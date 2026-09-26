Laporan dalam acara itu mengungkapkan bahwa mantan striker Boca Juniors tersebut sedang bergulat dengan krisis pribadi yang mendalam, termasuk kesulitan keuangan yang akut dan tidak memiliki asuransi kesehatan swasta sebelum dilarikan dalam kondisi darurat.

Menyoroti kesulitannya di luar lapangan dan perawatannya di rumah sakit, Ochoa menambahkan: "Dia tinggal di Banfield dan telah melalui tahun-tahun yang sangat sulit, terutama secara finansial. Sepemahaman saya, dia tidak memiliki asuransi kesehatan swasta. Saudara perempuannya adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Dia dirawat di rumah sakit karena dia adalah teman dari teman [Martin] Insaurralde, yang membantu agar dia bisa diterima di sana. Kondisinya serius dan prognosisnya masih belum diungkapkan."