Mantan pencari bakat Real Madrid mengkritik Vinicius Junior yang 'tidak berpikir' setelah tersingkir dari Liga Champions

Mantan pencari bakat tersebut mengungkapkan rasa lelahnya terhadap para pemain yang menurutnya kurang memiliki kedewasaan taktis saat membela klub paling bergengsi dalam sejarah sepak bola. Ia mengenang masa-masa melatih tim sepak bola junior untuk menekankan pentingnya disiplin dan fokus mental di lapangan latihan.

Menyesali kondisi serangan Madrid saat ini dan kurangnya kemajuan di area-area tertentu dalam permainan, Romero mengatakan kepada Cadena SER: "Berapa kali saya sudah mengatakan bahwa mereka perlu memperbaiki penyelesaian akhir mereka, bahwa mereka perlu menggunakan otak mereka? Saya melihat otak Vinicius tidak berfungsi, tapi penyelesaian akhirnya bagus. Mari kita perbaiki itu. Itulah kenyataannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah merekrut pemain yang memiliki kecerdasan. Saya lelah melihat pemain-pemain yang tidak cerdas mengenakan seragam paling legendaris dalam sejarah sepak bola."