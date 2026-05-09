Mantan striker Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, terlibat dalam lelucon gila dengan alat pemadam api, sementara Marseille mengambil tindakan

Menurut laporan dari L’Équipe, mantan bintang Arsenal dan Barcelona itu tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga hari Minggu melawan Le Havre. Pemain berusia 36 tahun itu dilaporkan menjadi dalang keributan yang terjadi pada Kamis malam di markas latihan klub, di mana ketegangan memuncak di antara para pemain.

Skuad dilaporkan semakin frustrasi karena harus menghabiskan malam-malam berturut-turut terkurung di asrama atlet. Dalam upaya untuk "menciptakan suasana," Aubameyang diduga memimpin sekelompok sekitar 10 pemain berkeliling gedung, yang menyebabkan gangguan signifikan saat kelompok tersebut bergerak melintasi berbagai ruangan hingga larut malam.