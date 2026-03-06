Marcus Rashford mengatakan 'tak ada yang peduli' padanya di Barcelona - dan itulah mengapa dia berkembang pesat setelah masa-masa sulit di Manchester United

Menurut Deeney, transisi dari menjadi ikon Manchester United yang sedang kesulitan menjadi salah satu pemain biasa di Barcelona telah menjadi katalisator kebangkitanRashford. Dia meyakini perubahan ini sangat penting, dengan mantan striker Birmingham itu mengatakan: "Meninggalkan klub di mana dia adalah figur besar, pesan di Barcelona pasti jelas: 'Kami tidak peduli dengan Marcus Rashford, kami baru saja memiliki Lionel Messi di sini.' Mereka tidak peduli apa yang dia pikirkan, apa yang dia kenakan, atau apa yang dia lakukan - dia ada di sana untuk membuktikan dirinya layak bermain untuk klub itu."