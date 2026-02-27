Getty
Marcus Rashford diperingatkan atas kembalinya yang 'malas dan setengah hati' ke Manchester United, sementara legenda Red Devils menegaskan bahwa transfer ke Barcelona bergantung pada mentalitas sang bintang
Pindah ke Barcelona atau kembali ke Man Utd: Apa langkah selanjutnya untuk Rashford?
Laporan yang bertentangan di Spanyol menunjukkan bahwa Barcelona belum mengambil keputusan terkait Rashford. Mereka memiliki opsipembelian yang dapat diaktifkan kapan saja, tetapi dikabarkan ingin menegosiasikan ulang syarat-syarat klausul tersebut senilai £26 juta ($35 juta). Manchester United enggan menurunkan harga yang diminta, sehingga penyerang berusia 28 tahun itu masih dalam keadaan tidak pasti.
Dikabarkan bahwa Michael Carrick, yang berharap mendapatkan kontrak permanen setelah menjabat sebagai manajer interim United, ingin membawa Rashford kembali ke skuad di Old Trafford. Pemain internasional Inggris ini masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan saat berada di puncak performanya.
Apakah Rashford akan diterima kembali ke Old Trafford?
United tidak melihat cukup banyak hal itu sebelum menyetujui peminjaman ke Aston Villa dan Barcelona, dengan Sharpe - yang berbicara bekerja sama dengan BetBrain - mengatakan kepada GOAL apakah Setan Merah seharusnya mempertimbangkan untuk membawa kembali wajah familiar ke skuad mereka: “Saya suka menonton Marcus Rashford saat dia dalam performa terbaiknya, bermain dengan baik, menikmati sepak bolanya, dan bekerja keras untuk tim - baik saat menguasai bola maupun tidak. Jika dia merasa bisa kembali dan menjadi Marcus Rashford seperti dulu, serta siap memberikan 100 persen dalam setiap pertandingan, maka saya akan menerimanya kembali tanpa ragu. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia merasa diterima.
“Dia jelas tidak menunjukkan performa seperti yang dia tunjukkan di awal karirnya. Jika dia datang dan bermain dengan malas dan setengah hati, seperti sebelum dia pergi, maka saya tidak mau dia. Saya tidak berpikir United bisa menampung pemain seperti itu. Jika dia ingin kembali dan bekerja keras serta menampilkan keajaiban seperti beberapa musim lalu, maka saya akan senang melihatnya kembali.”
Bagaimana Rashford memotivasi dirinya sendiri di Manchester United?
Rashford telah mengungkapkan keinginannya untuk tetap berada di Catalunya, dengan perubahan suasana yang diterima oleh seorang pemain yang bergabung dengan United pada usia tujuh tahun. Ia mengatakan: “Saya menikmati klub sepak bola ini dan menurut saya, bagi siapa pun yang mencintai sepak bola, Barcelona adalah salah satu klub kunci dalam sejarah permainan ini. Bagi seorang pemain, ini adalah suatu kehormatan.
“Orang-orang lupa hal ini, tapi 23 tahun hidup saya bersama Manchester United. Jadi terkadang Anda hanya butuh perubahan. Saya pikir mungkin ini kasusnya bagi saya dan saya menikmati semuanya.”
Ketika ditanya bagaimana Rashford bisa memotivasi dirinya kembali ke Manchester jika kembalinya ke akar-akarnya dipaksakan, Sharpe menambahkan: “Itu semua tergantung pada apa yang ada di pikiran Marcus dan apa yang dia cari. Apakah perubahan ini sudah cukup baginya, setelah satu musim bermain di Barcelona? Atau apakah itu membuatnya ingin pergi secara permanen? Atau apakah dia bahagia dengan seseorang seperti Michael Carrick, yang dia kenal, yang akan mendukungnya dan membantu mengeluarkan potensi terbaiknya?
“Beberapa pertandingan bagus, beberapa gol bagus, dan penampilan yang gigih, dan para penggemar pasti akan menerimanya kembali dan berada di pihaknya. Semua tergantung pada apa yang terjadi di kepala Marcus Rashford dan keputusan apa yang dia ambil, serta ambisinya.”
Red Devils diperkirakan akan kembali berbelanja di jendela transfer musim panas.
Manchester United telah tampil impresif tanpa Rashford dalam beberapa pertandingan terakhir, dengan Carrick memimpin tim dalam enam pertandingan tanpa kekalahan, termasuk lima kemenangan. The Red Devils kini kembali bersaing untuk lolos ke Liga Champions.
Mereka diperkirakan akan kembali berbelanja di jendela transfer musim panas, sambil berusaha merakit skuad yang mampu bersaing untuk gelar Premier League, dan mungkin Rashford akan dilepas untuk mengumpulkan dana yang dapat diinvestasikan kembali di tempat lain.
