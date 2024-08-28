Brentford FC v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki dan Richard Mills

Sudah Kontak Ivan Toney, Manchester United Tikung Chelsea?!

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Manchester United kabarnya telah membuka pembicaraan dengan Brentford untuk memboyong Ivan Toney, yang juga tengah dikejar Chelsea.

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  • Toney ingin tinggalkan Brentford
  • Diincar Chelsea & Al-Ahli
  • Man United mendadak ikuti persaingan
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