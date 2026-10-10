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Manchester United siaga tinggi saat Bayern Munchen menetapkan harga untuk Alphonso Davies
Raksasa Premier League mengincar bintang Bayern
Manchester United dilaporkan telah mengidentifikasi bek Bayern, Davies sebagai target transfer utama, menurut Fussball News. Manchester United ingin menambah daya gedor di sisi kiri mereka, dan pemain internasional Kanada itu sangat cocok dengan profil tersebut.
Namun, Manchester United jelas bukan satu-satunya klub yang mengagumi bek sayap eksplosif itu. Rival-rival di Premier League, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City, semuanya memantau situasi di Bavaria dengan saksama saat mereka mempertimbangkan tambahan di lini pertahanan.
Raksasa Spanyol, Madrid dan Barcelona, juga tetap menjadi peminat jangka panjang sang pemain cepat. Persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya di seluruh Eropa bisa memicu perang penawaran besar pada bursa transfer mendatang.
- Getty Images Sport
Bayern tetapkan valuasi yang jelas untuk Davies
Terlepas dari rumor transfer yang beredar kencang, klub-klub peminat menghadapi proses negosiasi yang sulit untuk mendapatkan bek kiri tersebut. Bayern dikabarkan meminta biaya transfer antara €60 juta dan €65 juta untuk pemain berusia 25 tahun itu, jauh lebih tinggi daripada perkiraan nilai pasarnya yang mencapai €45 juta.
Klub Bundesliga itu bisa tergoda untuk membuka negosiasi serius jika tawaran awal di kisaran €50 juta berhasil diajukan. Syarat akhir dan bonus terkait performa kemudian akan memainkan peran krusial dalam mengamankan kesepakatan final.
Saat ini, Bayern belum menerima tawaran resmi apa pun untuk bek bintang mereka. Ketertarikan yang ada saat ini masih benar-benar terbatas pada penugasan pemantauan awal dan pembicaraan informal melalui berbagai perantara.
Perpanjangan kontrak memperkuat posisi Munich
Bayern berada dalam posisi yang sangat kuat di meja perundingan menjelang pembicaraan potensial apa pun. Davies mengikat masa depannya dengan klub dengan menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar pada awal 2025, yang membuatnya tetap terikat dengan Allianz Arena hingga Juni 2030.
Meski demikian, klub Jerman itu mungkin masih benar-benar terbuka untuk penjualan bernilai besar. Riwayat cedera pemain tersebut sebelumnya dan ketatnya persaingan untuk memperebutkan tempat di tim inti dalam skuad Bayern bisa sangat memengaruhi perencanaan strategis jangka panjang mereka.
- AFP
Apa langkah Davies selanjutnya?
Kepergian mendadak dari Munich tampaknya belum sepenuhnya akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi tawaran resmi bernilai besar bisa dengan cepat mengubah seluruh situasi. Klub-klub elite di seluruh Eropa sangat menyadari situasi yang masih dinamis ini dan memiliki kekuatan finansial untuk benar-benar menguji keteguhan Bayern.
Untuk saat ini, Davies akan tetap sepenuhnya fokus pada tugas-tugas terdekatnya bersama Bayern. Ia akan berupaya terus menampilkan performa menonjol untuk membantu timnya mengamankan gelar-gelar besar di level domestik dan Eropa.
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