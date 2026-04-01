AFP
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Arsenal dan Rusia, Andrey Arshavin, terjun ke cabang olahraga baru yang mengejutkan dan akan bertanding melawan juara tiga kali
Sebuah langkah berani bagi seorang legenda Arsenal
Menurut talkSPORT, pria yang terkenal karena penampilan gemilangnya saat mencetak empat gol dalam laga imbang 4-4 melawan Liverpool itu muncul dalam sebuah video YouTube yang tak terduga. Ia terlihat berhadapan dengan juara Rusia tiga kali dalam pertandingan backgammon yang penuh tekanan, menunjukkan semangat kompetitif yang jelas belum pudar sejak masa-masa ia masih aktif bermain. Namun, hal ini tidak menandakan perubahan total dalam kariernya, karena ia telah memperoleh lisensi kepelatihan UEFA, dan masa depan di dunia sepak bola profesional tetap menjadi kemungkinan yang nyata bagi mantan pemain sayap tersebut.
Penampilan yang tak lagi dikenali dari mantan pemain sayap itu
Penampilan ini merupakan bagian dari kolaborasi kreatif bersama sesama mantan pemain profesional Vladislav Radimov, yang telah membela timnas Rusia dalam 33 pertandingan selama kariernya yang mencakup masa-masa bermain di Zenit St Petersburg dan Real Zaragoza. Keduanya telah meluncurkan saluran YouTube yang dengan cepat mendapatkan popularitas, dengan jumlah pelanggan hampir 100.000 orang. Konten mereka berfokus pada kunjungan ke lokasi-lokasi unik dan mengikuti tantangan-tantangan yang tidak biasa. Dalam episode terbaru, transformasi fisik pria berusia 44 tahun ini menjadi sorotan utama, dengan mantan pemain Arsenal tersebut mengenakan kacamata dan topi tradisional, setelah lama meninggalkan gaya rambut muda yang ia kenakan pada masa kejayaannya di Emirates.
Merefleksikan warisan Emirates yang beragam
Ia tiba di London Utara dengan ekspektasi yang sangat tinggi setelah pindah dari Zenit pada hari terakhir bursa transfer awal 2009. Selama empat tahun di bawah asuhan Arsene Wenger, ia tampil dalam 144 pertandingan, mencetak 31 gol, dan memberikan 45 assist. Meskipun momen-momen jeniusnya tak terbantahkan—terutama gol penentu kemenangannya melawan Barcelona di Liga Champions—masa-masa kariernya di Inggris sering kali dianggap kurang konsisten. Setelah kembali ke Zenit dengan status bebas transfer pada 2013, ia memperkaya lemari trofinya yang mengesankan dengan tiga gelar juara Rusia dan satu Piala UEFA. Saat ini ia bekerja sebagai eksekutif di klub Rusia tersebut, tempat ia mengukuhkan warisannya dengan 376 penampilan, 80 gol, dan 110 assist.
Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan ikon Rusia ini?
Setelah pensiun dari Kairat Almaty pada tahun 2019 usai menjuarai satu gelar Piala Kazakhstan, Arshavin kini berhasil memanfaatkan pengalaman bertahapnya di lapangan untuk berkiprah di bidang kepemimpinan eksekutif. Para penggemar kini menanti dengan penuh antusias apakah ia pada akhirnya akan beralih ke peran manajerial yang menonjol di dunia sepak bola Eropa.