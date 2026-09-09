Getty Images Sport
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Martin Odegaard menyelamatkan Arsenal yang boros lewat gol spektakuler telat di Liga Champions melawan Napoli
Odegaard selamatkan Arsenal yang boros peluang
Odegaard datang menyelamatkan Arsenal saat mereka mengawali kampanye Liga Champions dengan kemenangan susah payah atas Napoli. Kapten Arsenal itu menghadirkan momen magis di Naples untuk memastikan tim asuhan Mikel Arteta tidak harus membayar mahal atas pemborosan peluang mereka pada awal laga.
Gelandang Norwegia itu melepaskan penyelesaian fantastis dari luar kotak penalti, memicu selebrasi liar dari 1.500 suporter tandang di Italia. Itu menjadi intervensi krusial dalam penampilan pertama Arsenal di kompetisi antarklub utama Eropa sejak mengalami patah hati di final musim lalu. Gol penentu Odegaard juga menegaskan performa individunya yang fenomenal. Playmaker berpengaruh itu kini telah mencatatkan empat gol hanya dalam lima penampilan di semua kompetisi musim ini, termasuk golnya di Community Shield.
- AFP
Arsenal menyesali peluang-peluang yang terbuang
Sebelum intervensi tepat waktu dari kapten mereka, Arsenal tampak ditakdirkan untuk meraih hasil imbang yang sangat membuat frustrasi melawan Napoli. Raksasa Premier League itu mendominasi jalannya pertandingan, tetapi menyia-nyiakan tiga peluang emas untuk memecah kebuntuan lebih awal dalam laga ini.
Mikel Merino mendapatkan peluang terbuka yang sangat bagus di pertengahan babak pertama. Menjalani starter pertamanya di level klub sejak Januari, pemain internasional Spanyol itu hanya bisa menyundul bola tepat ke pelukan kiper Napoli, Alex Meret.
Pemborosan peluang itu berlanjut saat Bukayo Saka, yang biasanya begitu bisa diandalkan di sepertiga akhir lapangan, melepaskan percobaan yang sangat menjanjikan di atas mistar gawang. Bek Piero Hincapie kemudian ikut masuk dalam daftar penyia-nyiakan peluang, dengan menembakkan upaya jarak dekat jauh melambung dari dalam kotak enam yard.
Ketangguhan lini belakang mengamankan hasil
Terlepas dari dominasi mereka dalam menyerang, ini bukan malam yang sepenuhnya nyaman bagi tim tamu. Pertahanan Arsenal harus tetap waspada untuk bertahan dari sejumlah ancaman nyata dari Napoli yang berbahaya.
Momen yang paling membuat jantung berdebar datang ketika David Raya menepis tembakan jarak jauh dengan buruk. Upaya itu datang dari Kevin de Bruyne, tetapi kiper Arsenal itu terhindar dari rasa malu yang berkepanjangan.
Ben White memperlihatkan insting bertahannya yang luar biasa untuk menyapu bersih bahaya. Bek sayap itu bereaksi lebih cepat daripada para penyerang tuan rumah untuk mengamankan bola liar sebelum Napoli bisa menyambarnya.
- Getty Images Sport
Mengejar kejayaan di Eropa
Setelah berhasil melewati laga tandang yang berpotensi menyulitkan, Arsenal tentu lega bisa membuka kampanye mereka di kompetisi Eropa dengan tiga poin yang sangat penting. Kemenangan penuh perjuangan ini menjadi fondasi ideal saat mereka menjalani sisa fase liga Liga Champions.
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