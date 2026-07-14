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"Manfaatkan Messi untuk meraih kemenangan!".. Carragher mendesak Inggris untuk mengincar "Si Kutu"

FEATURES
Opinion
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
J. Carragher
L. Messi
B. Saka
J. Bellingham
T. Tuchel
Inggris
Argentina
AS
Jerman

Artikel analisis tentang mantan bintang Liverpool

Jimmy Carragher, mantan bintang Liverpool, berpendapat bahwa pertandingan yang dinantikan antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 tidak hanya akan ditentukan oleh kemampuan tim Inggris dalam menekan ancaman Lionel Messi, tetapi juga sejauh mana mereka berhasil memanfaatkan beberapa aspek yang kini tidak lagi menjadi kekuatan utama sang kapten Tango.

Mantan bek Inggris itu menjelaskan dalamartikel analisis di Sky Sports bahwa Messi terus menampilkan performa luar biasa melalui statistik dan pengaruhnya di lini serang, namun ia bukan lagi pemain yang menekan lawan atau menjalankan peran defensif seperti pada tahun-tahun awalnya, hal ini memberi Thomas Tuchel kesempatan untuk menyusun strategi yang tidak hanya berfokus pada menghentikan bintang Argentina tersebut, tetapi juga menargetkannya.

Carragher juga menyinggung kontroversi yang terjadi di dalam skuad Inggris setelah pernyataan Tuchel mengenai kehadiran Bellingham pasca-pertandingan melawan Norwegia, menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya krisis di antara kedua belah pihak, sebelum mengungkapkan pemain yang menurutnya layak masuk dalam susunan pemain inti saat menghadapi Argentina.

Berikut teks artikelnya:

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saya yakin Inggris bisa memanfaatkan Lionel Messi dalam pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Argentina.

    Messi, yang berusia 38 tahun, mungkin merupakan pemain terbaik di turnamen musim panas ini, setelah mencetak delapan gol dan memberikan dua assist, dan kini ia berupaya membawa Argentina ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

    Tim asuhan Thomas Tuchel akan mencari cara untuk menghentikan Messi, dalam upaya mengakhiri penantian selama 60 tahun untuk mencapai final Piala Dunia. Namun, pemikiran tidak boleh hanya terbatas pada membatasi ancamannya, melainkan juga harus mencari cara untuk memanfaatkan kelemahan pertahanannya.

    Tidak ada yang baru dari Messi. Dia sudah ada selama 20 tahun dan belum ada yang menemukan cara untuk menghentikannya.

    Harus ada rencana. Saya tidak berpikir itu akan berupa penjagaan satu lawan satu, tetapi harus ada rencana yang jelas. Para pemain akan mengantisipasinya. Dan ini bukan berarti menyerah, karena Anda menghadapi mungkin pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, dan dia juga telah membuktikannya di turnamen ini.

    Di saat yang sama, kita juga harus memikirkan cara memanfaatkan Messi. Saat bola ada di pihak lawan, dia bergerak ke dalam lapangan, dan itu tidak berarti bek kiri Inggris harus berdiri di sampingnya sepanjang pertandingan.

    Inggris bisa memanfaatkan fakta bahwa Argentina hanya mempertahankan diri dengan sembilan pemain lapangan.

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  • Saya berharap pertandingan melawan Atlanta akan berjalan serupa dengan pertandingan melawan Kroasia, saat kami menghadapi tim yang percaya pada kemampuannya dan berusaha bermain menyerang.

    Saya tidak berpikir ada perbedaan besar antara kedua tim. Saya juga tidak yakin Argentina akan menarik semua pemainnya ke belakang. Mereka akan mencoba saling serang dengan kami, dan hal ini mungkin memberi kami ruang yang bisa dimanfaatkan.

    Bek sayap Argentina sangat suka maju ke depan, tetapi tim ini tidak mengandalkan sayap murni, dan mungkin inilah salah satu titik yang bisa dimanfaatkan Inggris.

    Saya berharap pertandingan ini akan berbeda dari sebagian besar pertandingan Inggris di turnamen ini, karena saya masih belum yakin bahwa kami telah mendekati performa terbaik kami.

  • Jude Bellingham Thomas Tuchel England 2026 World CupGetty/GOAL

    Saya tidak menemukan masalah apa pun dalam pernyataan Thomas Tuchel setelah pertandingan melawan Norwegia. Mungkin dia sedang emosional setelah pertandingan itu, tetapi kenyataannya Inggris tidak bermain dengan baik, dan mereka bisa saja dengan mudah kalah dalam pertandingan tersebut.

    Saya sangat memahami Tuchel. Kita sudah mengenal kepribadiannya sejak masa-masa di Chelsea, dan salah satu ciri utamanya adalah dia selalu berbicara secara blak-blakan. Di Piala Dunia, seorang pelatih harus tegas, mengambil keputusan besar, dan jujur kepada para pemainnya. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda, dan karena itu saya menyukai wawancara pasca-pertandingannya.

    Adapun Jude Bellingham, saya rasa dia juga masih terpengaruh setelah pertandingan. Dia mencetak dua gol, lalu merasakan betapa sulitnya bermain dan kondisi cuaca yang ekstrem. Saya bisa memahami reaksinya, tetapi saya tidak melihat adanya masalah antara dia dan Tuchel.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mengenai susunan pemain, menurut saya Bukayo Saka harus diturunkan sebagai starter saat melawan Argentina. 

    Noni Madueke telah mendapat banyak kesempatan di turnamen ini, namun hasilnya tidak sesuai harapannya. Memang benar Saka belum 100% siap, tetapi inilah saatnya Anda mengandalkan pemain-pemain terbaik Anda.

    Jika dia mampu memberikan kontribusi, dia harus diturunkan sebagai starter. Tidak ada ruang untuk memikirkan final yang mungkin terjadi, karena pertandingan ini yang paling penting.”

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