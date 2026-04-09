Mantan petinggi Juventus menjelaskan 'masalah' yang ditimbulkan oleh transfer Cristiano Ronaldo di klub tersebut

Pada tahun 2018, Juventus mengejutkan dunia dengan mendatangkan Ronaldo dari Real Madrid dengan biaya transfer melebihi €100 juta. Saat itu, Bianconeri telah mendominasi Serie A selama hampir satu dekade dan berhasil mencapai dua final Liga Champions dalam lima tahun terakhir. Kehadiran pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi ini dimaksudkan sebagai potongan terakhir dari teka-teki untuk mengamankan dominasi di Eropa, namun langkah tersebut pada akhirnya bertepatan dengan periode kemunduran dan ketidakstabilan finansial bagi raksasa Italia tersebut.

Merenungkan keputusan untuk membawa Ronaldo ke Italia, Paratici menegaskan bahwa ia tidak menyesal, dan mengatakan kepada Corriere della Sera: "Berharga bagi Juve, penting bagi semua orang, sama seperti [Jose] Mourinho di Roma. Sebuah kejuaraan membutuhkan pemain-pemain hebat. Kami semua menginginkan Liga Champions, dan kami bisa saja memenangkannya di tahun pertama kami. Kekalahan dari Ajax masih terngiang di benak saya." Meskipun telah melakukan investasi besar, Juve gagal melaju lebih jauh dari babak perempat final selama tiga tahun masa tinggal Ronaldo.