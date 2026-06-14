Maroko bermain dengan keunggulan jumlah pemain!.. Media Brasil menuding Ancelotti dan para pemainnya

Hasil imbang 1-1 yang diraih timnas Brasil melawan Maroko, dalam pertandingan pembuka Seleção di Piala Dunia 2026, memicu reaksi luas dan kritik tajam di media Brasil

Ismail Al-Sibari mencetak gol pembuka untuk timnas Maroko pada menit ke-21, sebelum Vinícius Júnior menyamakan kedudukan untuk Brasil pada menit ke-32, di Stadion MetLife di New Jersey, Sabtu malam waktu Pantai Timur AS.

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