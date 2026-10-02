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Mantan pelatih PSG Christophe Galtier mengungkap pemenang Ballon d'Or 2026 versinya yang mengejutkan
Galtier mendukung para bintang PSG
Mantan pelatih PSG Galtier meyakini Ballon d'Or 2026 harus diberikan kepada pemain yang saat ini berkarier di ibu kota Prancis. Penghargaan bergengsi itu akan segera diberikan, dan perdebatan mengenai siapa pemenang yang paling layak kian memanas.
Galtier, yang menangani klub tersebut pada musim 2022-23, dengan yakin menominasikan tiga bintang Les Parisiens saat ini untuk penghargaan tertinggi itu. Pelatih berusia 60 tahun tersebut sangat ingin melihat penghargaan individu itu kembali ke Prancis. Ia secara khusus menunjuk Ruiz, Dembele dan Kvaratskhelia sebagai kandidat yang paling layak berdasarkan penampilan mereka sepanjang setahun terakhir.
- Getty Images
Trofi dan performa menonjol
Berbicara kepada Le Parisien, bos Neom saat ini itu menjelaskan alasannya memilih trio PSG tersebut. Galtier menyoroti kontribusi masing-masing, dengan membagi alasannya antara raihan trofi dan dampak murni di lapangan.
"Jika kita melihat trofi yang dimenangkan, saya akan menyebut Fabian Ruiz," kata Galtier. "Jika kita fokus pada pertandingan, saya pikir Ousmane Dembele, meskipun dia tidak banyak bermain, dan Khvicha Kvaratskhelia tampil sangat mengesankan. Salah satu dari tiga pemain ini layak memenangkan Ballon d'Or."
Evolusi Fabian Ruiz
Di antara tiga nominasi tersebut, Galtier secara khusus begitu memuji Ruiz. Sang pelatih berperan penting dalam mendatangkan pemain internasional Spanyol itu ke PSG dari Napoli pada musim panas 2022.
Ruiz awalnya kesulitan beradaptasi dengan tuntutan fisik sepak bola Prancis, tetapi sejak itu ia telah berkembang menjadi komponen krusial dalam mesin lini tengah tim. Galtier tetap menjadi pengagum besar kecerdasan taktis pemain berusia 30 tahun itu.
"Jika ada satu pemain yang membuat kolektif tim bisa berjalan dengan sangat mulus, itu adalah dia," jelas Galtier. "Dia melihat segalanya sebelum yang lain, dia menutup pergerakan, dia merasakan sepak bola."
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Menanti seremoni di London
Dunia sepak bola tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui apakah keinginan Galtier menjadi kenyataan. Upacara Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung di London hanya dalam beberapa pekan lagi. Sampai saat itu, Ruiz, Dembele, dan Kvaratskhelia akan tetap fokus pada tugas mereka bersama PSG. Mereka berharap penampilan terbaru mereka cukup untuk mengamankan suara dari juri internasional.
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