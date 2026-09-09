Sebelum intervensi tepat waktu dari kapten mereka, Arsenal tampak ditakdirkan untuk meraih hasil imbang yang sangat membuat frustrasi melawan Napoli. Raksasa Premier League itu mendominasi jalannya pertandingan, tetapi menyia-nyiakan tiga peluang emas untuk memecah kebuntuan lebih awal dalam laga ini.

Mikel Merino mendapatkan peluang terbuka yang sangat bagus di pertengahan babak pertama. Menjalani starter pertamanya di level klub sejak Januari, pemain internasional Spanyol itu hanya bisa menyundul bola tepat ke pelukan kiper Napoli, Alex Meret.

Pemborosan peluang itu berlanjut saat Bukayo Saka, yang biasanya begitu bisa diandalkan di sepertiga akhir lapangan, melepaskan percobaan yang sangat menjanjikan di atas mistar gawang. Bek Piero Hincapie kemudian ikut masuk dalam daftar penyia-nyiakan peluang, dengan menembakkan upaya jarak dekat jauh melambung dari dalam kotak enam yard.