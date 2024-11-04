Bukti Statistik: Ini Manchester United TERJELEK Dalam 38 Tahun - PR Besar Buat Ruben Amorim!

AFPMuhammad ZakiBukti Statistik: Ini Manchester United TERJELEK Dalam 38 Tahun - PR Besar Buat Ruben Amorim!Manchester UnitedManchester United vs ChelseaChelseaPremier LeagueManchester United memecahkan rekor memalukan lagi setelah mencatatkan start terburuk dalam 38 tahun.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMan Utd jatuh ke titik nadir di Liga InggrisAmorim punya PR besarMan Utd akan jumpa Leicester di EPLGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarangArtikel dilanjutkan di bawah ini