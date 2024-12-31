Getty Images SportMuhammad Zaki dan Richard MartinJujur-Jujuran Ruben Amorim: Manchester United Mungkin Degradasi...Manchester UnitedR. AmorimManchester United vs Newcastle UnitedPremier LeagueNewcastle UnitedRuben Amorim sudah pasrah dan mengaku Manchester United mungkin degradasi setelah dipecundangi Newcastle di Liga Primer Inggris.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniMan United telan empat kekalahan beruntunHanya tujuh poin di atas zona degradasiAmorim akui bersalahGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang