Mantan pemandu bakat mendukung Everton merekrut gelandang Premier League yang 'menarik'

Mantan pemandu bakat senior Everton, King, meyakini Tavernier sedang memasuki masa puncaknya dan memiliki fleksibilitas posisi yang sangat dibutuhkan klub Merseyside itu.

Berbicara kepada Football Insider, King memberikan penilaiannya soal kualitas sang pemain: "Dia berkembang di usia 25, 26, 27 tahun, bukan? Jadi, Anda tahu, ketika melihatnya, sekali lagi, usianya bagus. Dia tampil baik.

"Dia bisa bermain di lini tengah, dia bisa bermain melebar. Anda tahu, dia bisa menjadi pemain yang menarik untuk didatangkan bersama Johnson. Dia jelas bisa mengangkat lini tengah, bukan?

"Dia tampil baik di Bournemouth. Anda tahu, ketika melihat rekrutmen Bournemouth, itu sangat bagus, bukan? Maksud saya, astaga, mereka menghasilkan banyak uang dari penjualan pemain. Mendatangkan mereka dengan harga cukup murah lalu menjualnya dengan harga besar."