PSG akan secara spektakuler mengumumkan lokasi stadion masa depan mereka dalam beberapa pekan ke depan setelah pertemuan pamungkas dengan tiga kota kandidat. Pertama kali diumumkan empat tahun lalu, proyek stadion besar baru itu akhirnya memasuki fase penentuan. Menurut laporan dari Le Parisien, putusan final terkait proyek infrastruktur masif tersebut kini sudah sangat dekat.

Klub ibu kota itu sepenuhnya berniat mengumumkan pilihan akhir mereka pada akhir pertemuan yang sangat dinantikan ini untuk akhirnya mengakhiri teka-teki. Sudah waktunya bagi PSG untuk membuat keputusan tegas mengenai dossier kompleks ini, persis seperti yang dijanjikan pada waktu yang sama tahun lalu.