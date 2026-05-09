AFP
Mantan striker Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, terlibat dalam lelucon gila dengan alat pemadam api, sementara Marseille mengambil tindakan
Kekacauan di ruang ganti Marseille
Menurut laporan dari L’Équipe, mantan bintang Arsenal dan Barcelona itu tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga hari Minggu melawan Le Havre. Pemain berusia 36 tahun itu dilaporkan menjadi dalang keributan yang terjadi pada Kamis malam di markas latihan klub, di mana ketegangan memuncak di antara para pemain.
Skuad dilaporkan semakin frustrasi karena harus menghabiskan malam-malam berturut-turut terkurung di asrama atlet. Dalam upaya untuk "menciptakan suasana," Aubameyang diduga memimpin sekelompok sekitar 10 pemain berkeliling gedung, yang menyebabkan gangguan signifikan saat kelompok tersebut bergerak melintasi berbagai ruangan hingga larut malam.
Insiden alat pemadam api
Apa yang awalnya hanya upaya untuk mencairkan suasana dengan cepat berubah menjadi situasi yang tidak menyenangkan. Situasi semakin memanas ketika sebuah alat pemadam api digunakan, dan isinya dilaporkan disemprotkan ke arah Bob Tahri, seorang pejabat administrasi olahraga Marseille yang bertugas menegakkan jam malam bagi para pemain di pusat latihan.
Tahri bukanlah satu-satunya sasaran lelucon tersebut, karena tempat tidur dan barang-barang pribadinya juga terkena semprotan alat pemadam api. Pejabat tersebut dikabarkan sangat marah dengan perlakuan tersebut dan segera melaporkan insiden tersebut kepada petinggi klub, yang memicu diskusi internal segera mengenai tindakan disiplin.
Pihak manajemen Marseille mengambil sikap
Pihak manajemen Marseille bertindak cepat untuk menangani pelanggaran disiplin di dalam tim. Presiden sementara Alban Juster dan presiden terpilih Stéphane Richard mengadakan pertemuan dengan para pemain pada hari Jumat untuk mengklarifikasi fakta sebenarnya terkait kegiatan "pembentukan kekompakan" yang berlebihan tersebut, sebelum memutuskan hukuman yang sesuai.
Meskipun beberapa pemain terlibat dalam insiden malam itu, klub memutuskan untuk menyoroti Aubameyang karena perannya sebagai pemimpin dalam prank tersebut. Keputusan untuk mencoret pemain senior itu dari skuad untuk laga tandang ke Le Havre mengirimkan pesan yang jelas bahwa perilaku semacam itu tidak akan ditoleransi.
Aubameyang menyampaikan permintaan maaf yang tulus
Sejak saat itu, Aubameyang telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, baik kepada Tahri secara langsung maupun kepada jajaran direksi Marseille, atas kekacauan yang turut ia timbulkan. Terlepas dari kontroversi tersebut, sang penyerang telah menjalani musim yang produktif, dengan tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi musim ini serta mencetak 13 gol dan 10 assist.