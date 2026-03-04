AFP
Mantan bintang Barcelona mengklaim VAR diciptakan agar Real Madrid 'tidak lagi merampok kami'
Vidal memicu kembali perseteruan sengit dengan Real Madrid.
Selama penampilannya di podcast Enfocados, melalui Mundo Deportivo, pria berusia 38 tahun itu ditanya tentang rekam jejaknya melawan juara Eropa 15 kali. Vidal tidak menahan diri, mengungkit kembali luka lama dari masa-masa di Jerman dan Spanyol, mengatakan: "Ya, saya merasa dirugikan oleh Real Madrid. Dalam dua pertandingan bersama Bayern Munich di Liga Champions, di babak perempat final dan semifinal, saat mereka mengeliminasi kami."
Ikon Chile melontarkan tuduhan VAR yang mengejutkan.
Gelandang veteran Chile, yang saat ini bermain untuk Colo-Colo di negaranya, memperdalam kritiknya dengan mempertanyakan integritas permainan sebelum teknologi diperkenalkan. Ia menyarankan bahwa olahraga ini diwarnai oleh keunggulan yang tidak adil hingga badan pengatur terpaksa bertindak. Vidal secara eksplisit mengaitkan kemajuan teknologi dengan pengalamannya melawan klub ibu kota, membuat klaim yang pasti akan menimbulkan kegemparan di Madrid.
Dalam podcastnya, mantan pemain Juventus itu mengklaim bahwa sistem tersebut hanya ada karena tim dari Santiago Bernabeu. "VAR diperkenalkan karena Real Madrid. Sebelum itu, terlalu banyak kecurangan," katanya. "Itulah mengapa mereka menciptakan VAR, agar mereka tidak mencuri lagi."
"Pencurian ini tidak boleh terjadi!"
Akar persaingan sengit ini dapat ditelusuri kembali ke kampanye Liga Champions 2016-17, di mana Bayern tersingkir dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi. Selama leg kedua perempat final yang krusial di Santiago Bernabeu, Vidal diusir pada menit ke-84 setelah menerima kartu kuning kedua, meskipun tampaknya ia memenangkan bola secara bersih dalam duel dengan Marco Asensio. Keputusan tersebut terbukti fatal bagi Bayern, yang akhirnya kalah 4-2 (6-3 secara agregat) setelah perpanjangan waktu, dengan Cristiano Ronaldo memanfaatkan beberapa keputusan kontroversial pada malam itu.
Kutipan gelandang tersebut dari malam itu sama eksplosifnya seperti sekarang. Menanggapi wasit Viktor Kassai, Vidal sebelumnya mengatakan: "Ketika Madrid merasa terancam, wasit mulai pertunjukannya. Pencurian seperti ini tidak boleh terjadi di Liga Champions. Kami merasakannya dengan sangat dan mulai bertanya-tanya. Kami ingin lolos dan ada banyak kemarahan karena pertandingan dengan intensitas seperti itu diputuskan oleh wasit. Dia membuat banyak kesalahan dan mengeliminasi kami dari Liga Champions. Ketika wasit mempermalukan Anda seperti itu, sangat sulit untuk menerimanya. Itu membuat Anda sangat marah."
Madrid menghadapi kemarahan baru terkait VAR.
Komentar Vidal muncul pada saat yang sangat sensitif bagi Real Madrid, yang saat ini sedang menghadapi tuduhan baru tentang perlakuan istimewa dari pihak berwenang. Setelah kekalahan mengejutkan 1-0 dari Getafe pada Senin, sorotan tertuju pada Antonio Rudiger akibat tantangan ceroboh yang tidak dihukum. Bek Getafe, Diego Rico, merasa kesal karena tidak ada intervensi VAR, dan menyarankan agar pemain Jerman itu dijatuhi larangan bermain yang panjang atas apa yang dia gambarkan sebagai tindakan agresif sengaja di lapangan.
Rico memimpin seruan agar bek Real Madrid itu dikeluarkan dari lapangan, dengan mengatakan: "Jika situasinya terbalik, saya akan mendapat hukuman larangan bermain 10 pertandingan atau bahkan tidak bermain sama sekali musim ini. Saya tidak tahu untuk apa VAR ada. Saya pikir itu untuk situasi seperti ini.
"Itu adalah serangan; Anda bisa melihat dia sengaja ingin memukul saya. Pada permainan sebelumnya, kami terlibat perkelahian yang berujung pada pelanggaran, dan saat dia kembali ke pertahanan, dia mengucapkan kata-kata. Pada permainan berikutnya, bola datang kepada saya, dan Anda bisa melihat dia bahkan mendorong rekan setimnya untuk menghantam wajah saya. Jika dia menangkap saya dalam posisi yang buruk, dia bisa saja meninggalkan saya tergeletak di rumput."
