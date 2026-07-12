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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mantan bintang Prancis: Saya khawatir akan ledakan di Yamal... dan Oulisse muncul begitu saja

France vs Spain
France
Spain
World Cup
M. Olise
L. Yamal
J. Escude
Prancis
Spanyol

Julien Escudi, mantan bintang tim nasional Prancis, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, akan tampil gemilang dalam laga antara La Roja dan Les Bleus di semifinal Piala Dunia.

Dalam wawancara dengan surat kabar AS, Escudé mengatakan, “Spanyol memiliki skuad yang sangat lengkap; mereka telah menjalani banyak pertandingan tanpa kekalahan.”

Ia menambahkan, “Kekhawatiran di Prancis adalah Lamine bisa tiba-tiba tampil gemilang. Dia adalah pemain yang tidak bisa diremehkan, karena sangat kompetitif dan selalu ingin menang serta menjadi yang terbaik, dan hal ini memberinya motivasi tambahan.”

Dia melanjutkan, “Yamal mampu mempercepat tempo permainan dengan luar biasa; dia adalah pemain sayap yang bisa melesat dari sisi mana pun. Satu-satunya yang kurang darinya adalah mencetak gol, tetapi dia telah mencapai semifinal dan akan menghadapi Prancis, dan inilah jenis pertandingan yang sangat disukai oleh pemain seperti dia.”

Dia menambahkan, “Jelas bahwa Prancis memulai turnamen ini dengan lebih baik daripada Spanyol, dan tampil lebih konsisten. Sedangkan Spanyol berkembang secara bertahap, memperoleh kepercayaan diri, dan berhasil melewati setiap babak.”

Dia melanjutkan, “Ketika kita berbicara tentang Spanyol, kita selalu membayangkan tim yang mengandalkan permainan yang lancar, cepat, dan keterampilan teknis. Namun, yang saya lihat sekarang adalah tim yang lebih efektif dan realistis, yang menguasai bola dan membuat lawan-lawannya hanya memiliki sedikit peluang.”

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olisier merupakan kasus yang mengejutkan bahkan di Prancis sendiri

    Dia menegaskan, “Adapun Prancis, kami selalu melihatnya sebagai tim nasional yang memiliki pemain-pemain hebat, serta mengandalkan kekuatan, kecepatan, dan permainan langsung. Namun, meskipun terkadang menguasai bola, mereka tidak memberikan rasa aman yang besar dalam pertahanan. Kini, mereka telah menjadi tim nasional yang lengkap dalam segala hal. Mereka adalah tim yang terorganisir, cepat, dan agresif.”

    Mengenai Mikel Olise, ia berkomentar, “Dia muncul begitu saja. Federasi Sepak Bola Prancis memang telah mengamatinya, tetapi kehadirannya tetap menjadi hal yang mengejutkan bahkan di Prancis sendiri, karena ia lahir di Inggris, dibesarkan di sana, dan tidak lulus dari akademi sepak bola Prancis. Namun demikian, ia berhasil masuk ke tim nasional senior hanya dalam waktu dua tahun dan beradaptasi dengan cara yang luar biasa.”

    Ia menambahkan, “Mbappé sebagai kapten? Saya tidak akan membicarakan akhir musimnya bersama Real Madrid atau persiapannya untuk Piala Dunia, tetapi yang kita lihat sekarang adalah ia sedang menjalani Piala Dunia terakhirnya bersama pelatihnya saat ini, sekaligus sebagai kapten tim nasional, dan ia jelas tampil sebagai pemimpin baik di dalam maupun di luar lapangan. Perilakunya, dedikasinya, dan statistiknya, semuanya menegaskan hal itu. Di Prancis, kita melihatnya sebagai pemain penentu, pencetak gol, kapten, dan pemain yang berkomitmen.”

    Dia menambahkan, “Sebelum Piala Dunia dimulai, saya menempatkan Spanyol di peringkat pertama, mengingat hasil dan statistiknya, dan hingga saat ini mereka masih kebobolan sedikit gol serta memiliki pertahanan yang kokoh dan kiper yang luar biasa. Spanyol akan menjadi rintangan yang sangat berat bagi Prancis jika ingin meraih gelar juara Piala Dunia.”

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