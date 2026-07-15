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Pierre-Emerick AubameyangGetty Images
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Mantan bintang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, dikabarkan akan pindah ke Spanyol secara mengejutkan

Transfers
Marseille
Deportivo de A Coruna
Ligue 1
P. Aubameyang
LaLiga

Mantan penyerang Arsenal dan Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang, dilaporkan hampir kembali secara mengejutkan ke dunia sepak bola Spanyol. Setelah terpinggirkan di Marseille, striker veteran ini kini santer dikaitkan dengan kepindahan ke Deportivo La Coruña, saat ia berupaya menghidupkan kembali fase akhir kariernya dengan tantangan baru di negara yang sudah tak asing baginya.

  • Langkah mengejutkan ke Deportivo La Coruña

    Aubameyang hampir menyelesaikan kepulangannya yang tak terduga ke Spanyol, dengan Deportivo La Coruña muncul sebagai tujuan yang paling mungkin baginya.

    Menurut Foot Mercato, sang penyerang saat ini sedang menjalani pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan klub Spanyol yang ambisius tersebut. Aubameyang telah terpinggirkan dari rencana Marseille dalam beberapa bulan terakhir, memaksanya untuk mencari jalan alternatif guna melanjutkan karier profesionalnya.

    Setelah sebelumnya menikmati masa-masa sukses bersama Barcelona, Aubameyang sudah tidak asing lagi dengan tuntutan sepak bola Spanyol. Deportivo La Coruna kini sangat ingin mendapatkan tanda tangannya, dengan harapan pengalaman luasnya dapat secara signifikan memperkuat lini serang mereka.


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    Mencari tantangan baru

    Setelah situasi rumit terjadi di Marseille, Aubameyang kini secara aktif mencari tantangan baru untuk menghidupkan kembali babak akhir kariernya. Marseille telah merombak skuad mereka, sehingga Aubameyang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk tampil secara reguler. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan di Prancis, penyerang ini berhasil mempertahankan performa yang memuaskan setiap kali ia turun ke lapangan.

    Deportivo La Coruna memandang potensi transfer ini sebagai pernyataan niat yang kuat, dengan mengandalkan Aubameyang untuk memberikan kepemimpinan yang esensial di ruang ganti mereka. Klub Spanyol ini memiliki ambisi besar untuk kembali ke puncak sepak bola nasional, dan mereka yakin bahwa mendatangkan pemain sekelas Aubameyang merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan tersebut.

  • Angka-angka yang mengesankan di Prancis

    Meskipun posisinya secara keseluruhan di Marseille memburuk belakangan ini, Aubameyang mencatatkan statistik individu yang sangat memuaskan pada musim lalu. Di semua kompetisi, Aubameyang tampil dalam 30 pertandingan, mencetak 10 gol, dan memberikan lima assist kepada rekan-rekan setimnya.

    Selain itu, penampilannya di ajang Eropa semakin menonjolkan kemampuannya yang tak lekang oleh waktu untuk memengaruhi jalannya pertandingan di level tertinggi. Di Liga Champions, Aubameyang mencatatkan tiga gol dan empat assist hanya dalam delapan pertandingan. Angka-angka ini menjadi bukti nyata bahwa mobilitas, kecepatan luar biasa, dan kualitas penyelesaian akhir yang mematikan tetap terjaga dengan baik. Deportivo La Coruna mengandalkan karakteristik-karakteristik inilah untuk membantu mereka menembus pertahanan lawan yang kokoh dan mengamankan poin-poin penting sepanjang musim kompetisi domestik Spanyol yang akan datang.

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  • AubameyangGetty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Aubameyang?

    Aubameyang kini diperkirakan akan segera bertolak ke Spanyol untuk menyelesaikan persyaratan kontrak dan menjalani pemeriksaan medis wajib bersama Deportivo La Coruna. Jika negosiasi berjalan lancar tanpa hambatan yang tak terduga, Marseille akan secara resmi menyetujui kepindahannya.

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