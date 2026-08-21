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Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Marmoush ke Tottenham: petualangan atau transfer emas yang dibutuhkan kedua belah pihak?

FEATURES
O. Marmoush
Brentford vs Tottenham Hotspur
Brentford
Tottenham Hotspur
Premier League
Manchester City vs AFC Bournemouth
Manchester City
AFC Bournemouth
Mesir
Inggris

Peran bintang Mesir menurun di markas Manchester City, jadi apakah ia akan menuju London demi mencari peluang lebih besar?

Tottenham Hotspur semakin dekat untuk melangkah baru dalam memperkuat lini serangnya, setelah masuk ke dalam negosiasi lanjutan dengan Manchester City untuk mendatangkan pemain Mesir Omar Marmoush, dalam sebuah kesepakatan yang bisa memberikan pelatih Roberto De Zerbi opsi ofensif yang berbeda dari elemen-elemen yang saat ini ada dalam skuatnya.

Menurut apa yang disebutkan oleh jurnalis di jaringan "Sky Sport", Florian Plettenberg, melalui akunnya di X, Tottenham telah mencapai kesepakatan final dengan Marmoush terkait kontrak, sementara negosiasi antara kedua klub mengenai transfer tersebut masih berlangsung.

Kedua klub belum mencapai kesepakatan final hingga saat ini, tetapi Marmoush bisa menjadi rekrutan terbaru yang bergabung dalam proyek Tottenham, yang telah mengeluarkan 229,5 juta untuk Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali, dan Matheus Fernandes, di samping kesepakatannya dengan Manchester City untuk mendatangkan winger Savinho seharga 75 juta pound sterling.

Langkah Tottenham ini muncul di tengah penderitaan Dominic Solanke akibat cedera selama 18 bulan terakhir, sementara Richarlison memasuki tahun terakhir kontraknya, yang menjadikan penambahan seorang penyerang baru sebagai prioritas yang jelas.

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  • Dari bintang Frankfurt menjadi peran figuran di City

    Marmoush bergabung dengan Eintracht Frankfurt pada Mei 2023 dari Wolfsburg lewat transfer gratis, dan tampil impresif pada musim pertamanya dengan mencetak 17 gol di seluruh kompetisi.

    Selama paruh pertama musim 2024-2025, level penyerang Mesir itu meningkat secara mencolok, setelah ia mencetak 15 gol di Liga Jerman dari 8,9 gol yang diharapkan, di samping menyumbang 9 assist dalam 17 pertandingan liga.

    Sebelum meninggalkan Jerman, Marmoush mencetak 20 gol dan menyumbang 13 assist dalam 26 pertandingan di seluruh kompetisi, sehingga menarik minat Manchester City yang membayar 59 juta pound sterling untuk mendatangkannya pada Januari 2025.

    Marmoush juga menonjol dalam mengeksekusi bola mati, dan menjadi pemain pertama di lima liga top Eropa sejak Lionel Messi pada 2019 yang mencetak gol langsung dari tendangan bebas dalam 3 pertandingan resmi secara beruntun.

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  • Awal yang kuat lalu kemunduran di Manchester

    Bulan-bulan pertama Marmoush bersama Manchester City membawa indikasi positif, setelah ia mencetak hat-trick pertama dalam kariernya melawan Newcastle, kemudian mencetak gol kemenangan atas Bournemouth di perempat final Piala FA, sebelum ia mencetak gol dari tendangan jarak jauh ke gawang lawan yang sama di liga, gol yang terpilih sebagai yang terbaik pada musim ini.

    Namun pengalamannya juga menyaksikan momen sulit, ketika ia gagal mengeksekusi penalti melawan Crystal Palace di final Piala FA 2025, setelah Erling Haaland memberinya bola, sebelum Dean Henderson menepis tendangannya, dan City kalah pada laga di Stadion Wembley.

    Namun Nedum Onuoha, mantan bek Manchester City, menilai bahwa momen tersebut tidak seharusnya merangkum pengalaman Marmoush bersama klub.

    Onuoha berkata kepada "BBC": "Ketika saya melihat Marmoush, saya tidak teringat pada penalti yang gagal, melainkan saya melihat kekuatan yang ia miliki dalam beberapa pergerakannya di belakang para bek."

  • Mengapa perannya bersama City menurun?

    Marmoush mencetak 16 gol dalam 62 pertandingan bersama Manchester City di seluruh ajang sejak kepindahannya, delapan di antaranya tercipta dalam 36 pertandingan sepanjang musim 2025-2026.

    Namun, keterlibatannya di Liga Inggris menurun secara mencolok, karena ia hanya memulai delapan pertandingan sebagai starter dan bermain sekitar 700 menit, sebuah catatan yang lebih sedikit dibanding yang ia raih setelah tiba di klub pada pertengahan musim sebelumnya.

