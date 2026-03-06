Goal.com
Live
Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Marcus Rashford mengatakan 'tak ada yang peduli' padanya di Barcelona - dan itulah mengapa dia berkembang pesat setelah masa-masa sulit di Manchester United

Mantan striker Premier League, Troy Deeney, percaya bahwa kepindahan Marcus Rashford ke Barcelona telah memberinya pelajaran berharga yang sangat dibutuhkannya setelah periode sulit yang dialaminya di Manchester United. Legenda Watford itu mengklaim bahwa lingkungan di klub raksasa Spanyol tersebut tidak memberikan ruang bagi ego, menegaskan bahwa "tidak ada yang peduli" dengan reputasi Rashford dibandingkan dengan bintang-bintang legendaris klub. Deeney merasa pesan keras tersebut telah membantu pemain berusia 28 tahun itu menemukan kembali fokusnya dan bersinar di La Liga.

  • Deeney memuji kemajuan Rashford di Barcelona.

    Dalam kolomnya di The Sun, mantan striker Premier League Deeney mencatat perbedaan yang mencolok dalam performa Rashford sejak ia pindah dari Premier League ke La Liga, dengan menyatakan bahwa lingkungan Camp Nou telah memaksa perubahan yang sangat dibutuhkan dalam perspektif profesionalnya. Rashford telah tampil gemilang di Spanyol hingga saat ini, mencetak 10 gol untuk Barcelona di semua kompetisi sejak ia dipinjamkan ke klub Catalan tersebut.

    • Iklan
  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Sebuah kenyataan yang harus dihadapi di Catalonia

    Menurut Deeney, transisi dari menjadi ikon Manchester United yang sedang kesulitan menjadi salah satu pemain biasa di Barcelona telah menjadi katalisator kebangkitanRashford. Dia meyakini perubahan ini sangat penting, dengan mantan striker Birmingham itu mengatakan: "Meninggalkan klub di mana dia adalah figur besar, pesan di Barcelona pasti jelas: 'Kami tidak peduli dengan Marcus Rashford, kami baru saja memiliki Lionel Messi di sini.' Mereka tidak peduli apa yang dia pikirkan, apa yang dia kenakan, atau apa yang dia lakukan - dia ada di sana untuk membuktikan dirinya layak bermain untuk klub itu."

  • Disiplin di atas status selebriti

    Staf kepelatihan Barcelona tampaknya menunjukkan kepada Rashford bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver bagi mereka yang tidak mematuhi standar kolektif. Deeney menyoroti bagaimana perubahan ini memaksa penyerang Inggris itu untuk beradaptasi: "Ini menunjukkan bahwa Anda tidak bisa melakukan segala sesuatunya sesuai keinginan Anda... Anda harus menyesuaikan diri dengan Barcelona atau tidak bermain. Barcelona kini telah menjelaskan kepada Rashford bahwa 'begitulah cara kami melakukan hal-hal di sini'. Jika Anda mengikuti aturan, imbalan akan datang - Anda akan bermain untuk Barcelona, mencetak gol, dan berangkat ke Piala Dunia bersama Inggris."

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pertarungan untuk masuk ke skuad Inggris

    Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, penampilan Rashford telah membuatnya kembali masuk dalam perbincangan sebagai starter untuk tim Three Lions asuhan Thomas Tuchel. Membandingkannya dengan Anthony Gordon dari Newcastle, Deeney menambahkan: "Dan jika Inggris memulai kampanye Piala Dunia mereka minggu depan, saya akan menempatkannya sebagai starter di sisi kiri. Jika hanya melihat statistik, Gordon yang akan menjadi starter. Tapi jika Anda benar-benar menonton pertandingan dan melihat sikap kedua pemain, maka harus Rashford."

LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0