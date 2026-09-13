Insiden darurat itu terjadi di sebuah kompleks olahraga di Montesilvano ketika mantan bek kanan tersebut tiba-tiba kehilangan kesadaran saat bermain padel sekitar pukul 18.30 waktu setempat, menurut Il Messaggero. Seorang dokter di lokasi segera memberikan pertolongan pertama awal sebelum tim medis darurat 118 tiba dan menggunakan alat kompresi dada mekanis untuk resusitasi. Ia segera diintubasi di lokasi dan dilarikan dengan Kode Merah ke Rumah Sakit Sipil Spirito Santo di Pescara.