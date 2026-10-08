Mantan bek Manchester United & Inter, Darmian, menuntaskan kepindahan ke Bologna dengan status bebas transfer

Peluang itu muncul setelah bek kanan Rossoblu Emil Holm mengalami cedera serius, yang didapatnya saat menjalankan tugas internasional bersama Swedia pada jeda September-Oktober. Holm sejak itu telah menjalani operasi dan diperkirakan harus menepi selama empat hingga enam bulan, membuka jalan bagi Darmian untuk kembali ke Serie A setelah sedikit lebih dari tiga bulan berstatus bebas transfer.

Terlepas dari usianya, Darmian tetap menjadi figur yang sangat dihormati dalam sepakbola Eropa berkat keandalannya dan kecerdasan taktisnya. Selama masa baktinya yang sukses di Inter, ia mencatatkan 218 penampilan di semua kompetisi dan memantapkan diri sebagai sosok penting dalam era dominasi mereka belakangan ini. Lemari trofinya terisi sangat lengkap, dengan koleksi tiga gelar Serie A, tiga trofi Coppa Italia, dan tiga medali juara Supercoppa Italiana dari masanya di Milan.

Selain kesuksesannya di kompetisi domestik, mantan pemain Torino itu juga tampil dalam dua final Liga Champions pada 2023 dan 2025, meski Inter pada akhirnya finis sebagai runner-up pada kedua kesempatan tersebut.