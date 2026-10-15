Man City menjalani malam yang sulit di Liga Champions setelah dibuat tak berkutik oleh PSG yang tampil efektif. Gol-gol dari Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha membuat tim tamu unggul jauh sebelum jeda, menyisakan tugas berat bagi tim asuhan Enzo Maresca. Raksasa Prancis itu mendominasi 45 menit pertama dengan memanfaatkan keraguan lini belakang City, yang kesulitan membendung transisi cepat mereka.

Seusai pertandingan, Guehi mengakui kekurangan timnya pada awal laga. "Pada babak pertama, kami harus tampil jauh lebih baik, termasuk saya sendiri, terutama dalam dua gol pertama," kata Guéhi dalam wawancaranya dengan City Studios. Guehi kemudian menjelaskan mengapa PSG mampu begitu mengendalikan pertandingan sebelum jeda, dengan menyoroti perbedaan intensitas antara kedua tim besar Eropa tersebut. "Saya pikir mereka sedikit lebih agresif dan memenangkan banyak duel satu lawan satu pada babak pertama. Itu memberi mereka kesempatan untuk mencetak gol-gol tersebut," jelas sang bek.