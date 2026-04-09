Mantan petinggi Juventus menjelaskan 'masalah' yang ditimbulkan oleh transfer Cristiano Ronaldo di klub tersebut
Obsesi Liga Champions
Pada tahun 2018, Juventus mengejutkan dunia dengan mendatangkan Ronaldo dari Real Madrid dengan biaya transfer melebihi €100 juta. Saat itu, Bianconeri telah mendominasi Serie A selama hampir satu dekade dan berhasil mencapai dua final Liga Champions dalam lima tahun terakhir. Kehadiran pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi ini dimaksudkan sebagai potongan terakhir dari teka-teki untuk mengamankan dominasi di Eropa, namun langkah tersebut pada akhirnya bertepatan dengan periode kemunduran dan ketidakstabilan finansial bagi raksasa Italia tersebut.
Merenungkan keputusan untuk membawa Ronaldo ke Italia, Paratici menegaskan bahwa ia tidak menyesal, dan mengatakan kepada Corriere della Sera: "Berharga bagi Juve, penting bagi semua orang, sama seperti [Jose] Mourinho di Roma. Sebuah kejuaraan membutuhkan pemain-pemain hebat. Kami semua menginginkan Liga Champions, dan kami bisa saja memenangkannya di tahun pertama kami. Kekalahan dari Ajax masih terngiang di benak saya." Meskipun telah melakukan investasi besar, Juve gagal melaju lebih jauh dari babak perempat final selama tiga tahun masa tinggal Ronaldo.
"Masalah" mencetak gol terlalu sering
Meskipun catatan individu Ronaldo sangat mengagumkan—mencetak 101 gol dalam 134 penampilan—Paratici berpendapat bahwa keandalannya di depan gawang secara tidak sengaja menimbulkan rasa puas diri di antara rekan-rekan setimnya. Alih-alih mendorong tim mencapai prestasi baru, kehadiran pemain berusia 41 tahun itu justru membuat anggota skuad lainnya, yang telah dianugerahi banyak trofi, mengendurkan upaya mereka pada momen-momen tertentu.
Paratici menjelaskan perubahan psikologis yang terjadi di dalam skuad, dengan menyatakan: "Masalahnya adalah dengan mencetak satu gol per pertandingan, Cristiano membuat hidup rekan-rekan setimnya terlalu mudah, yang sudah meraih begitu banyak prestasi. Itulah mengapa kami mengganti pelatih, untuk mencoba melakukan perombakan."
Hubungan dengan Allegri dan Sarri
Selama masa Ronaldo di Juve, sering beredar rumor mengenai hubungannya dengan berbagai manajer, terutama Massimiliano Allegri dan Maurizio Sarri. Namun, Paratici membantah klaim adanya ketegangan internal, memuji kemampuan Allegri dalam mengelola pemain, dan membela masa jabatan Sarri, yang membawa klub meraih gelar Scudetto terakhir mereka sebelum dominasi mereka di sepak bola Italia akhirnya mulai melemah.
Mengenai para manajer, Paratici mengatakan: "Tidak, Allegri adalah yang paling cerdas di antara semuanya; kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan para pemain membuat perbedaan. Sarri mengalami beberapa kesulitan di awal, karena ia lebih fundamentalistis secara taktis, tetapi kemudian ia beradaptasi. Dan ia juga memenangkan Scudetto; banyak yang telah melupakannya."
Dampak finansial
Meskipun transfer Ronaldo bukanlah satu-satunya penyebab masalah hukum dan keuangan yang pada akhirnya berujung pada pengurangan poin dan pengunduran diri jajaran direksi, besarnya nilai kontraknya terbukti sulit untuk dipertahankan. Munculnya pandemi COVID-19 semakin memperparah masalah-masalah ini, sehingga Si Nyonya Tua harus menanggung beban gaji yang menghambat kemampuan mereka untuk membangun kembali skuad pendukung di sekitar bintang utama mereka. Ronaldo meninggalkan Juve pada musim panas 2021 untuk kembali bergabung dengan Manchester United, dan kini bermain di Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Nassr.