
Klub ibu kota itu sepenuhnya berniat mengumumkan pilihan akhir mereka pada akhir pertemuan yang sangat dinantikan ini untuk akhirnya mengakhiri teka-teki. Sudah waktunya bagi PSG untuk membuat keputusan tegas mengenai dossier kompleks ini, persis seperti yang dijanjikan pada waktu yang sama tahun lalu.
- AFP
Pertarungan di Parc des Princes
Selama bertahun-tahun, presiden klub Nasser Al-Khelaifi secara konsisten menekan Balai Kota Paris agar mengizinkan pembelian permanen Parc des Princes. Pihak pemilik bertekad kuat untuk mengubah venue bersejarah itu menjadi stadion yang dimodernisasi dan diperluas, dikelilingi lingkungan yang didedikasikan untuk warna kebanggaan klub ibu kota. Pintu sempat terlihat terbuka selama kampanye munisipal terbaru, tetapi kenyataan soal harga akhir, biaya sebenarnya, dan proyek pengembangan terbukti sangat berbeda.
Terlepas dari hambatan-hambatan ini, Balai Kota Paris menegaskan bahwa pembicaraan "bergerak ke arah yang benar", menurut bisik-bisik setelah Dewan Paris terbaru. Mereka membayangkan proyek pengembangan perkotaan monumental yang akan sepenuhnya merevolusi lanskap dari Porte d'Auteuil hingga Porte de Saint-Cloud.
€2 miliar yang mencengangkan
Di balik layar, para arsitek saat ini tengah bekerja tanpa lelah untuk mempresentasikan proposal proyek stadion yang memiliki kapasitas besar, yakni 70.000 kursi. Biaya yang terlibat sangat fantastis, karena rencana ambisius itu mengharuskan penutupan jalan lingkar Paris di dekatnya untuk membangun esplanade publik yang luas. Ruang baru ini akan menampung bangunan-bangunan penting klub, museum khusus, toko resmi klub, serta berbagai lapangan olahraga, termasuk lapangan padel yang sangat disukai Al-Khelaifi.
Visi besar ini datang dengan banderol keseluruhan yang benar-benar monumental. Total biaya, yang mencakup pembelian stadion secara penuh, pekerjaan konstruksi skala besar, dan pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya, diperkirakan mencapai €2 miliar.
- Getty Images Sport
Memilih di antara tiga kota rival
Meski tetap bertahan di Parc des Princes masih menjadi prioritas mutlak bagi sebagian besar suporter, PSG tidak memberikan indikasi yang jelas soal pilihan mereka ke depan. Proyek alternatif yang berlokasi di kota pinggiran Poissy dan Massy masih ada dan tetap benar-benar dipertimbangkan. Kedua opsi pinggiran kota yang sama-sama layak ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing bagi masa depan jangka panjang klub.
Keputusan akhir pada akhirnya bisa bergantung pada tercapainya kesepakatan final dengan Balai Kota Paris terkait penjualan permanen. Pemerintah setempat pada awalnya menolak menjual stadion itu secara langsung, tetapi mereka kemungkinan besar harus mengalah untuk memungkinkan Qatar membeli venue legendaris Paris tersebut dan mempertahankan tim tetap di kandang.
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