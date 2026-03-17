Mantan kiper Manchester United, Sergio Romero, pensiun karena 'alasan keluarga'
Perpisahan yang tenang bagi seorang ikon Argentina
Pensiunnya Romero menandai berakhirnya perjalanan luar biasa selama 20 tahun di level tertinggi sepak bola dunia. Setelah dilepas oleh Argentinos Juniors pada bulan Desember, pemain berusia 39 tahun ini pun tanpa klub, dan akhirnya memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk memprioritaskan keluarganya, seperti dilansir TyC Sports. Romero tetap menjadi sosok legendaris bagi Albiceleste, memegang rekor penampilan terbanyak sebagai penjaga gawang dengan 96 caps. Meskipun karier klubnya lebih banyak dihabiskan sebagai pengganti yang dapat diandalkan bagi David de Gea di Old Trafford, keandalannya dalam kompetisi piala dan turnamen internasional membuatnya dikenal sebagai salah satu pemain paling konsisten di generasinya.
Renungan tentang sebuah momen kegilaan
Tahun-tahun terakhir Romero di Argentina diwarnai kontroversi, termasuk insiden pada 2024 dengan seorang suporter setelah kekalahan Boca Juniors dalam laga Superclasico melawan River Plate. Merenungkan insiden yang mempercepat kepergiannya dari Boca, Romero mengakui: "Saat pria itu mengumpat kepadaku, aku kehilangan kendali. Tak ada di antara kami yang turun ke lapangan untuk kalah; kami ingin menang sama seperti mereka, tapi itu tak terjadi. Aku tidak bisa berpikir pada saat itu, aku kehilangan kendali. Aku meminta maaf kepada pendukung Boca, reaksiku salah, seharusnya aku membiarkannya berlalu dan pergi. Mereka berhak untuk mengekspresikan diri."
Dari final Piala Dunia hingga kejayaan di Liga Europa
Romero meninggalkan warisan yang ditandai oleh penampilan di level elit dan gelar-gelar bergengsi. Sebagai salah satu pilar timnas Argentina yang menjadi runner-up di Piala Dunia 2014, ia kemudian digantikan oleh Emiliano Martinez di timnas. Di Man Utd, Romero membuktikan dirinya sebagai spesialis turnamen piala, terutama saat mengangkat trofi Piala FA pada musim 2015-16 di bawah asuhan Louis van Gaal. Ia kemudian memainkan peran penting dalam kemenangan klub di Liga Europa 2016-17 bersama Jose Mourinho.
Melangkah melewati batas ke dunia manajemen
Alih-alih benar-benar meninggalkan dunia sepak bola, Romero justru sudah merencanakan kembalinya ke bangku cadangan. Ia telah menyatakan ambisi yang jelas untuk terjun ke dunia kepelatihan, dengan mengutip segudang pengetahuan yang ia peroleh saat bekerja di bawah bimbingan beberapa pakar taktik paling bergengsi dalam sejarah sepak bola. "Saya siap melangkah ke tahap berikutnya dan memulai karier yang pasti akan indah," katanya kepada sebuah stasiun radio Argentina. "Sepak bola adalah tentang momen, nama-nama besar, dan beradaptasi dengan skuad yang Anda miliki. Bermain di Eropa dan dilatih oleh Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Tata Martino, dan Alejandro Sabella memberi saya bekal untuk menemukan jalan saya."
