Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Marcus Rashford mengatakan 'tak ada yang peduli' padanya di Barcelona - dan itulah mengapa dia berkembang pesat setelah masa-masa sulit di Manchester United
Deeney memuji kemajuan Rashford di Barcelona.
Dalam kolomnya di The Sun, mantan striker Premier League Deeney mencatat perbedaan yang mencolok dalam performa Rashford sejak ia pindah dari Premier League ke La Liga, dengan menyatakan bahwa lingkungan Camp Nou telah memaksa perubahan yang sangat dibutuhkan dalam perspektif profesionalnya. Rashford telah tampil gemilang di Spanyol hingga saat ini, mencetak 10 gol untuk Barcelona di semua kompetisi sejak ia dipinjamkan ke klub Catalan tersebut.
- Getty Images Sport
Sebuah kenyataan yang harus dihadapi di Catalonia
Menurut Deeney, transisi dari menjadi ikon Manchester United yang sedang kesulitan menjadi salah satu pemain biasa di Barcelona telah menjadi katalisator kebangkitanRashford. Dia meyakini perubahan ini sangat penting, dengan mantan striker Birmingham itu mengatakan: "Meninggalkan klub di mana dia adalah figur besar, pesan di Barcelona pasti jelas: 'Kami tidak peduli dengan Marcus Rashford, kami baru saja memiliki Lionel Messi di sini.' Mereka tidak peduli apa yang dia pikirkan, apa yang dia kenakan, atau apa yang dia lakukan - dia ada di sana untuk membuktikan dirinya layak bermain untuk klub itu."
Disiplin di atas status selebriti
Staf kepelatihan Barcelona tampaknya menunjukkan kepada Rashford bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver bagi mereka yang tidak mematuhi standar kolektif. Deeney menyoroti bagaimana perubahan ini memaksa penyerang Inggris itu untuk beradaptasi: "Ini menunjukkan bahwa Anda tidak bisa melakukan segala sesuatunya sesuai keinginan Anda... Anda harus menyesuaikan diri dengan Barcelona atau tidak bermain. Barcelona kini telah menjelaskan kepada Rashford bahwa 'begitulah cara kami melakukan hal-hal di sini'. Jika Anda mengikuti aturan, imbalan akan datang - Anda akan bermain untuk Barcelona, mencetak gol, dan berangkat ke Piala Dunia bersama Inggris."
- Getty Images Sport
Pertarungan untuk masuk ke skuad Inggris
Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, penampilan Rashford telah membuatnya kembali masuk dalam perbincangan sebagai starter untuk tim Three Lions asuhan Thomas Tuchel. Membandingkannya dengan Anthony Gordon dari Newcastle, Deeney menambahkan: "Dan jika Inggris memulai kampanye Piala Dunia mereka minggu depan, saya akan menempatkannya sebagai starter di sisi kiri. Jika hanya melihat statistik, Gordon yang akan menjadi starter. Tapi jika Anda benar-benar menonton pertandingan dan melihat sikap kedua pemain, maka harus Rashford."
Iklan