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Muhammad Zaki

Bukti Statistik: Ini Manchester United TERJELEK Dalam 38 Tahun - PR Besar Buat Ruben Amorim!

Manchester UnitedManchester United vs ChelseaChelseaPremier League

Manchester United memecahkan rekor memalukan lagi setelah mencatatkan start terburuk dalam 38 tahun.

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  • Man Utd jatuh ke titik nadir di Liga Inggris
  • Amorim punya PR besar
  • Man Utd akan jumpa Leicester di EPL
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