Mantan bintang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, dikabarkan akan pindah ke Spanyol secara mengejutkan

Aubameyang hampir menyelesaikan kepulangannya yang tak terduga ke Spanyol, dengan Deportivo La Coruña muncul sebagai tujuan yang paling mungkin baginya.

Menurut Foot Mercato, sang penyerang saat ini sedang menjalani pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan klub Spanyol yang ambisius tersebut. Aubameyang telah terpinggirkan dari rencana Marseille dalam beberapa bulan terakhir, memaksanya untuk mencari jalan alternatif guna melanjutkan karier profesionalnya.

Setelah sebelumnya menikmati masa-masa sukses bersama Barcelona, Aubameyang sudah tidak asing lagi dengan tuntutan sepak bola Spanyol. Deportivo La Coruna kini sangat ingin mendapatkan tanda tangannya, dengan harapan pengalaman luasnya dapat secara signifikan memperkuat lini serang mereka.



