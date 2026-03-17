Mantan kiper Manchester United, Sergio Romero, pensiun karena 'alasan keluarga'

Alih-alih benar-benar meninggalkan dunia sepak bola, Romero justru sudah merencanakan kembalinya ke bangku cadangan. Ia telah menyatakan ambisi yang jelas untuk terjun ke dunia kepelatihan, dengan mengutip segudang pengetahuan yang ia peroleh saat bekerja di bawah bimbingan beberapa pakar taktik paling bergengsi dalam sejarah sepak bola. "Saya siap melangkah ke tahap berikutnya dan memulai karier yang pasti akan indah," katanya kepada sebuah stasiun radio Argentina. "Sepak bola adalah tentang momen, nama-nama besar, dan beradaptasi dengan skuad yang Anda miliki. Bermain di Eropa dan dilatih oleh Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Tata Martino, dan Alejandro Sabella memberi saya bekal untuk menemukan jalan saya."