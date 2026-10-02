Mantan pelatih PSG Christophe Galtier mengungkap pemenang Ballon d'Or 2026 versinya yang mengejutkan

Mantan pelatih PSG Galtier meyakini Ballon d'Or 2026 harus diberikan kepada pemain yang saat ini berkarier di ibu kota Prancis. Penghargaan bergengsi itu akan segera diberikan, dan perdebatan mengenai siapa pemenang yang paling layak kian memanas.

Galtier, yang menangani klub tersebut pada musim 2022-23, dengan yakin menominasikan tiga bintang Les Parisiens saat ini untuk penghargaan tertinggi itu. Pelatih berusia 60 tahun tersebut sangat ingin melihat penghargaan individu itu kembali ke Prancis. Ia secara khusus menunjuk Ruiz, Dembele dan Kvaratskhelia sebagai kandidat yang paling layak berdasarkan penampilan mereka sepanjang setahun terakhir.