Marcus Rashford berpotensi TETAP di Man Utd setelah Michael Carrick membuka peluang untuk kembalinya yang mengejutkan

Berdasarkan pengalamannya sendiri saat kembali ke klub setelah beberapa waktu absen, Butt berpendapat bahwa kerja keras dapat meyakinkan para pihak yang meragukannya. Butt pernah dipinjamkan ke Birmingham selama satu musim pada tahun 2005 sebelum kembali ke Newcastle United. Ia menambahkan: “Saya ingat ketika kembali ke Newcastle dari Birmingham, saya tidak pernah menyangka akan bertahan di sana. Saya diteriaki saat masuk ke lapangan melawan Villarreal. Saya masuk, mencetak dua gol sundulan, dan tetap diteriaki saat keluar dari lapangan. Saya berpikir tidak mungkin saya akan bertahan di sana, mereka tidak akan menerima saya. Tapi saya berlatih, bekerja keras, dan bermain, akhirnya menjadi kapten klub dan bertahan selama empat tahun lagi.”

“Tentu saja akan lebih baik baginya untuk tetap di Barcelona daripada kembali ke Man United. Klub mungkin sudah memutuskan, tapi, sekali lagi, jika dia kembali ke pramusim dengan status pemain Man United, Michael akan memberinya hormat dan pertimbangan. Dia akan memasukkannya ke dalam tim, dan jika dia mulai berlatih dengan baik dan terlihat lapar serta ingin membuktikan diri. Hal terpenting adalah jika tidak ada kesepakatan di tempat lain, maka Anda memilikinya, sesederhana itu dan sebaiknya Anda memanfaatkannya.”