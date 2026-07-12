Mantan bintang Prancis: Saya khawatir akan ledakan di Yamal... dan Oulisse muncul begitu saja

Julien Escudi, mantan bintang tim nasional Prancis, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, akan tampil gemilang dalam laga antara La Roja dan Les Bleus di semifinal Piala Dunia.

Dalam wawancara dengan surat kabar AS, Escudé mengatakan, “Spanyol memiliki skuad yang sangat lengkap; mereka telah menjalani banyak pertandingan tanpa kekalahan.”

Ia menambahkan, “Kekhawatiran di Prancis adalah Lamine bisa tiba-tiba tampil gemilang. Dia adalah pemain yang tidak bisa diremehkan, karena sangat kompetitif dan selalu ingin menang serta menjadi yang terbaik, dan hal ini memberinya motivasi tambahan.”

Dia melanjutkan, “Yamal mampu mempercepat tempo permainan dengan luar biasa; dia adalah pemain sayap yang bisa melesat dari sisi mana pun. Satu-satunya yang kurang darinya adalah mencetak gol, tetapi dia telah mencapai semifinal dan akan menghadapi Prancis, dan inilah jenis pertandingan yang sangat disukai oleh pemain seperti dia.”

Dia menambahkan, “Jelas bahwa Prancis memulai turnamen ini dengan lebih baik daripada Spanyol, dan tampil lebih konsisten. Sedangkan Spanyol berkembang secara bertahap, memperoleh kepercayaan diri, dan berhasil melewati setiap babak.”

Dia melanjutkan, “Ketika kita berbicara tentang Spanyol, kita selalu membayangkan tim yang mengandalkan permainan yang lancar, cepat, dan keterampilan teknis. Namun, yang saya lihat sekarang adalah tim yang lebih efektif dan realistis, yang menguasai bola dan membuat lawan-lawannya hanya memiliki sedikit peluang.”