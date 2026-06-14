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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Maroko bermain dengan keunggulan jumlah pemain!.. Media Brasil menuding Ancelotti dan para pemainnya

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
C. Ancelotti
Endrick
FEATURES
Brasil
Maroko
AS
Italia

Pelatih asal Italia itu mendapat kritikan terkait Indrek

Hasil imbang 1-1 yang diraih timnas Brasil melawan Maroko, dalam pertandingan pembuka Seleção di Piala Dunia 2026, memicu reaksi luas dan kritik tajam di media Brasil

Ismail Al-Sibari mencetak gol pembuka untuk timnas Maroko pada menit ke-21, sebelum Vinícius Júnior menyamakan kedudukan untuk Brasil pada menit ke-32, di Stadion MetLife di New Jersey, Sabtu malam waktu Pantai Timur AS.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Awal yang "mengecewakan"

    Sebagian besar komentar berfokus pada lemahnya performa tim Brasil, terutama pada babak pertama, serta munculnya pertanyaan mengenai pilihan taktis dan manajemen pertandingan yang dilakukan pelatih Carlo Ancelotti, diiringi pujian atas peran yang dimainkan Vinícius dalam menyelamatkan tim dari kekalahan.

    Surat kabar "Lance" menggambarkan awal Brasil di turnamen ini sebagai "mengecewakan", dengan mencatat bahwa tim nasional mengalami fluktuasi performa dan gagal mengendalikan jalannya pertandingan.

    Surat kabar tersebut juga mengkritik kesalahan-kesalahan di lini pertahanan, terutama kesalahan yang dilakukan Gabriel Magalhães yang berkontribusi pada gol Maroko. Selain itu, mereka menyoroti penurunan performa beberapa pemain, terutama Lucas Paquetá yang tampak jauh dari performa biasanya, serta Raphinha yang tidak memberikan kontribusi yang diharapkan di lini serang.

    Surat kabar tersebut juga menilai bahwa pergantian pemain yang dilakukan Ancelotti tidak memberikan dampak yang diharapkan, dengan menganggap bahwa tim nasional berhasil menghindari kekalahan, namun keluar dengan perasaan bahwa mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih kemenangan.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Keadaan seimbang"

    Di sisi lain, surat kabar "Globo" mengambil sudut pandang yang lebih seimbang, dengan menilai bahwa hasil tersebut mencerminkan keseimbangan antara permainan tim yang ditunjukkan oleh timnas Maroko dan kualitas individu yang dimiliki timnas Brasil.

    Surat kabar tersebut mencatat bahwa babak pertama berjalan sangat buruk bagi Brasil, sebelum performa mereka membaik secara relatif di babak kedua, setelah pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti.

    Surat kabar tersebut mengutip pernyataan sejumlah pemain timnas, di mana Alisson Becker berbicara tentang "serangkaian kesalahan" yang mendahului gol Maroko, sementara Casemiro mengatakan: "Kami terlambat masuk ke dalam ritme pertandingan," sedangkan Danilo mengakui bahwa timnas Brasil beruntung tidak kebobolan gol tambahan.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Ancelotti tidak berani"

    Sementara itu, surat kabar "Folha de São Paulo" menyoroti keunggulan Maroko selama sebagian besar pertandingan, dengan menilai bahwa timnas Brasil mengalami kesulitan besar di awal pertandingan.

    Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Maroko mendominasi permainan "seolah-olah bermain dengan keunggulan jumlah pemain", dan menggambarkan babak pertama Brasil sebagai "sangat buruk".

    Meskipun memuji beberapa perubahan yang dilakukan Ancelotti selama pertandingan, surat kabar tersebut menekankan bahwa tim nasional perlu melakukan perbaikan besar-besaran jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara.

    Kritik paling tajam muncul melalui program "Posse de Bola" di platform "UOL", di mana mantan pemain internasional Brasil, Walter Casagrande, melontarkan kritik langsung kepada pelatih asal Italia tersebut.

    Kazagrande mengatakan: "Yang mengecewakan bagi saya adalah Carlo Ancelotti... Saya menyalahkan sepak bola yang buruk dari timnas Brasil sepenuhnya padanya, benar-benar padanya."

    Dia juga mengkritik keterlambatan pergantian pemain dan tidak dimasukkannya penyerang muda Endrick, dengan mengatakan: "Ancelotti kurang berani untuk menempatkan pemain berusia 19 tahun sebagai starter di timnas Brasil... Saya merasa putus asa ketika melihat Endrick duduk di bangku cadangan dan tidak dimasukkan."

    Kazagrande juga mengkritik keputusan untuk mempertahankan Raphinha di lapangan sepanjang pertandingan, meskipun performanya menurun.

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