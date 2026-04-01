Mantan bintang Arsenal dan Rusia, Andrey Arshavin, terjun ke cabang olahraga baru yang mengejutkan dan akan bertanding melawan juara tiga kali

Ia tiba di London Utara dengan ekspektasi yang sangat tinggi setelah pindah dari Zenit pada hari terakhir bursa transfer awal 2009. Selama empat tahun di bawah asuhan Arsene Wenger, ia tampil dalam 144 pertandingan, mencetak 31 gol, dan memberikan 45 assist. Meskipun momen-momen jeniusnya tak terbantahkan—terutama gol penentu kemenangannya melawan Barcelona di Liga Champions—masa-masa kariernya di Inggris sering kali dianggap kurang konsisten. Setelah kembali ke Zenit dengan status bebas transfer pada 2013, ia memperkaya lemari trofinya yang mengesankan dengan tiga gelar juara Rusia dan satu Piala UEFA. Saat ini ia bekerja sebagai eksekutif di klub Rusia tersebut, tempat ia mengukuhkan warisannya dengan 376 penampilan, 80 gol, dan 110 assist.