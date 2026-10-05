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Mantan bek Man Utd Marcos Rojo menuntaskan kepulangan dramatis ke Estudiantes
Terobosan dalam negosiasi untuk Rojo
Menurut TyC Sports, saga panjang seputar masa depan Rojo telah mencapai akhir setelah negosiasi berkepanjangan antara Racing dan Estudiantes. Setelah pembicaraan intens dan ketidakpastian yang besar di antara kedua pihak, kesepakatan verbal telah tercapai agar bek veteran itu meninggalkan Avellaneda dan kembali ke La Plata untuk periode ketiga saat kariernya mendekati akhir.
Racing pada awalnya enggan menyetujui kepergian pemain berpengalaman berusia 36 tahun itu, dengan direktur olahraga Diego Milito mengambil sikap tidak fleksibel pada tahap awal pembicaraan sebelum akhirnya memberikan "ya" yang definitif. Estudiantes bergerak agresif untuk mendapatkan mantan pemain internasional Argentina itu demi mengatasi krisis di lini pertahanan menjelang semifinal Copa Libertadores melawan Flamengo, ketika pelatih kepala Alexander Medina tidak akan diperkuat Leandro Gonzalez Pirez yang terkena skorsing dan Tomas Palacios pada leg pertama karena akumulasi kartu kuning.
- Getty Images Sport
Rincian finansial dari kepulangan itu
Meski konfirmasi resmi dari Racing masih ditunggu, kerangka finansial transfer ini sudah sepenuhnya rampung. Estudiantes menawarkan sekitar $800.000 untuk sisa tiga bulan kontrak Rojo, disertai bonus terkait performa yang terikat pada setiap kemenangan tim City Bell saat sang bek tampil.
Rojo mengambil langkah sendiri untuk memaksakan kepindahan ini terwujud, didorong tekad untuk mengakhiri kariernya dengan bermain di Copa Libertadores bersama klub tempat semuanya bermula. Bek tengah berkaki kiri itu menolak menghadiri sesi latihan terbaru di kompleks Tita Mattiusi dan setuju untuk melepas sebagian besar utang yang dimiliki Racing kepadanya. Setelah semua syarat terpenuhi, Milito melunakkan posisinya, membuka jalan bagi sang bek untuk menandatangani kontrak pada Senin yang berlaku hingga Desember 2027.
Memperbaiki jembatan yang retak di Plata
Selain menyelesaikan masalah taktis yang mendesak, kepindahan ini menjadi peluang bagi Rojo untuk memperbaiki hubungannya dengan para suporter Estudiantes. Pada 2020, rencana kepulangannya yang gagal diikuti oleh kepindahan kontroversial ke Boca Juniors, yang memicu kemarahan dan kritik luas dari para pendukung Pincha.
Kembali ke klub masa kecilnya memberinya panggung untuk memperbaiki citranya dan menulis ulang kisahnya di La Plata. Dalam dua periode sebelumnya bersama Estudiantes, bek itu mencatatkan 54 penampilan, mencetak empat gol, dan mengangkat trofi Copa Libertadores 2009.
- Getty Images Sport
Kepemimpinan para veteran memperkuat ambisi di level kontinental
Waktu kedatangan Rojo memberi Medina sosok pemimpin berpengalaman secara instan tepat saat ambisi klub di level kontinental dipertaruhkan. Dengan leg pertama krusial melawan Flamengo yang kian dekat, ketersediaan sang veteran menghadirkan stabilitas di lini belakang tepat ketika skuad paling membutuhkannya.
Setelah kontraknya ditandatangani pada Senin, perhatian akan langsung beralih pada upaya mengintegrasikannya ke dalam persiapan pertandingan. Membantu membawa Estudiantes melewati hadangan raksasa Brasil dan melaju ke final Copa Libertadores lainnya akan menjadi bab penutup yang paling tepat bagi kariernya di klub tempat semuanya bermula.
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