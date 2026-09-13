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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Mantan kapten Pescara, Andrea Camplone, dirawat di unit perawatan intensif setelah kolaps saat pertandingan padel

Pescara
Serie C
A. Camplone

Mantan kapten Pescara Andrea Camplone saat ini dirawat di unit perawatan intensif setelah mengalami serangan jantung saat pertandingan padel di Montesilvano. Pria 60 tahun itu pingsan di lapangan dan mendapat tindakan resusitasi darurat dari paramedis sebelum dilarikan ke rumah sakit dengan Kode Merah, di mana ia kemudian menjalani prosedur hemodinamika darurat.

  • Tiba-tiba kolaps saat bermain padel

    Insiden darurat itu terjadi di sebuah kompleks olahraga di Montesilvano ketika mantan bek kanan tersebut tiba-tiba kehilangan kesadaran saat bermain padel sekitar pukul 18.30 waktu setempat, menurut Il Messaggero. Seorang dokter di lokasi segera memberikan pertolongan pertama awal sebelum tim medis darurat 118 tiba dan menggunakan alat kompresi dada mekanis untuk resusitasi. Ia segera diintubasi di lokasi dan dilarikan dengan Kode Merah ke Rumah Sakit Sipil Spirito Santo di Pescara.

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    Kondisi stabil setelah operasi

    Otoritas medis rumah sakit mengonfirmasi bahwa prosedur hemodinamika darurat berhasil dilakukan semalam, dan kondisinya kini stabil di unit perawatan intensif. Para dokter tetap memberikan prognosis yang hati-hati mengingat riwayat komplikasi kardiovaskular yang pernah dialaminya. Pemantauan berkelanjutan tetap difokuskan pada pemulihannya setelah henti jantung mendadak tersebut.

  • Karier sepak bola Italia yang gemilang

    Sosok legendaris itu menjadi kapten Pescara meraih dua promosi ke Serie A di bawah Giovanni Galeone pada 1987 dan 1992. Perjalanannya berlanjut di Perugia, tempat ia meraih promosi beruntun untuk mencapai kasta tertinggi sebelum kemudian membawa klub yang sama meraih gelar Serie C 2013-14 sebagai pelatih kepala. Karier kepelatihannya di sepak bola Italia juga mencakup periode menangani Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena, dan Catania.

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    Pemantauan di rumah sakit tetap krusial

    Tim medis spesialis sedang menjadwalkan pemeriksaan lanjutan dan evaluasi pasca-intubasi sebelum mengeluarkan buletin medis terbaru. Otoritas penegak hukum setempat juga telah diberi tahu tentang insiden di fasilitas olahraga tersebut sesuai prosedur standar untuk melengkapi laporan resmi.

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