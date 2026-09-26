AFP
Diterjemahkan oleh
Mantan striker Juventus dan Southampton, Dani Osvaldo, dilarikan ke perawatan intensif dengan kondisi paru-paru serius
Mantan penyerang berjuang melawan penyakit parah
Mantan penyerang Italia itu dilarikan ke Hospital Municipal de Llavallol di Lomas de Zamora pada Kamis malam setelah mengalami nyeri dada akut selama beberapa hari, lapor La Nacion. Kondisinya memburuk dengan tajam setelah komplikasi yang melibatkan cairan dan nanah di paru-parunya, sehingga memicu tindakan medis darurat. Staf rumah sakit segera memindahkannya ke Unit Perawatan Intensif, tempat ia tetap berada dalam kondisi serius di bawah observasi ketat.
- AFP
"Ada nanah dan cairan di paru-parunya"
Detail seputar kondisi darurat medis mantan pesepakbola itu diungkapkan oleh jurnalis Pepe Ochoa dalam program televisi Argentina LAM, yang dipandu Angel de Brito. Menjelaskan situasi serius yang dihadapi pria 40 tahun tersebut, Ochoa mengungkapkan: "Kondisinya sangat buruk. Selama berhari-hari dia merasa sangat, sangat tidak sehat; ada nanah dan cairan di paru-parunya. Mereka mengeluarkan dua sentimeter dari masing-masing paru-parunya. Diagnosisnya adalah efusi pleura kanan."
Kesulitan finansial memperburuk krisis pribadi
Laporan dalam acara itu mengungkapkan bahwa mantan striker Boca Juniors tersebut sedang bergulat dengan krisis pribadi yang mendalam, termasuk kesulitan keuangan yang akut dan tidak memiliki asuransi kesehatan swasta sebelum dilarikan dalam kondisi darurat.
Menyoroti kesulitannya di luar lapangan dan perawatannya di rumah sakit, Ochoa menambahkan: "Dia tinggal di Banfield dan telah melalui tahun-tahun yang sangat sulit, terutama secara finansial. Sepemahaman saya, dia tidak memiliki asuransi kesehatan swasta. Saudara perempuannya adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Dia dirawat di rumah sakit karena dia adalah teman dari teman [Martin] Insaurralde, yang membantu agar dia bisa diterima di sana. Kondisinya serius dan prognosisnya masih belum diungkapkan."
- AFP
Bintang yang sedang bermasalah menghadapi pemulihan panjang
Insiden kesehatan ini menjadi bab berat lain dalam hidup Osvaldo setelah sebelumnya ia terbuka tentang perjuangannya melawan depresi dan menjalani perawatan psikiatris usai pensiun pada 2020. Mantan penyerang Southampton dan Juventus itu kini fokus untuk melewati fase kritis ini dengan dukungan sang saudari dan para spesialis medis. Komunitas sepak bola akan terus mencermati dengan cemas setiap pembaruan medis resmi mengenai kondisinya dalam beberapa hari ke depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami