Ruben Amorim Umbar Aib Manchester United Yang Tersembunyi Selama 60 Tahun Lebih! Ukir Rekor Memalukan Di Old Trafford Usai Dibungkam Wolves
Manchester United tercatat sudah kalah delapan kali di Old Trafford di Liga Primer Inggris musim ini, rekor terburuk sejak 1962/63.
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Artikel dilanjutkan di bawah ini
- Man United catatkan musim Liga Primer Inggris terburuk
- dipecundangi Wolves di Old Trafford
- Amorim catatkan rekor buruk