Getty Images Sport
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Marcus Rashford berpotensi TETAP di Man Utd setelah Michael Carrick membuka peluang untuk kembalinya yang mengejutkan
Masa peminjaman Barcelona telah berakhir
Penyerang tersebut sempat meninggalkan Manchester setelah tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah asuhan mantan pelatih Ruben Amorim, dan kemudian menjalani masa peminjaman di Aston Villa dan Barcelona. Meskipun telah membantu raksasa Catalan itu merebut kembali gelar Liga bulan lalu, kemungkinan untuk menetap secara permanen di Spanyol kini semakin kecil menyusul langkah Barcelona yang memboyong Anthony Gordon dari Newcastle seharga £70 juta.
Dikabarkan bahwa Barcelona telah menolak opsi senilai £30 juta yang mereka miliki untuk merekrut Rashford secara permanen, sehingga membuatnya berada dalam keadaan yang tidak pasti. Dengan raksasa Spanyol tersebut beralih ke target lain, jalan kini terbuka bagi Rashford untuk kembali ke Carrington guna mengikuti latihan pramusim di bawah pengawasan ketat Carrick.
- Getty Images Sport
Carrick tetap membuka peluang bagi Rashford
Rashford, yang telah mencetak 87 gol dalam 287 penampilan selama sembilan tahun di Liga Premier, belum pernah tampil untuk United sejak laga melawan Nottingham Forest pada Desember 2024. Namun, ia masih terikat kontrak dengan Setan Merah hingga Juni 2028, dan Carrick tampaknya telah memberi sinyal bahwa ia akan menyambut kembalinya Rashford jika transfer permanen ke klub lain tidak terwujud.
The Sun melaporkan bahwa manajer Old Trafford tersebut telah menjalin komunikasi rutin dengan pemain sayap Inggris berusia 28 tahun itu dan telah menerima tanggapan positif setelah menanyakan pendapat para pemimpin tim utama mengenai kemungkinan kembalinya Rashford ke skuad.
Nicky Butt memberikan tanggapannya mengenai kemungkinan kembalinya dirinya
Mantan gelandang United, Nicky Butt, yakin bahwa gaya kepemimpinan Carrick dapat membantu Rashford kembali beradaptasi. Berbicara mengenai situasi tersebut, seperti dilansir The Sun, Butt mengatakan: “Memang mudah mengatakan bahwa masa depannya di Man United sudah berakhir, tetapi faktanya dia masih terikat kontrak dan menerima gaji besar. Dia tidak akan meninggalkan itu begitu saja dan sepertinya tidak ada klub yang akan membelinya dengan harga yang diminta United.”
Butt melanjutkan: “Dia mungkin terpaksa kembali ke United, setidaknya untuk pramusim. Mengingat Michael Carrick, dia akan terbuka terhadap pemain mana pun yang datang ke latihan dan pramusim. Dia tidak akan seenaknya mengusir orang, dia bukan tipe orang seperti itu. Jika Rashford kembali untuk pramusim dan Michael mungkin tidak mendapatkan pemain yang diinginkannya di bursa transfer, siapa tahu. Jika Anda membayar seseorang sebanyak itu, Anda tidak bisa begitu saja tidak memanfaatkannya.”
- AFP
Jalan menuju penebusan di Old Trafford
Berdasarkan pengalamannya sendiri saat kembali ke klub setelah beberapa waktu absen, Butt berpendapat bahwa kerja keras dapat meyakinkan para pihak yang meragukannya. Butt pernah dipinjamkan ke Birmingham selama satu musim pada tahun 2005 sebelum kembali ke Newcastle United. Ia menambahkan: “Saya ingat ketika kembali ke Newcastle dari Birmingham, saya tidak pernah menyangka akan bertahan di sana. Saya diteriaki saat masuk ke lapangan melawan Villarreal. Saya masuk, mencetak dua gol sundulan, dan tetap diteriaki saat keluar dari lapangan. Saya berpikir tidak mungkin saya akan bertahan di sana, mereka tidak akan menerima saya. Tapi saya berlatih, bekerja keras, dan bermain, akhirnya menjadi kapten klub dan bertahan selama empat tahun lagi.”
“Tentu saja akan lebih baik baginya untuk tetap di Barcelona daripada kembali ke Man United. Klub mungkin sudah memutuskan, tapi, sekali lagi, jika dia kembali ke pramusim dengan status pemain Man United, Michael akan memberinya hormat dan pertimbangan. Dia akan memasukkannya ke dalam tim, dan jika dia mulai berlatih dengan baik dan terlihat lapar serta ingin membuktikan diri. Hal terpenting adalah jika tidak ada kesepakatan di tempat lain, maka Anda memilikinya, sesederhana itu dan sebaiknya Anda memanfaatkannya.”