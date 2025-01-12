BOOM! Transfer Pertama Manchester United Era Ruben Amorim SUDAH TIBA

Getty ImagesMuhammad Zaki dan Ritabrata BanerjeeBOOM! Transfer Pertama Manchester United Era Ruben Amorim SUDAH TIBAManchester UnitedPremier LeagueR. AmorimTransfersManchester United sedikit lagi menyelesaikan transfer pertama di era Ruben Amorim.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniDiego Leon tiba di Manchester untuk tes medisSegera jadi transfer pertama AmorimAkan bergabung pada Juli 2025GOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang