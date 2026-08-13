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Mantan pemandu bakat mendukung Everton merekrut gelandang Premier League yang 'menarik'
Everton bidik kepindahan Tavernier
Everton dikabarkan telah melakukan pendekatan awal terkait kemungkinan transfer gelandang Bournemouth, Tavernier, pada musim panas ini. Moyes ingin memperkuat opsi lini tengah Everton setelah kedatangan lima pemain permanen. Namun, dengan pemain berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak di Vitality Stadium hingga 2029, untuk mendapatkan jasanya akan dibutuhkan biaya yang besar, terutama setelah ia mencatatkan delapan gol dan empat assist musim lalu.
- Getty Images Sport
Pemandu bakat memuji gelandang Bournemouth
Mantan pemandu bakat senior Everton, King, meyakini Tavernier sedang memasuki masa puncaknya dan memiliki fleksibilitas posisi yang sangat dibutuhkan klub Merseyside itu.
Berbicara kepada Football Insider, King memberikan penilaiannya soal kualitas sang pemain: "Dia berkembang di usia 25, 26, 27 tahun, bukan? Jadi, Anda tahu, ketika melihatnya, sekali lagi, usianya bagus. Dia tampil baik.
"Dia bisa bermain di lini tengah, dia bisa bermain melebar. Anda tahu, dia bisa menjadi pemain yang menarik untuk didatangkan bersama Johnson. Dia jelas bisa mengangkat lini tengah, bukan?
"Dia tampil baik di Bournemouth. Anda tahu, ketika melihat rekrutmen Bournemouth, itu sangat bagus, bukan? Maksud saya, astaga, mereka menghasilkan banyak uang dari penjualan pemain. Mendatangkan mereka dengan harga cukup murah lalu menjualnya dengan harga besar."
Everton mengajukan pendekatan awal
Laporan terkait minat Everton sebelumnya telah dikonfirmasi oleh jurnalis Ben Jacobs pada 9 Agustus, yang memaparkan situasi di balik layar melalui sebuah unggahan di akun pribadi X miliknya. Jacobs menyatakan: "Memahami bahwa Everton telah mengajukan pertanyaan mengenai Marcus Tavernier. Pembicaraan awal di pihak pemain. Belum ada pendekatan ke Bournemouth."
Jika kesepakatan terwujud, mantan pemain Middlesbrough itu akan semakin memperkuat perombakan skuad Everton setelah kedatangan Brennan Johnson, Merlin Rohl, Tyrique George, Hayden Hackney, dan Christian Norgaard.
- Getty Images Sport
Moyes mencari sentuhan akhir
Everton terus mematangkan skuad mereka jelang kampanye Premier League saat mereka berupaya membangun konsistensi yang lebih besar di papan tengah. Kedatangan Tavernier akan memberi Moyes fleksibilitas taktis yang berharga berkat kemampuannya bermain baik di sisi sayap maupun di area tengah. Namun, negosiasi formal dengan Bournemouth diperkirakan akan berjalan sulit mengingat peran vital sang gelandang dan kontraknya yang masih panjang bersama Bournemouth.
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