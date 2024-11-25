Didepak Manchester United & Ruben Amorim, Inikah Jabatan Baru Ruud Van Nistelrooy?

Getty Images SportMuhammad Zaki dan Richard MillsDidepak Manchester United & Ruben Amorim, Inikah Jabatan Baru Ruud Van Nistelrooy?Manchester UnitedHamburger SVLeicester City2. BundesligaPremier LeagueTransfersLegenda Manchester United Ruud van Nistelrooy kabarnya dipertimbangkan untuk posisi manajer di dua klub berbeda.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniVan Nistelrooy sempat menjabata pelatihh interim Man UnitedDilepas menyusul kedatangan AmorimDipertimbangkan dua klub sebagai manajerGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang