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Marc Guehi mengakui Manchester City kurang agresif saat ambruk menghadapi PSG di Liga Champions
Kesulitan City di babak pertama terungkap
Man City menjalani malam yang sulit di Liga Champions setelah dibuat tak berkutik oleh PSG yang tampil efektif. Gol-gol dari Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha membuat tim tamu unggul jauh sebelum jeda, menyisakan tugas berat bagi tim asuhan Enzo Maresca. Raksasa Prancis itu mendominasi 45 menit pertama dengan memanfaatkan keraguan lini belakang City, yang kesulitan membendung transisi cepat mereka.
Seusai pertandingan, Guehi mengakui kekurangan timnya pada awal laga. "Pada babak pertama, kami harus tampil jauh lebih baik, termasuk saya sendiri, terutama dalam dua gol pertama," kata Guéhi dalam wawancaranya dengan City Studios. Guehi kemudian menjelaskan mengapa PSG mampu begitu mengendalikan pertandingan sebelum jeda, dengan menyoroti perbedaan intensitas antara kedua tim besar Eropa tersebut. "Saya pikir mereka sedikit lebih agresif dan memenangkan banyak duel satu lawan satu pada babak pertama. Itu memberi mereka kesempatan untuk mencetak gol-gol tersebut," jelas sang bek.
- AFP
Guehi menyoroti peningkatan pada babak kedua
Babak kedua menyuguhkan permainan menyerang tanpa henti. Kedua tim mencatatkan total 42 tembakan ke gawang sepanjang 90 menit pertandingan yang berlangsung sengit. Sang bek mencatat perubahan mentalitas yang signifikan setelah kedua tim kembali dari ruang ganti. "Menurut saya, babak kedua benar-benar berbeda. Kami jauh lebih agresif. Kami memenangi lebih banyak duel, yang memberi kami pijakan untuk mencetak gol-gol tersebut," ujar Guehi. Semangat yang meningkat itu membuat City mendominasi penguasaan bola dan menciptakan 21 peluang hanya pada babak kedua, meski pada akhirnya mereka gagal meraih hasil yang diinginkan.
Merefleksikan penampilan secara keseluruhan, Guehi tetap optimistis melihat karakter yang ditunjukkan skuad saat berada di bawah tekanan. "Babak pertama memang bukan yang terbaik, tetapi ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari babak kedua. Itu menunjukkan banyak hal, bukan hanya tentang para pemain, tetapi juga klub sepak bola ini secara keseluruhan. Para suporter terus mendukung kami sepanjang pertandingan. Dukungan mereka luar biasa," tambahnya.
Sang bek menuntut respons segera
Dengan kiprah di Liga Champions yang masih berada pada tahap awal, fokus kini beralih ke kompetisi domestik dan perkembangan di dalam tim. Guehi menegaskan bahwa tim harus menjadikan kekalahan ini sebagai pemicu untuk berkembang, bukan sebagai kemunduran. “Saya rasa semua orang tahu bahwa selama kami terus berjuang, masih ada sesuatu yang bisa kami raih. Saya rasa kompetisi ini baru saja dimulai,” ujar mantan pemain Crystal Palace itu dengan yakin. Pelajaran dari kekalahan melawan PSG akan sangat penting saat mereka berupaya mempertahankan momentum di kompetisi domestik. “Semoga kami bisa belajar dari ini dan tampil lebih baik dalam pertandingan-pertandingan berikutnya,” pungkas Guehi.
- AFP
Menatap tantangan berikutnya
Catatan tak terkalahkan Man City dalam delapan pertandingan berakhir setelah mereka kalah dari juara bertahan Liga Champions di Stadion Etihad. Meski tampil gigih dan pantang menyerah di kandang, kekalahan itu membuat City menempati posisi ke-17 di klasemen Liga Champions yang diikuti 36 tim setelah dua putaran pertandingan. City akan berupaya segera bangkit dalam dua laga berikutnya di Stadion Etihad. Mereka kembali berlaga di kompetisi domestik pada Sabtu ini dengan menjamu Ipswich Town di Liga Primer, sebelum menghadapi AEK di kandang dalam laga Liga Champions berikutnya pada Selasa.
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