Sudah Kontak Ivan Toney, Manchester United Tikung Chelsea?!

Getty Images SportMuhammad Zaki dan Richard MillsSudah Kontak Ivan Toney, Manchester United Tikung Chelsea?!Manchester UnitedI. ToneyBrentfordChelseaAl AhliPremier LeagueSaudi Pro LeagueTransfersManchester United kabarnya telah membuka pembicaraan dengan Brentford untuk memboyong Ivan Toney, yang juga tengah dikejar Chelsea.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowToney ingin tinggalkan BrentfordDiincar Chelsea & Al-AhliMan United mendadak ikuti persainganArtikel dilanjutkan di bawah ini