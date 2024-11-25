Manchester United FC v Leicester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki dan Richard Mills

Didepak Manchester United & Ruben Amorim, Inikah Jabatan Baru Ruud Van Nistelrooy?

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Legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy kabarnya dipertimbangkan untuk posisi manajer di dua klub berbeda.

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  • Van Nistelrooy sempat menjabata pelatihh interim Man United
  • Dilepas menyusul kedatangan Amorim
  • Dipertimbangkan dua klub sebagai manajer
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