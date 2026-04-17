Mantan pencari bakat Real Madrid mengkritik Vinicius Junior yang 'tidak berpikir' setelah tersingkir dari Liga Champions
Kekecewaan memuncak di Munich
Madrid harus tersingkir secara menyakitkan di babak perempat final setelah Michael Olise dan Luis Diaz mencetak gol-gol di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan 4-3 bagi Bayern pada leg kedua. Juara 15 kali itu sempat tiga kali memimpin pada malam itu melalui Arda Guler dan Kylian Mbappe, namun terhambat oleh kartu merah yang diterima Eduardo Camavinga di menit-menit akhir. Romero mengidentifikasi kurangnya ketajaman Vinicius sebagai alasan utama kegagalan tersebut, dengan mencatat bahwa tim menderita akibat penyelesaian akhir yang buruk dari sang pemain.
Romero menuntut informasi yang lebih lengkap
Mantan pencari bakat tersebut mengungkapkan rasa lelahnya terhadap para pemain yang menurutnya kurang memiliki kedewasaan taktis saat membela klub paling bergengsi dalam sejarah sepak bola. Ia mengenang masa-masa melatih tim sepak bola junior untuk menekankan pentingnya disiplin dan fokus mental di lapangan latihan.
Menyesali kondisi serangan Madrid saat ini dan kurangnya kemajuan di area-area tertentu dalam permainan, Romero mengatakan kepada Cadena SER: "Berapa kali saya sudah mengatakan bahwa mereka perlu memperbaiki penyelesaian akhir mereka, bahwa mereka perlu menggunakan otak mereka? Saya melihat otak Vinicius tidak berfungsi, tapi penyelesaian akhirnya bagus. Mari kita perbaiki itu. Itulah kenyataannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah merekrut pemain yang memiliki kecerdasan. Saya lelah melihat pemain-pemain yang tidak cerdas mengenakan seragam paling legendaris dalam sejarah sepak bola."
Kurangnya kerendahan hati
Romero menyoroti apa yang dianggap sebagai kurangnya etos kerja sebagai hambatan besar bagi pemain Brasil tersebut, sambil membandingkan sikapnya dengan para legenda klub seperti Hugo Sanchez. Ia berpendapat bahwa barisan penyerang Madrid saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan trio legendaris Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo.
Menekankan perlunya introspeksi dan latihan tambahan untuk menjembatani kesenjangan dengan para elit Eropa, Romero menambahkan: "Saya ingin melihat rapor sekolah skuad Real Madrid ini. Saya ingin melihat nilai Vinicius dalam mata pelajaran Sejarah dan Geografi... nilai Camavinga dalam Matematika.
"Dia [Vinicius] tidak memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa dia sangat buruk dalam penyelesaian akhir. Saya menikah, pergi ke Madrid untuk bulan madu, menonton latihan Real Madrid, dan Hugo Sanchez bisa menghabiskan satu jam hanya untuk berlatih penyelesaian akhir. Vinicius, yang sebenarnya perlu melakukannya... tidak melakukannya."
Fokus ke pasar domestik setelah keruntuhan pasar Eropa
Madrid kini harus kembali memusatkan perhatian pada La Liga dalam upaya menyelamatkan musim mereka setelah kekecewaan di Bavaria. Saat ini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona dengan hanya tujuh pertandingan tersisa, tim asuhan Alvaro Arbeloa akan menghadapi Deportivo Alaves pada Selasa depan.
Skuad ini perlu menunjukkan ketangguhan mental untuk tetap bersaing memperebutkan gelar domestik sambil mengatasi masalah penyelesaian akhir yang mencolok, yang terungkap akibat kegagalan mereka di kompetisi Eropa.