Frenkie de Jong Barcelona 2023-24Getty
Chris Burton dan Muhammad Zaki

Angin Segar Buat Manchester United! Frenkie De Jong MAU Tinggalkan Barcelona

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Frenkie de Jong dikabarkan bersedia meninggalkan Barcelona di jendela transfer musim panas - kabar baik untuk Manchester United?

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  • De Jong sempat santer dikaitkan dengan Man United
  • Dulu tolak tinggalkan Barcelona
  • Blaugrana masih krisis
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