Saya yakin Inggris bisa memanfaatkan Lionel Messi dalam pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Argentina.

Messi, yang berusia 38 tahun, mungkin merupakan pemain terbaik di turnamen musim panas ini, setelah mencetak delapan gol dan memberikan dua assist, dan kini ia berupaya membawa Argentina ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Tim asuhan Thomas Tuchel akan mencari cara untuk menghentikan Messi, dalam upaya mengakhiri penantian selama 60 tahun untuk mencapai final Piala Dunia. Namun, pemikiran tidak boleh hanya terbatas pada membatasi ancamannya, melainkan juga harus mencari cara untuk memanfaatkan kelemahan pertahanannya.

Tidak ada yang baru dari Messi. Dia sudah ada selama 20 tahun dan belum ada yang menemukan cara untuk menghentikannya.

Harus ada rencana. Saya tidak berpikir itu akan berupa penjagaan satu lawan satu, tetapi harus ada rencana yang jelas. Para pemain akan mengantisipasinya. Dan ini bukan berarti menyerah, karena Anda menghadapi mungkin pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, dan dia juga telah membuktikannya di turnamen ini.

Di saat yang sama, kita juga harus memikirkan cara memanfaatkan Messi. Saat bola ada di pihak lawan, dia bergerak ke dalam lapangan, dan itu tidak berarti bek kiri Inggris harus berdiri di sampingnya sepanjang pertandingan.

Inggris bisa memanfaatkan fakta bahwa Argentina hanya mempertahankan diri dengan sembilan pemain lapangan.