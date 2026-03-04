Mantan bintang Barcelona mengklaim VAR diciptakan agar Real Madrid 'tidak lagi merampok kami'

Komentar Vidal muncul pada saat yang sangat sensitif bagi Real Madrid, yang saat ini sedang menghadapi tuduhan baru tentang perlakuan istimewa dari pihak berwenang. Setelah kekalahan mengejutkan 1-0 dari Getafe pada Senin, sorotan tertuju pada Antonio Rudiger akibat tantangan ceroboh yang tidak dihukum. Bek Getafe, Diego Rico, merasa kesal karena tidak ada intervensi VAR, dan menyarankan agar pemain Jerman itu dijatuhi larangan bermain yang panjang atas apa yang dia gambarkan sebagai tindakan agresif sengaja di lapangan.

Rico memimpin seruan agar bek Real Madrid itu dikeluarkan dari lapangan, dengan mengatakan: "Jika situasinya terbalik, saya akan mendapat hukuman larangan bermain 10 pertandingan atau bahkan tidak bermain sama sekali musim ini. Saya tidak tahu untuk apa VAR ada. Saya pikir itu untuk situasi seperti ini.

"Itu adalah serangan; Anda bisa melihat dia sengaja ingin memukul saya. Pada permainan sebelumnya, kami terlibat perkelahian yang berujung pada pelanggaran, dan saat dia kembali ke pertahanan, dia mengucapkan kata-kata. Pada permainan berikutnya, bola datang kepada saya, dan Anda bisa melihat dia bahkan mendorong rekan setimnya untuk menghantam wajah saya. Jika dia menangkap saya dalam posisi yang buruk, dia bisa saja meninggalkan saya tergeletak di rumput."