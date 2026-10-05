Mantan bek Man Utd Marcos Rojo menuntaskan kepulangan dramatis ke Estudiantes

Menurut TyC Sports, saga panjang seputar masa depan Rojo telah mencapai akhir setelah negosiasi berkepanjangan antara Racing dan Estudiantes. Setelah pembicaraan intens dan ketidakpastian yang besar di antara kedua pihak, kesepakatan verbal telah tercapai agar bek veteran itu meninggalkan Avellaneda dan kembali ke La Plata untuk periode ketiga saat kariernya mendekati akhir.

Racing pada awalnya enggan menyetujui kepergian pemain berpengalaman berusia 36 tahun itu, dengan direktur olahraga Diego Milito mengambil sikap tidak fleksibel pada tahap awal pembicaraan sebelum akhirnya memberikan "ya" yang definitif. Estudiantes bergerak agresif untuk mendapatkan mantan pemain internasional Argentina itu demi mengatasi krisis di lini pertahanan menjelang semifinal Copa Libertadores melawan Flamengo, ketika pelatih kepala Alexander Medina tidak akan diperkuat Leandro Gonzalez Pirez yang terkena skorsing dan Tomas Palacios pada leg pertama karena akumulasi kartu kuning.