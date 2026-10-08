Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bek Manchester United & Inter, Darmian, menuntaskan kepindahan ke Bologna dengan status bebas transfer
Darmian pastikan kembali ke Serie A
Bologna secara resmi mengonfirmasi perekrutan full-back veteran Darmian, membawa mantan bintang Manchester United dan Inter itu kembali ke Serie A dengan status bebas transfer. Pemain berusia 36 tahun itu datang dengan segudang pengalaman di kasta tertinggi Italia, setelah sebelumnya mencatatkan enam penampilan untuk Milan, 16 untuk Palermo, 151 untuk Torino, 37 untuk Parma, dan 218 untuk Inter.
Kesepakatan ini menjadi suntikan signifikan bagi Bologna, yang terpaksa masuk ke bursa transfer setelah lini pertahanan mereka diterpa cedera serius. Bek serbabisa itu menandatangani kontrak yang akan membuatnya bertahan di Stadio Renato Dall'Ara hingga akhir musim 2026-27. Menurut Football Italia, kesepakatan tersebut juga mencakup klausul khusus yang memungkinkan klub memperpanjang masa baktinya selama 12 bulan lagi apabila ia memenuhi target performa tertentu pada tahun pertamanya.
- Getty Images Sport
Karier gemilang berlanjut
Peluang itu muncul setelah bek kanan Rossoblu Emil Holm mengalami cedera serius, yang didapatnya saat menjalankan tugas internasional bersama Swedia pada jeda September-Oktober. Holm sejak itu telah menjalani operasi dan diperkirakan harus menepi selama empat hingga enam bulan, membuka jalan bagi Darmian untuk kembali ke Serie A setelah sedikit lebih dari tiga bulan berstatus bebas transfer.
Terlepas dari usianya, Darmian tetap menjadi figur yang sangat dihormati dalam sepakbola Eropa berkat keandalannya dan kecerdasan taktisnya. Selama masa baktinya yang sukses di Inter, ia mencatatkan 218 penampilan di semua kompetisi dan memantapkan diri sebagai sosok penting dalam era dominasi mereka belakangan ini. Lemari trofinya terisi sangat lengkap, dengan koleksi tiga gelar Serie A, tiga trofi Coppa Italia, dan tiga medali juara Supercoppa Italiana dari masanya di Milan.
Selain kesuksesannya di kompetisi domestik, mantan pemain Torino itu juga tampil dalam dua final Liga Champions pada 2023 dan 2025, meski Inter pada akhirnya finis sebagai runner-up pada kedua kesempatan tersebut.
Siap untuk segera bertindak
Darmian tidak akan memiliki banyak waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, karena ia diperkirakan akan langsung dimasukkan ke dalam skuad pertandingan. Pemain veteran itu tersedia untuk dipilih jelang laga liga Bologna berikutnya, yaitu lawatan sulit ke markas Lecce pada Minggu sore.
Sebelum kepindahannya, laporan menyebut bek sayap veteran itu menarik minat dari beberapa klub promosi setelah meninggalkan Inter, dan bahkan ditawari peran non-bermain di belakang layar di San Siro.
- AFP
Awal sulit Bologna
Meski mengawali musim dengan sulit, Bologna saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen Serie A dengan hanya dua poin, setelah mencatatkan dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan pertama mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami