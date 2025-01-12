Ruben Amorim Manchester United 2024Getty Images
Muhammad Zaki dan Ritabrata Banerjee

BOOM! Transfer Pertama Manchester United Era Ruben Amorim SUDAH TIBA

Manchester UnitedPremier LeagueR. AmorimTransfers

Manchester United sedikit lagi menyelesaikan transfer pertama di era Ruben Amorim.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Diego Leon tiba di Manchester untuk tes medis
  • Segera jadi transfer pertama Amorim
  • Akan bergabung pada Juli 2025
GOAL Indonesia hadir di WhatsApp Channel
Ikuti sekarang