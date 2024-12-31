Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki dan Richard Martin

Jujur-Jujuran Ruben Amorim: Manchester United Mungkin Degradasi...

Manchester UnitedR. AmorimManchester United vs Newcastle UnitedPremier LeagueNewcastle United

Ruben Amorim sudah pasrah dan mengaku Manchester United mungkin degradasi setelah dipecundangi Newcastle di Liga Primer Inggris.

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  • Man United telan empat kekalahan beruntun
  • Hanya tujuh poin di atas zona degradasi
  • Amorim akui bersalah
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