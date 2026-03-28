Manuel Neuer dan Bayern Munich menunda keputusan terkait perpanjangan kontrak menyusul cedera terbaru yang dialaminya
Pembicaraan kontrak ditunda
Menurut laporan dari Bild, Neuer telah meminta manajemen Bayern Munich untuk menunda negosiasi kontrak resmi untuk sementara waktu. Kiper legendaris yang baru saja merayakan ulang tahun ke-40 ini ingin mengevaluasi kondisi fisiknya setelah mengalami robekan serat otot yang menghambat penampilannya musim ini.
Klub dilaporkan menyetujui permintaan ini, dengan keputusan definitif diperkirakan tidak akan diambil sebelum leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pada pertengahan April. Neuer saat ini fokus pada rehabilitasinya di klub Bavaria tersebut, dengan tujuan membuktikan bahwa ia masih mampu menghadapi tuntutan kompetisi elit sebelum memutuskan apakah akan memperpanjang masa baktinya atau pensiun.
Freund menekankan insting
Direktur olahraga Bayern Munich, Christoph Freund, mendukung pendekatan sabar sang kapten, sekaligus menegaskan bahwa klub tidak memberlakukan batas waktu yang ketat bagi pemenang Piala Dunia 2014 tersebut. Freund menjelaskan bahwa keputusan tersebut sangat bergantung pada bagaimana perasaan Neuer begitu ia kembali ke starting eleven menjelang akhir musim.
Berbicara mengenai situasi tersebut, Freund menyatakan: “Selalu ada komunikasi [dengan Neuer], yang sangat baik. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada bulan April dan Mei. Yang penting adalah apa yang dirasakan oleh insting dan tubuhnya saat ia menilai apakah ia merasa mampu bermain di level ini untuk satu tahun lagi.”
Kompany memuji ketangguhan mental
Meskipun mengalami serangkaian cedera—termasuk robekan serat otot pada Desember yang kambuh pada Februari—pelatih kepala Vincent Kompany tetap sangat yakin akan kemampuan kelas dunia Neuer. Musim ini, sang kapten telah tampil dalam 29 pertandingan di semua kompetisi, kebobolan 27 gol, dan mencatatkan 10 clean sheet. Kompany menepis kekhawatiran terkait usia sang kiper, dengan menyoroti kedisiplinan luar biasa yang dibutuhkan untuk pulih dari patah tulang kaki yang parah sebelumnya dan mempertahankan performa kelas dunia.
“Semangat adalah kata yang paling penting. Manu berjuang keras untuk pulih dari cedera parah; itu sungguh mengesankan. Musim ini, dia tampil dalam performa yang luar biasa. Untuk bisa tampil konsisten seperti itu - itu adalah masalah mental,” kata Kompany.
Rencana untuk masa depan
Jika Neuer memutuskan untuk bermain satu musim lagi, hal itu dapat memudahkan masa transisi bagi calon penggantinya. Mantan kiper Jerman, Andreas Kopke, yakin sang kiper veteran akan tetap bertahan, yang dapat menguntungkan para talenta muda di lingkungan Bayern.
“Saya yakin dia akan melanjutkan kariernya selama satu tahun lagi. Dan saya ingin hal itu terjadi,” kata Kopke kepada German Press Agency. “Akan sangat baik bagi (Jonas) Urbig jika dia bisa belajar lebih banyak dari Manuel (Neuer). Hal ini akan memungkinkannya untuk secara bertahap tumbuh dan mengisi posisi besar yang ditinggalkan Neuer.”
Saat ini, Bayern tampaknya memprioritaskan pengembangan Jonas Urbig sambil berpotensi melepas pemain pinjaman lainnya seperti Alexander Nubel dan Daniel Peretz pada musim panas ini.