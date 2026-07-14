Jimmy Carragher, mantan bintang Liverpool, berpendapat bahwa pertandingan yang dinantikan antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 tidak hanya akan ditentukan oleh kemampuan tim Inggris dalam menekan ancaman Lionel Messi, tetapi juga sejauh mana mereka berhasil memanfaatkan beberapa aspek yang kini tidak lagi menjadi kekuatan utama sang kapten Tango.
Mantan bek Inggris itu menjelaskan dalamartikel analisis di Sky Sports bahwa Messi terus menampilkan performa luar biasa melalui statistik dan pengaruhnya di lini serang, namun ia bukan lagi pemain yang menekan lawan atau menjalankan peran defensif seperti pada tahun-tahun awalnya, hal ini memberi Thomas Tuchel kesempatan untuk menyusun strategi yang tidak hanya berfokus pada menghentikan bintang Argentina tersebut, tetapi juga menargetkannya.
Carragher juga menyinggung kontroversi yang terjadi di dalam skuad Inggris setelah pernyataan Tuchel mengenai kehadiran Bellingham pasca-pertandingan melawan Norwegia, menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya krisis di antara kedua belah pihak, sebelum mengungkapkan pemain yang menurutnya layak masuk dalam susunan pemain inti saat menghadapi Argentina.
Berikut teks artikelnya: