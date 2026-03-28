Menurut laporan dari Bild, Neuer telah meminta manajemen Bayern Munich untuk menunda negosiasi kontrak resmi untuk sementara waktu. Kiper legendaris yang baru saja merayakan ulang tahun ke-40 ini ingin mengevaluasi kondisi fisiknya setelah mengalami robekan serat otot yang menghambat penampilannya musim ini.

Klub dilaporkan menyetujui permintaan ini, dengan keputusan definitif diperkirakan tidak akan diambil sebelum leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pada pertengahan April. Neuer saat ini fokus pada rehabilitasinya di klub Bavaria tersebut, dengan tujuan membuktikan bahwa ia masih mampu menghadapi tuntutan kompetisi elit sebelum memutuskan apakah akan memperpanjang masa baktinya atau pensiun.