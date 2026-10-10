Manchester United dilaporkan telah mengidentifikasi bek Bayern, Davies sebagai target transfer utama, menurut Fussball News. Manchester United ingin menambah daya gedor di sisi kiri mereka, dan pemain internasional Kanada itu sangat cocok dengan profil tersebut.

Namun, Manchester United jelas bukan satu-satunya klub yang mengagumi bek sayap eksplosif itu. Rival-rival di Premier League, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City, semuanya memantau situasi di Bavaria dengan saksama saat mereka mempertimbangkan tambahan di lini pertahanan.

Raksasa Spanyol, Madrid dan Barcelona, juga tetap menjadi peminat jangka panjang sang pemain cepat. Persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya di seluruh Eropa bisa memicu perang penawaran besar pada bursa transfer mendatang.