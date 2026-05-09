Manchester United, Juventus, dan AC Milan sedang memantau bek asal Elche dan Austria
Klub-klub besar Eropa ikut bersaing
Kenaikan pesat Affengruber tidak luput dari perhatian di liga-liga utama benua Eropa. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport Germany, bek tengah asal Austria ini sedang dipantau secara ketat oleh sejumlah klub papan atas menjelang bursa transfer musim panas.
Manchester United, Juventus, dan AC Milan dilaporkan terus memantau perkembangan sang bek. Mereka bergabung dengan klub-klub raksasa Spanyol, Atletico Madrid dan Sevilla, sehingga persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu subplot paling menarik di bursa transfer mendatang.
Musim yang gemilang di La Liga
Nilai Affengruber melonjak tajam sejak ia bergabung dengan Elche sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2024. Setelah meninggalkan Sturm Graz saat kontraknya berakhir, ia terbukti menjadi rekrutan jitu bagi klub Spanyol tersebut, membantu mereka meraih promosi sebelum akhirnya membuktikan diri sebagai talenta kelas atas.
Musim ini, sang bek nyaris selalu tampil, dengan mencatatkan 36 penampilan di La Liga dan Copa del Rey. Kontribusinya tidak hanya di lini pertahanan; ia juga menyumbang satu gol dan dua assist, serta hanya absen dalam dua pertandingan liga akibat skorsing disiplin.
Pengakuan internasional dan impian Piala Dunia
Penampilan apik sang bek di level domestik baru-baru ini berbuah pemanggilan pertamanya ke tim nasional Austria. Affengruber melakukan debutnya untuk negaranya dalam laga persahabatan melawan Ghana, dan masuk dalam skuad yang dipersiapkan menjelang turnamen Piala Dunia mendatang.
Dengan ajang bergengsi dunia yang semakin dekat, sang pemain dan perwakilannya dilaporkan menyadari bahwa pindah ke panggung yang lebih besar mungkin diperlukan untuk mengokohkan posisinya di tim nasional. Saat ini terikat kontrak hingga 2027, sang bek dikabarkan berencana hengkang musim panas ini untuk memanfaatkan reputasinya yang sedang naik daun.
Elche diprediksi akan mendapatkan keuntungan besar
Meskipun Elche enggan kehilangan pemimpin pertahanannya, klub ini berada dalam posisi untuk meraup keuntungan besar dari pemain yang tidak memakan biaya transfer sepeser pun. Nilai pasarnya baru-baru ini diperkirakan mencapai sekitar €9 juta, angka yang kemungkinan akan naik jika terjadi persaingan penawaran.
Franjiverdes "bersorak-sorai" menanti prospek penjualan menguntungkan yang akan menjadi transaksi bersejarah bagi klub. Dengan beberapa klub paling bergengsi di dunia yang mengincar, Affengruber tampaknya akan pindah ke klub besar yang akan membawa kariernya ke level berikutnya.