    Marmoush hanya mencetak tiga gol dan tiga assist di liga, sementara rata-rata expected goals miliknya mencapai 3,53, angka yang mendekati raihan sesungguhnya, yang menunjukkan bahwa masalahnya tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian peluang.

    Onuoha menjelaskan hal itu dengan persaingan ketat di lini serang City, seraya mengatakan bahwa posisi-posisi yang bisa dimainkan Marmoush kini telah terisi oleh para pemain spesialis di posisi tersebut. Ia menunjukkan bahwa Haaland tetap memegang posisi penyerang murni, sementara tim juga mengandalkan para pemain nomor 10 dan sayap, sehingga kepindahan ke Tottenham menjadi peluang istimewa bagi bintang Mesir tersebut.

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  • Apa yang akan diberikan Marmoush untuk Tottenham?

    Meski posisi utamanya adalah penyerang murni, Marmoush tidak terpaku pada peran tersebut sepanjang kariernya, sebab ia pernah bermain di Frankfurt sebagai penyerang tengah, penyerang kedua, dan di sisi kiri, sementara Manchester City juga memakainya sebagai penyerang tengah, dari sayap, dan di belakang penyerang lain.

    Fleksibilitas ini bisa jadi cocok dengan gagasan De Zerbi, yang tim-timnya mengandalkan pertukaran posisi antarpenyerang, menarik diri untuk menerima bola, lalu memanfaatkan ruang yang muncul di belakang pertahanan lawan.

    Onuoha menilai bahwa versi terbaik dari Marmoush muncul ketika ia mendapatkan ruang di belakang lini pertahanan.

    Ia berkata: "Meski ia bagus ketika menarik diri menjemput bola, saya rasa ia lebih baik ketika bermain di bahu bek. Ia membutuhkan tim yang terus mengirim umpan ke ruang di belakang pertahanan dan memaksa lawan berlari ke arah gawang mereka sendiri."

  • Statistik Marmoush ungguli duet Tottenham

    Berdasarkan data "Opta" untuk Liga Primer Inggris pada musim 2025-2026, Marmoush mengungguli Dominic Solanke dan Richarlison dalam mayoritas indikator ofensif per 90 menit, kecuali dalam duel udara.

    Pemain asal Mesir itu mencatatkan rata-rata 0,77 gol dan assist, 3,86 tembakan, 1,55 peluang yang diciptakan, 5,67 pergerakan progresif dengan bola, 1,29 dribel sukses, 6,82 sentuhan di dalam kotak penalti, dan 11,46 lari menembus pertahanan.

    Angka-angka ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam karakteristik Marmoush dibandingkan para penyerang Tottenham saat ini, karena ia lebih cenderung membawa bola maju, menghadapi para bek, dan menciptakan peluang tembakan untuk dirinya sendiri, sesuatu yang mungkin memberi De Zerbi solusi tambahan menghadapi tim-tim yang menarik diri ke area pertahanan mereka.

    Onuoha berkata: "Terkadang hal ini hanya berkaitan dengan seberapa cocok seorang pemain dengan timnya. Kemampuan Marmoush untuk berlari menembus pertahanan dan menghubungkan permainan bisa sangat penting bagi Tottenham. Mereka tidak akan ragu untuk mengirimkan umpan-umpan ke belakang pertahanan dan memaksa lawan mundur."

  • Apakah Marmoush akan bermain berdampingan dengan Solanke?

    Tidak harus kedatangan Marmoush mengorbankan Solanke, karena kemampuan pemain Mesir itu untuk bermain di belakang seorang penyerang lain membuka peluang untuk menggunakan keduanya secara bersamaan.

    Solanke bisa memanfaatkan kekuatan fisiknya dalam menghadapi para bek, sementara Marmoush bergerak ke sisi lapangan atau turun di antara lini, lalu melesat ke ruang-ruang yang ditinggalkan akibat tekanan lawan.

    Onuoha menilai bahwa perbedaan karakteristik kedua pemain itu bisa menjadikan mereka duet yang saling melengkapi, dengan mengatakan: "Solanke berbeda dari Marmoush, ia memiliki kehadiran fisik yang lebih besar. Saya bisa membayangkan kiper mengirim bola rendah kepada Solanke, sementara Marmoush datang dari belakangnya untuk menerima bola, dan itu menjadi awal dari serangan."

    Ia menambahkan: "Keduanya bisa saling melengkapi. Bermain dengan dua penyerang mungkin bisa lebih menonjolkan sisi-sisi kekuatan Marmoush."

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