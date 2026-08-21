Marmoush ke Tottenham: petualangan atau transfer emas yang dibutuhkan kedua belah pihak?

Tottenham Hotspur semakin dekat untuk melangkah baru dalam memperkuat lini serangnya, setelah masuk ke dalam negosiasi lanjutan dengan Manchester City untuk mendatangkan pemain Mesir Omar Marmoush, dalam sebuah kesepakatan yang bisa memberikan pelatih Roberto De Zerbi opsi ofensif yang berbeda dari elemen-elemen yang saat ini ada dalam skuatnya.

Menurut apa yang disebutkan oleh jurnalis di jaringan "Sky Sport", Florian Plettenberg, melalui akunnya di X, Tottenham telah mencapai kesepakatan final dengan Marmoush terkait kontrak, sementara negosiasi antara kedua klub mengenai transfer tersebut masih berlangsung.

Kedua klub belum mencapai kesepakatan final hingga saat ini, tetapi Marmoush bisa menjadi rekrutan terbaru yang bergabung dalam proyek Tottenham, yang telah mengeluarkan 229,5 juta untuk Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali, dan Matheus Fernandes, di samping kesepakatannya dengan Manchester City untuk mendatangkan winger Savinho seharga 75 juta pound sterling.

Langkah Tottenham ini muncul di tengah penderitaan Dominic Solanke akibat cedera selama 18 bulan terakhir, sementara Richarlison memasuki tahun terakhir kontraknya, yang menjadikan penambahan seorang penyerang baru sebagai prioritas yang jelas.

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