Marcus Rashford diperingatkan atas kembalinya yang 'malas dan setengah hati' ke Manchester United, sementara legenda Red Devils menegaskan bahwa transfer ke Barcelona bergantung pada mentalitas sang bintang

Rashford telah mengungkapkan keinginannya untuk tetap berada di Catalunya, dengan perubahan suasana yang diterima oleh seorang pemain yang bergabung dengan United pada usia tujuh tahun. Ia mengatakan: “Saya menikmati klub sepak bola ini dan menurut saya, bagi siapa pun yang mencintai sepak bola, Barcelona adalah salah satu klub kunci dalam sejarah permainan ini. Bagi seorang pemain, ini adalah suatu kehormatan.

“Orang-orang lupa hal ini, tapi 23 tahun hidup saya bersama Manchester United. Jadi terkadang Anda hanya butuh perubahan. Saya pikir mungkin ini kasusnya bagi saya dan saya menikmati semuanya.”

Ketika ditanya bagaimana Rashford bisa memotivasi dirinya kembali ke Manchester jika kembalinya ke akar-akarnya dipaksakan, Sharpe menambahkan: “Itu semua tergantung pada apa yang ada di pikiran Marcus dan apa yang dia cari. Apakah perubahan ini sudah cukup baginya, setelah satu musim bermain di Barcelona? Atau apakah itu membuatnya ingin pergi secara permanen? Atau apakah dia bahagia dengan seseorang seperti Michael Carrick, yang dia kenal, yang akan mendukungnya dan membantu mengeluarkan potensi terbaiknya?

“Beberapa pertandingan bagus, beberapa gol bagus, dan penampilan yang gigih, dan para penggemar pasti akan menerimanya kembali dan berada di pihaknya. Semua tergantung pada apa yang terjadi di kepala Marcus Rashford dan keputusan apa yang dia ambil, serta ambisinya.”