Angin Segar Buat Manchester United! Frenkie De Jong MAU Tinggalkan Barcelona

GettyChris Burton dan Muhammad ZakiAngin Segar Buat Manchester United! Frenkie De Jong MAU Tinggalkan BarcelonaBarcelonaManchester UnitedTransfersFrenkie de JongLaLigaPremier LeagueFrenkie de Jong dikabarkan bersedia meninggalkan Barcelona di jendela transfer musim panas - kabar baik untuk Manchester United?Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowDe Jong sempat santer dikaitkan dengan Man UnitedDulu tolak tinggalkan BarcelonaBlaugrana masih krisisArtikel dilanjutkan di bawah ini