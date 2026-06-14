Maroko bermain dengan keunggulan jumlah pemain!.. Media Brasil menuding Ancelotti dan para pemainnya

Sementara itu, surat kabar "Folha de São Paulo" menyoroti keunggulan Maroko selama sebagian besar pertandingan, dengan menilai bahwa timnas Brasil mengalami kesulitan besar di awal pertandingan.
Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Maroko mendominasi permainan "seolah-olah bermain dengan keunggulan jumlah pemain", dan menggambarkan babak pertama Brasil sebagai "sangat buruk".
Meskipun memuji beberapa perubahan yang dilakukan Ancelotti selama pertandingan, surat kabar tersebut menekankan bahwa tim nasional perlu melakukan perbaikan besar-besaran jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara.
Kritik paling tajam muncul melalui program "Posse de Bola" di platform "UOL", di mana mantan pemain internasional Brasil, Walter Casagrande, melontarkan kritik langsung kepada pelatih asal Italia tersebut.
Kazagrande mengatakan: "Yang mengecewakan bagi saya adalah Carlo Ancelotti... Saya menyalahkan sepak bola yang buruk dari timnas Brasil sepenuhnya padanya, benar-benar padanya."
Dia juga mengkritik keterlambatan pergantian pemain dan tidak dimasukkannya penyerang muda Endrick, dengan mengatakan: "Ancelotti kurang berani untuk menempatkan pemain berusia 19 tahun sebagai starter di timnas Brasil... Saya merasa putus asa ketika melihat Endrick duduk di bangku cadangan dan tidak dimasukkan."
Kazagrande juga mengkritik keputusan untuk mempertahankan Raphinha di lapangan sepanjang pertandingan, meskipun performanya menurun.